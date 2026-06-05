Explozie în Portul Constanța: O dronă marină s-a autodetonat. Plaje evacuate

Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia.

Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie.

În acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat.

Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța.

Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative.

În acest moment, nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale.

Pe parcusul întregii zile, am fost permanent în contact cu toate instituțiile implicate.

De asemenea, există o comunicare directa între Administrațiile Prezidențiale din România și Ucraina și, în egală măsură, MApN, SRI, MAI și MAE au menținut un contact operativ și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO.