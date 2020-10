Fact check: Administrația Obama a aprobat și construit cuștile pentru copiii imigranți

Administrația Obama a aprobat și construit adăposturi temporare pentru imigranți la granița sudică. Adevărat sau fals? Răspunsul îl aflăm dintr-o verificare a faptelor realizată de USA Today.

Acuzația: Michelle Obama a criticat administrația Trump, acuzând că a pus copiii în cuști, doar că aceste „cuști“ au fost construite în timpul administrației Obama.

Afirmația este ilustrată într-un meme de pe Facebook care recent a devenit viral. Capul fostului președinte Barack Obama a fost suprapus peste chipul unei persoane în ținuta unui muncitor în construcții. „Obama“ se află în fața unei mulțimi de copii îngrădite care se presupune că sunt imigranți reținuți la granița sudică a SUA.

Textul de deasupra imaginii spune: „Michelle Obama: Trump pune copiii în cuști. Tipul care a construit cuștile“.

Insinuarea clară: Barack Obama este „tipul care a construit cuștile“.

Meme-ul a fost postat pe pagina de Facebook Vintage Political Memes. Pagina este o extensie a Being Libertarian LLC, un grup care se adresează „monarhiștilor, liberalilor clasici, anarhiștilor, independenților, obiectiviștilor, capitaliștilor și libertarienilor cu înclinare de dreapta/stânga“, potrivit site-ului său web.

Imaginea din meme – cu excepția chipului inserat al lui Barack Obama – a unei incinte aglomerate dintr-o zonă de frontieră din Texas, plină de imigranți-copii, a fost publicată de Biroul Inspectorului General în 2019, potrivit unui tweet al corespondentului NBC News, Gadi Schwartz. Schwartz a declarat că un senior manager a numit condițiile din centrul respectiv „o bombă cu ceas“.

Ce a spus Michelle Obama

În timpul discursului său la Convenția Națională Democrată din 19 august, fosta Primă Doamnă a făcut un comentariu cu privire la politicile administrației Trump față de copiii imigranți reținuți la frontieră.

„Privesc îngroziți cum copiii sunt smulși din familiile lor și aruncați în cuști“, a formulat doamna Obama, potrivit The Associated Press.

Întreaga declarație poate fi găsită într-o transcriere postată pe CNN.com pe 18 august.

„Îi văd pe liderii noștri etichetându-i pe concetățeni drept dușmani ai statului, în timp ce îi încurajează pe suprematiștii albi torționari. Privesc îngroziți cum copiii sunt smulși din familiile lor și aruncați în cuști, iar spray-ul cu piper și gloanțele de cauciuc sunt folosite împotriva (protestatarilor) pașnici pentru o poză care să dea bine“, a spus ea.

Este adevărat că politicile de imigrație ale administrației Trump implicau separarea copiilor imigranți de părinții lor și reținerea lor în „cuști“, practică oprită de un judecător federal în 2018, potrivit USA TODAY. În timpul discursului însă, Obama nu a menționat că respectivele spații de detenție au fost construite în timpul administrației soțului ei.

De ce au fost construite „cuștile“?

Într-un interviu din 2019 cu experți ai grupului nepartizan The Aspen Institute, Jeh Johnson, secretarul Homeland Security al lui Barack Obama, a recunoscut pentru NPR că „acele cuști“ sunt anterioare administrației Trump.

„Barierele din plasă de sârmă, pereții despărțitori, gardurile, cuștile, oricum vreți să le numiți, nu au fost inventate în 20 ianuarie 2017“, a spus Johnson.

Kelly a cerut detalii legat de o fotografie din 2014 a lui Johnson, în care vizita o astfel de bază pentru imigranți din Arizona, împreună cu fostul guvernator Jan Brewer. Imaginea este arhivată pe site la Arizona Capitol Times.

Această imagine a făcut parte, de asemenea, dintr-un alt meme de pe rețelele sociale care o acuză pe Michelle Obama că a mințit despre „copiii închiși în cuști“ în timpul discursului ei la DNC. Utilizatorul Facebook Eulalia Maria Jimenez l-a postat pe pagina sa pe 18 august. Johnson este încercuit cu roșu în imagine.

Johnson a explicat că poza fusese făcută în timpul unei creșteri semnificative a numărului de minori neînsoțiți care traversau granița de sud a țării.

„Fotografia la care faceți referire a fost un centru de detenție din Arizona – recunosc fotografia pentru că guvernatorul Brewer era cu mine – și a fost în timpul în care imigrația ilegală a atins vârful … și am avut mulți copii neînsoțiți, am avut multe familii. În conformitate cu legea, odată ce au fost reținuți de patrula de frontieră, în termen de 72 de ore trebuie să transferăm copiii neînsoțiți la (Departamentul de Sănătate și Servicii Umane). HHS îi cazează apoi într-un adăpost până le găsesc un loc de plasament undeva în Statele Unite“, a explicat Johnson.

El a atribuit construcția centrului de detenție pentru 72 de ore afluxului brusc de imigranți.

KVEQ, afiliatul local NBC a raportat transformarea, în 2014, a unui depozit din McAllen, Texas, într-o unitate de detenție cu o capacitate de 1.000 de locuri pentru imigranți minori.

„Nu poți să abandonezi pur și simplu copii de 7 ani pe străzile din McAllen sau El Paso. Și astfel, aceste centre au fost ridicate … au pus acele panouri de sârmă, astfel încât să poți separa femeile tinere de bărbații tineri, copiii de adulți, până când erau fie eliberați, fie transferați la HHS. A fost soluția ideală? Desigur că nu“, a spus Johnson.

În 2019, Thomas Homan, fost Director of Immigration and Customs Enforcement al administrației Trump, a confirmat, în cadrul unui interviu moderat de The Center for Immigration Studies, că unitățile de detenție a imigranților au fost construite în timpul administrației Obama. Centrul respectiv este format dintr-un grup de experți „pro-imigranți, rată redusă de imigrație“, conform site-ului său web.

„Copiii sunt cazați în aceleași locații construite sub administrația Obama. Dacă vreți să le numiți cuști, numiți-le cuști. Dar dacă Stânga vrea să le numească cuști, și Democrații vor să le numească cuști, atunci trebuie să accepte faptul că au fost construite și finanțate în anul fiscal 2015, iar eu am fost acolo“, a declarat Homan, potrivit unei transcrieri.

Associated Press a raportat la sfârșitul anului 2019 că un număr fără precedent (69.550) de imigranți minori au fost ținuți în custodia SUA pe parcursul acelui an.

Dar afirmația lui Michelle Obama conform căreia administrația Trump a smuls copiii din familiile lor și i-a aruncat în cuști face aluzie la „o idee frecventă și distorsionată trâmbițată pe scară largă de democrați“, potrivit AP. Centrele proiectate în timpul administrației Obama cu scopul detenției temporare a imigranților au fost utilizate în același fel de către președintele Trump, a mai concluzionat AP.

Evaluarea USA Today: Adevărat

USA Today concluzionează: Evaluăm declarația de la începutul articolului ca fiind ADEVĂRATĂ, pe baza investigațiilor noastre. Afirmația inițială atribuie în mod corect centrele pentru detenția imigranților administrației Obama. Cu toate acestea, meme-ul nu detaliază scopul preconizat al clădirilor: detenția imigranților minori pe o perioadă de 72 de ore, înainte de a fi transferați la Departamentul de Sănătate și Servicii Umane pentru plasament ulterior.

