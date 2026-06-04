Europarlamentarul Eugen Tomac a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan

Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier prezidențial, a fost desemnat pentru funcția de premier al României, joi, de către Nicușor Dan. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan. Odată cu această nominalizare, europarlamentarul Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile să formeze noul Guvern și să convingă partidele parlamentare să îi acorde votul de încredere.

„Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important.

(…) În timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid. S-a ajuns la punctul la care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine e irațională și contravine acelui interes național definit de români în mai 2025.

Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut o amplă dezbatere în societate.

Eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum, pentru că partidele nu se înțeleg între ele singura soluție e să fie un premier independent de fiecare partid din parlament care să ducă România în direcția pe care o doresc românii.

Am ales o persoană independentă de partide, dar care are experiența necesară pentru a discuta cu partidele, pentru că e nevoie de consens și e nevoie pentru asta de experiență politică. Aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice.

Eugen Tomac are independența, valorile care îl definesc pentru poziția de premier”, a spus Nicușor Dan.