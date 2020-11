„Experții” au prezis 27 de curse electorale incerte. Republicanii le-au câștigat pe toate 27

Recent, Burgess Owens, fost jucător NFL și critic vehement al lui Colin Kaepernick, a fost declarat câștigătorul celui de-al patrulea district al Congresului din Utah, anunță DailyWire.

În ciuda faptului că lupta împotriva unui candidat aflat în funcție și era în urmă cu 11% în sondajele finale, Owens a ieșit învingător într-o cursă considerată „toss-up“ de Cook Political Report, un grup „nepartizan“ de analiză a alegerilor și campaniilor, popular în rândul mass-mediei din vechea gardă.

Înaintea alegerilor din 2020, Cook a listat 27 de curse drept incerte, ceea ce înseamnă că scorul era prea strâns pentru a preconiza cine va învinge. Republicanii le-au câștigat pe toate cele 27.

Nu este o greșeală de tipar. În ciuda afirmațiilor care dădeau drept sigur înecul iminent al conservatorismului sub un „val albastru“, Republicanii au câștigat fiecare cursă în care lupta era strânsă.

Republicanii au câștigat, de asemenea, toate cele 26 de curse considerate „leaning or likely Republican“ și chiar au preluat 7 din cele 36 de locuri listate ca „leaning or likely Democrat“.

În ciuda previziunilor aproape unanime că Democrații vor consolida în continuare controlul asupra Camerei, ei dețin acum doar un avantaj de 218-204, Republicanii fiind pe punctul de a obține mai multe locuri, întrucât conduc în 8 din cele 13 curse rămase.

Dominația republicană în districtele presupuse a fi 50-50 este încă un memento al cât de greșite au fost previziunile sondajelor în 2020 și cât de greșite erau deja de ceva timp. Totuși, ceea ce ar trebui să-i neliniștească cel mai mult pe analiști nu este faptul că au greșit, ci cât de unilaterali au fost în acest proces.

La nivel general, experții au minimalizat frecvent susținerea avută de republicani, în timp ce portretizau în mod fals o imagine a dominanței democrate iminente. Poporul american ar trebui să creadă că este o coincidență faptul că aproape de fiecare dată când un sondaj s-a dovedit greșit în 2020 – lucru care s-a întâmplat adesea – a fost în favoarea democraților?

Câte alegeri de stat și federale au fost afectate de sondaje incorecte care arătau un sprijin pentru democrați mai puternic decât era în realitate? Gândiți-vă la sponsorii care s-au abținut să doneze unui candidat, deoarece sondajele indicau că este deja hotărât rezultatul cursei. Câți candidați au ratat suport important sau sprijin de la entități din exterior, deoarece au fost considerați o cauză pierdută?

Nu vom ști niciodată răspunsul la aceste întrebări, dar ceea ce știm este că analiștii vor continua să inducă în eroare și să dezinformeze atâta timp cât vor avea canale media dispuse să îi susțină. Este un ciclu pe care l-am văzut mult prea des: mass-media vechii gărzi de stânga creează o narațiune, apoi promovează sondaje care întăresc acea narațiune.

Când sondajele se dovedesc a fi o reprezentare inexactă a realității – cum a fost în 2016, 2018 și 2020 – mass-media trece rapid la următorul ciclu de știri, fără să-și asume niciodată responsabilitatea sau să aibă parte de represalii pentru acțiunile ei greșite.

Se va trezi vreodată poporul american să ceară mai mult? Vor înceta să finanțeze mass-media vechii gărzi care propagă în masă predicțiile eșuate ale experților? În acest moment, este greu de spus. Bănuiesc că și acest lucru se încadrează la categoria de „toss-up“.

Tribuna.US