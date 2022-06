Elon Musk sugerează că Ron DeSantis ar trebui să devină următorul președinte SUA

Elon Musk a indicat recent că guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, este candidatul pe care ar vrea să îl vadă devenind următorul președinte al Statelor Unite, dar nu a enunțat până la capăt ideea, analizează Ryan Saavedra pentru Daily Wire.

Musk a făcut această dezvăluire după ce a scris pe Twitter că a susținut candidatul republican care a făcut recent istorie în sudul Texasului.

„Am votat pentru Mayra Flores – prima dată când am votat un republican“, a postat Musk pe Twitter. „Val roșu masiv în 2022“.

Când a fost întrebat pe cine înclină să susțină pentru alegerile prezidențiale din 2024, Musk a răspuns: „DeSantis“.

„Am susținut-o pe Yang data trecută, dar DeSantis are mai multe șanse să câștige“, a adăugat Musk ulterior.

Recent, Musk și-a reafirmat sprijinul pentru Partidul Republican la viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului, din cauza modului în care l-au tratat democrații.

„Susțin libertatea de exprimare, dar nu un candidat anume“, a scris Musk pe Twitter. „De fapt, am finanțat-o și am votat pentru Hillary și apoi am votat pentru Biden. Dar având în vedere atacurile neprovocate ale liderilor democrați la adresa mea și atitudinea lor față de Tesla & SpaceX, intenționez să votez republican în noiembrie“.

În luna mai, Musk a declarat că va vota un republican la viitoarele alegeri, în ciuda faptului că „a votat constant pentru democrați, întotdeauna“.

„Nu sunt sigur, dar s-ar putea să nu fi votat niciodată pentru un republican, ca să fie clar“, a declarat Musk. „O voi face la viitoarele alegeri“.

Musk a afirmat că democrații sunt controlați de sindicate, pe care le consideră „doar o altă formă de monopol“, și de avocații care se ocupă de acțiuni colective.

Ulterior, Musk a explicat de ce a votat pentru democrați până acum și de ce nu îi mai poate susține în continuare.

„În trecut am votat cu democrații, pentru că erau (în general) partidul cel bun“, a scris Musk pe Twitter.

„Dar au devenit partidul diviziunii și al urii, așa că nu îi mai pot susține și voi vota republican. Veți vedea acum ce campanie de trucuri murdare vor desfășura împotriva mea“.

În mai, Musk i-a criticat de asemenea atât pe președintele Joe Biden, cât și pe fostul președinte Donald Trump.

„Deși consider că un candidat mai puțin dezbinător ar fi mai potrivit pentru 2024, consider totuși că lui Trump ar trebui să-i fie permis din nou accesul pe Twitter“, a postat Musk, adăugând ulterior:

„Greșeala lui Biden este că el crede că a fost ales pentru a transforma țara, dar de fapt toată lumea voia doar mai puțină dramă“.

În trecut, Musk a criticat și Big Government, care este tema centrală a Partidului Democrat.

„Nu face sens să luăm sarcina de alocare a capitalului de la oameni care au demonstrat o mare pricepere în așa ceva și să o dăm unei entități care a demonstrat că nu se pricepe mai deloc“, a declarat Musk pentru The Wall Street Journal.

„Imaginați-vă că guvernul, în esență, este o corporație. Guvernul este practic cea mai mare corporație, una ce deține monopolul asupra violenței și la ale cărei acțiuni nu poți să faci recurs“.

În ultimii ani, Musk a atacat în mod repetat Stânga politică pe o mulțime de teme, de la politică până la ideologia trezită.

„Ideologia trezită este un virus mental larg răspândit și, fără îndoială, una dintre cele mai mari amenințări la adresa civilizației moderne“, a declarat Musk la sfârșitul anului trecut.

„În esență, ideologia trezită este dezbinătoare, excluzivă și plină de ură. Practic, le oferă oamenilor răi un motiv, le oferă oportunitatea de a fi răi și cruzi, sub masca unei false virtuți“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US