Episcop catolic, replică dură pentru Hillary Clinton: „N-o ascultați pe această femeie malefică”

Un episcop catolic din Texas a criticat-o recent pe democrata Hillary Clinton, după ce candidata prezidențială cu dublu eșec la activ a comparat dezbaterea pe tema avortului din SUA cu violurile comise de soldații ruși asupra femeilor din Ucraina.

La Summitul „Vocea femeilor“, organizat la Centrul prezidențial Clinton din Arkansas, ea a afirmat că America a ajuns ca Sudanul și Afganistanul în ceea ce privește avortul, informează Daily Wire.

„Am avansat în multe privințe, dar ne confruntăm, de asemenea, cu opoziție și multe dintre progresele care au fost considerate de la sine înțelese de prea mulți oameni sunt acum sub atac: literalmente sub atac în locuri precum Iranul, Afganistanul sau Ucraina – unde violul reprezintă o tactică de război – sau sub un atac al forțelor politice și culturale într-o țară ca a noastră în ceea ce privește serviciile medicale pentru femei și autonomia corporală“, a spus Clinton.

„Este atât de șocant să realizezi că am ajuns oarecum pe aceeași treaptă cu Afganistan și Sudan, și, cu toate că se presupune că suntem o țară dezvoltată, din acest punct de vedere, din păcate, pe bună dreptate suntem considerați de același nivel“.

„Această luptă este una între autocrație și democrație, începând de la țara noastră și până în locuri cu care nici nu ne vine să credem că suntem comparați“, a adăugat ea.

Episcopul Joseph Strickland, de la dioceza din Tyler, Texas, a reacționat la declarațiile lui Clinton, îndemnând oamenii să o ignore.

„Vă rog din suflet, nu țineți cont de ce vorbește această femeie malefică“, a scris Strickland pe Twitter.

„Pentru binele umanității, minciunile și imoralitatea ei trebuie să fie reduse la tăcere“.

Curtea Supremă a SUA a anulat în iunie celebrul Roe vs. Wade care în 1973 a legalizat avortul în America.

Decizia 6-3 în cazul Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization a fost precedată de o scurgere de informații la începutul lunii mai, prin care opinia pe care intenționau să o formuleze judecătorii a ajuns la urechile publicului larg.

Respectiva scurgere de informații a provocat proteste în întreaga națiune, în special în Washington, D.C., precum și acte de vandalism asupra organizațiilor, centrelor și bisericilor pro-viață.

Judecătorul Samuel Alito a precizat că atât Roe, cât și un caz ulterior, Planned Parenthood v. Casey, care confirma decizia Roe, trebuie anulate, iar dreptul de a permite, refuza sau restricționa dreptul la avort aparține fiecărui stat în parte.

„Roe a fost o decizie total eronată încă de la început. Raționamentul utilizat a fost extrem de slab, iar decizia a avut consecințe nefaste. Și, departe de a aduce o soluționare la nivel național în problema avortului, Roe și Casey au intensificat dezbaterile și au adâncit dezbinarea“, a scris Alito în opinia formulată în numele majorității, foarte asemănătoare cu varianta dezvăluită anterior publicului.

„Este timpul să respectăm ceea ce este scris în Constituție și să redăm problema avortului reprezentanților aleși ai poporului“.

