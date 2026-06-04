Europarlamentarul Eugen Tomac a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan

Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier prezidențial, a fost desemnat pentru funcția de premier al României, joi, de către Nicușor Dan. Șeful
Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier prezidențial, a fost desemnat pentru funcția de premier al României, joi, de către Nicușor Dan. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan. Odată cu această nominalizare, europarlamentarul Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile să formeze noul Guvern și să convingă partidele parlamentare să îi acorde votul de încredere.
„Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important.
(…) În timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid. S-a ajuns la punctul la care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine e irațională și contravine acelui interes național definit de români în mai 2025.
Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut o amplă dezbatere în societate.
Eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum, pentru că partidele nu se înțeleg între ele singura soluție e să fie un premier independent de fiecare partid din parlament care să ducă România în direcția pe care o doresc românii.
Am ales o persoană independentă de partide, dar care are experiența necesară pentru a discuta cu partidele, pentru că e nevoie de consens și e nevoie pentru asta de experiență politică. Aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice.
Eugen Tomac are independența, valorile care îl definesc pentru poziția de premier”, a spus Nicușor Dan.
După desemnarea sa pentru a forma noul guvern al României în acest moment extrem de dificil prin care trece România, Eugen Tomac a făcut următoarea declarație:
Este o onoare și o responsabilitate să primesc această desemnare pentru formarea viitorului Guvern al României.
Primesc această încredere cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună.
România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Doar așa putem oferi țării direcția clară de care are nevoie. Doar așa investițiile vor continua să vină, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor.
Îmi asum, cu bună-credință, misiunea de a propune o echipă guvernamentală profesionistă, care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc deschidere și dialog din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale pentru a putea învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României.
Înțeleg mizele politice diferite, dar știu și că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și de obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului o echipă de specialiști – un guvern tehnic, nu unul politic.
Vom menține direcția europeană a României, vom consolida Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, relația transatlantică și rolul nostru în NATO. În același timp, competitivitatea economică, valorificarea fondurilor PNRR și aderarea la OCDE rămân priorități esențiale.
Garantarea securității țării și a siguranței cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei.
Vă asigur că echipa pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de banul public, va respecta toate angajamentele asumate de România și va așeza cetățeanul în centrul fiecărui efort.
Nu va fi ușor. Urmează decizii dificile și nu există alternativă la responsabilitate. Vă promit însă că vom acționa cu seriozitate, curaj și transparență pentru ca România să meargă înainte și să iasă mai puternică din această perioadă.
Cine este Eugen Tomac
Eugen Tomac este absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București, cu o experiență politică națională și europeană de peste 20 de ani. În prezent, este deputat în Parlamentul European și președinte al Partidului Mișcarea Populară.
De-a lungul carierei sale, a susținut în mod consecvent proiecte dedicate apărării drepturilor românilor din Diaspora și din comunitățile istorice. Este implicat activ în inițiative privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum și în proiecte destinate promovării identității culturale românești în regiune.
Din iulie 2019, Eugen Tomac este membru al Parlamentului European, aflat la al doilea mandat. În Legislativul de la Bruxelles, este membru în Comisia pentru Cultură și Educație, Comisia pentru ocuparea forței de muncă, Comisia specială pentru Scutul democrației europene, în Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE–Republica Moldova, precum și în Adunarea Parlamentară Euronest.
În perioada 2012-2019, a fost deputat în Parlamentul României. La alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 a obținut 78,6% din voturile românilor de peste hotare, fiind numit președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților.
Între 2009 și 2012, a fost Secretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar ulterior, consilier de stat în cadrul Cancelariei Președintelui României.
Totodată, în 2006-2007 a fost Expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale.
În perioada 2004–2006 a fost redactor la revista Magazin Istoric.
Eugen Tomac a fost numit Consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni la data de 6 octombrie 2025.
Foto: Administrația Prezidențială
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