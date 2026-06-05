Explozie în Portul Constanța: O dronă marină s-a autodetonat. Plaje evacuate

O explozie a unei drone marine a avut loc vineri, la ora 10:28, în dana 78 din Portul Constanța. MApN a precizat că drona s-a autodetonat și că nu fac
O explozie a unei drone marine a avut loc vineri, la ora 10:28, în dana 78 din Portul Constanța. MApN a precizat că drona s-a autodetonat și că nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.
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Președintele Nicușor Dan a transmis că în acest moment nu mai există niciun pericol pentru România.
Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia.
Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.
Informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie.
În acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat.
Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța.
Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative.
În acest moment, nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale.
Pe parcusul întregii zile, am fost permanent în contact cu toate instituțiile implicate.
De asemenea, există o comunicare directa între Administrațiile Prezidențiale din România și Ucraina și, în egală măsură, MApN, SRI, MAI și MAE au menținut un contact operativ și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO.
DSU: Nu există victime
Drona marină a explodat singură, în dana 78 a portului Constanța, a declarat purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma. Nu a fost rănită nicio persoană, a precizat el.
În urma incidentului, a fost activat planul roșu de intervenție, la ora 10.29, a precizat acesta.
„Nu se știe acum ora la care a avut loc explozia. Ora 10.29 este ora la care a fost activat Planul roșu de intervenție”, a spus reprezentantul DSU.
Primele informații despre explozia dronei marine au fost furnizate de către presa locală din Constanța.
Unde a fost găsită drona
Drona a fost reperată vineri dimineață în apropiere de ARSVOM, în interiorul portului Constanța, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale române.
El spune că Forțele Navale nu au intervenit, ci au fost în rol de suport, iar alte instituții precum SRI și DSU au fost cele care au intervenit.
MApN: Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina
„Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime”, anunță MApN.
Armata precizează că zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.
„Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, precizează MApN.
Ucraina a comunicat României date despre drone
Forțele Navale ale Armatei Ucrainei au transmis, printr-un mesaj pe Facebook, că au anunțat autoritățile din România că drona este ucraineană și au furnizat informațiile necesare Forțelor Navale Române pentru a preveni eventuale pierderi în rândul populației civile:
„Drona marină și-a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României”.
„În timpul executării unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei și-a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României.
Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au furnizat informațiile necesare Forțelor Navale Române pentru a preveni eventuale pierderi în rândul populației civile”.
Riscul existenței a mai multor drone
„Există bănuiala, normal, că pot să existe. De aceea verificăm. Dacă a fost una, pot fi și altele. Informația certă nu există, există bănuiala și bănuiala este legitimă. Nu știm dacă a fost o singură dronă sau mai multe. Există o legătură permanentă între toate autoritățile. Nu sunt numai forțele de protecție civilă la fața locului, sunt și forțele de ordine publică, Este SRI-ul acolo, MApN-ul”, susțin reprezentanții DSU.
Peste o mie de turiști, evacuați de pe plajele din aproape toate stațiunile
Peste o mie de persoane au fost evacuate, până la această oră, de pe plajele din stațiunile Costinești, Tuzla, Eforie Nord și Sud, Mangalia – cordonul Saturn Venus, Cap Aurora, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență.
Foto: X
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