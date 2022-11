Elon Musk schimbă politica Twitter privind informațiile despre COVID

Compania Twitter a încetat să mai aplice o politică menită să limiteze răspândirea dezinformării Covid-19 pe platforma sa, cea mai recentă acțiune a companiei de a relaxa normele de moderare a conținutului, informează Joseph de Avila și Sarah E. Needleman, WSJ.

Compania social media a anunțat schimbarea printr-un anunț plasat pe site, în care informează că, începând cu 23 noiembrie, nu mai monitorizează dezinformarea Covid-19.

Twitter nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Această schimbare de politică la Twitter reprezintă o excepție în rândul principalelor rețele de socializare în ceea ce privește limitarea dezinformării Covid-19. Facebook și Instagram, ambele deținute de Meta Platforms Inc. utilizează în continuare politici de eliminare a conținutului fals pe tema Covid-19.

TikTok, deținut de ByteDance Ltd., are o politică similară. Snap Inc. și-a subliniat abordarea în ceea ce privește prevenirea răspândirii de informații false legate de Covid-19.

Twitter a început să cenzureze dezinformarea Covid-19 în 2020. În iulie 2020, compania a anunțat că va elimina postările care conțin afirmații false sau înșelătoare despre Covid-19 care ar putea avea efecte nocive.

„Conturile care încalcă această regulă în mod repetat pot fi suspendate permanent“, a precizat Twitter în postarea sa.

Potrivit companiei, până în septembrie Twitter suspendase peste 11.200 de conturi pe motivul răspândirii dezinformării Covid-19.

Twitter a mai declarat că a eliminat aproape 98.000 de postări care încălcau politica privind dezinformarea Covid-19.

Noul proprietar al Twitter, Elon Musk, care s-a descris drept un absolutist al libertății de exprimare, a modificat politicile de moderare a conținutului, declarând că rolul companiei ar fi să intervină doar pentru a asigura respectarea legilor locale.

Musk a anunțat recent că va restabili conturile suspendate, permițând din nou accesul pe platformă utilizatorilor interziși anterior pentru postarea de mesaje instigatoare la ură, incitare la violență sau alte comportamente care încălcau politicile sale.

La începutul acestei luni, Twitter a restabilit și contul fostului președinte Donald Trump.

Sub vechea conducere, Twitter îi interzisese lui Trump accesul pe platformă, invocând riscul de continuare a incitării la violență, în urma atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului.

De asemenea, Musk a declarat că Apple Inc. a amenințat că va elimina Twitter de pe App Store și a criticat gigantul tehnologic acuzându-l de cenzură. Apple are politici stricte în ceea ce privește conținutul generat de utilizatori pentru aplicațiile din App Store. Nici Apple nu a răspuns deocamdată la o solicitare de comentarii.

„Pe cine altcineva a mai cenzurat Apple?“ a întrebat recent Musk într-o postare.

