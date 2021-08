Evanghelicii din Nigeria fac apel la acțiuni care să oprească masacrarea creștinilor de către jihadiștii Fulani

Timp de citire: 3 minute

Liderul unei biserici din Nigeria a cerut să se ia urgent măsuri pentru a opri crimele în masă pe care mulți le-au descris drept un „genocid“ comis de păstorii islamici Fulani. Cel puțin 70 de persoane au fost ucise într-o zonă a statului Plateau în două săptămâni, informează Anugrah Kumar într-un articol Christian Post.

În afară de uciderea celor 70, cel puțin 15 sate au fost distruse, peste 400 de case au fost incendiate, inclusiv biserici și un orfelinat, aproape 20.000 de persoane au fost strămutate și mii de hectare de culturi agricole au fost distruse într-o serie de atacuri care au vizat creștinii în perioada 23 iulie – 2 august, în zona Irigwe din centrul Nigeriei, spune președintele Bisericii Evanghelice Winning All, Rev. Stephen Baba Panya.

Autoritățile trebuie să „pună capăt genocidului care are loc în ținutul Irigwe“, a declarat el, adăugând că violența continuă a devenit un „coșmar“ pentru grupul etnic creștin din Irigwe, care este populația autohtonă din zona Bassa, statul Plateau și Kaura LGA, Kaduna de Sud.

„Multe dintre satele unde au loc aceste crime și incendieri sunt situate chiar în spatele Armoured Division Barrack a armatei nigeriene, și totuși, acestor miliții li se permite să continue cu crimele și masacrele atroce, fără nicio intervenție din partea armatei nigeriene și a altor agenții de securitate …, erodând încrederea populației în armată și organisme de securitate, ca protectori imparțiali ai tuturor, indiferent de trib, etnie sau religie“, a adăugat el.

Baba Panya subliniază că „nu a fost arestat niciun membru al miliției dotat cu AK-47“, însă „tinerii băștinași care au încercat să se apere cu instrumente rudimentare sunt creionați drept agresori“.

Gruparea Christian Solidarity Worldwide, cu sediul în Marea Britanie, relatează că atacatorii au asaltat și satele Ungwan Magaji, Kishicho, Kigam și Kikoba Irigwe din Kaura LGA, Kaduna de Sud, unde au fost ucise cel puțin 48 de persoane, iar peste 100 de case și cel puțin 68 de terenuri agricole au fost distruse.

„Este timpul ca comunitatea internațională să lase deoparte dezbaterile despre originile și natura acestor violențe și să se concentreze în schimb pe a presa și a ajuta Nigeria să combată aceste rețele organizate neguvernamentale“, a declarat Kiri Kankhwende, Press and Public Affairs Team Leader în cadrul CSW.

„Este dovada tragică a unei guvernări eșuate, faptul că grupări cu acces facil la armament, care se pare că includ și elemente străine, pot continua să provoace o violență îngrozitoare în toată țara, iar grupurile etnice și religioase minoritare sunt cele care suportă consecințele alarmante, prin morți și pierderi în toate domeniile.“

International Christian Concern, organizație de monitorizare a persecuției din SUA, îi desemnează pe extremiștii Fulani drept al patrulea cel mai letal grup terorist la nivel global, depășind gruparea teroristă Boko Haram din punct de vedere al amenințării pe care o reprezintă pentru creștinii nigerieni.

Citește și Când va răspunde lumea la violența jihadistă din Africa împotriva creștinilor?

„Mulți consideră că atacurile sunt motivate de dorința jihadiștilor Fulani de a acapara terenurile agricole și de a impune populației religia islamică, și sunt supărați pe guvernul dominat de musulmani, suspectat că permite astfel de atrocități“, a avertizat ICC în mai.

International Society for Civil Liberties and Rule of Law din Anambra a estimat în mai că 1.470 de creștini au fost uciși în Nigeria în primele patru luni ale anului 2021, cel mai mare număr estimat pentru primele patru luni din orice an, începând cu 2014. Cifra depășește, de asemenea, estimarea privind numărul creștinilor uciși în 2019. Conform raportului, aproximativ 300 de persoane au fost ucise în Kaduna în primele patru luni ale anului 2021.

Organizația estimează că cel puțin 2.200 de creștini au fost răpiți în primele patru luni ale acestui an. În statul Kaduna s-a înregistrat cel mai mare număr de răpiri – 800.

Global Terrorism Index a clasat Nigeria pe locul trei în lista țărilor cel mai puternic afectate de terorism și a raportat peste 22.000 de decese datorate actelor de terorism, din 2001 până în 2019.

Traducere și adaptare

Tribuna.US