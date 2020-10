Realizările Administrației Trump în domeniile Vieții, Familiei și Libertății Religioase (Partea III)

Până în prezent, Administrația Președintelui Donald Trump a adoptat măsuri semnificative în domeniile care îi preocupă pe conservatorii sociali – Viață, Familie și Libertate Religioasă.

Tribuna.US își propune ca pe parcursul a patru articole – echivalente fiecărui an de mandat al Președintelui Donald Trump, 2017-2020 – să vă prezinte realizările Administrației Trump în cele mai importante domenii pentru conservatori și societatea americană.

Realizările din anul 2017 pot fi citite în Partea I, AICI

Realizările din anul 2018 pot fi citite în Partea II, AICI

– 2019–

• Pe 18 ianuarie, HHS a notificat California că legea sa care impune centrelor de resurse pentru sarcini să afișeze informații despre cum să se obțină avorturi a încălcat amendamentele pro-viață Weldon și Coates-Snowe. Această decizie marchează prima dacă când Divizia pentru Conștiință și Libertate Religioasă din cadrul HHS identifică un stat care încalcă aceste legi. Acest lucru demonstrează angajamentul administrației Trump de a impune protecția conștiinței și prioritățile sale pro-viață.

• Pe 19 ianuarie, la cererea a 169 de membri ai Congresului și 49 de senatori, Președintele Trump a trimis o scrisoare liderului Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, în care a promis că va își va folosi dreptul de veto pentru orice legislație care atacă politicile și legile federale pro-viață actuale. Scrisoarea sa a fost un mesaj adresat noii majorități Democrate din Cameră, că protecțiile pro-viață de lungă durată, precum Amendamentul Hyde, și garanțiile care protejează drepturile de conștiință ale furnizorilor de servicii medicale nu sunt negociabile.

• Pe 22 februarie, HHS a anunțat modificările finale ale regulilor care guvernează programul de planificare familială din Title X. Conforme cu legea federală, aceste modificări au asigurat că toate clinicile din Title X vor fi separate financiar și fizic de facilitățile de avort și că nu vor îndruma pacienții către avorturi. De la implementarea noilor reguli, Planned Parenthood și cele mai multe state pro-avort au decis în mod voluntar să se retragă din program, mai degrabă decât să renunțe la efectuarea avorturilor sau să trimită pacienții la avorturi.

• Pe 8 martie, ambasadorul SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională, Sam Brownback, a criticat starea precară a Libertății Religioase din China într-un discurs susținut în Hong Kong.

• Pe 12 aprilie, politica administrației Trump privind serviciul militar al celor cu disforie de gen a intrat în vigoare. Această decizie va contribui la stoparea deteriorării pregătirii militare, a letalității și a coeziunii unității cauzate de experimentele sociale în armată.

• Pe 2 mai, HHS a anunțat o regulă finală pentru extinderea structurii în care sunt aplicate legile federale de conștiință. În 2011, președintele Obama a emis un regulament care punea în aplicare doar trei dispoziții federale de conștiință. Noua reglementare a președintelui Trump acoperă 25 de legi existente, care vor fi puse în aplicare de noua Divizie de Conștiință și Libertate Religioasă din cadrul HHS.

• Pe 5 mai, la Adunarea Mondială a Sănătății, administrația Trump a emis o declarație comună în numele Statelor Unite și a altor opt națiuni, cerând altor țări să se alăture efortului de a se concentra asupra problemelor de sănătate ale femeilor, efort care mai degrabă unifică decât creează disensiuni între membri (precum avortul, sănătatea sexuală și reproductivă). Această declarație a fost prima acțiune întreprinsă în cadrul noii Politici de Protecție a Vieții în Sănătatea Globală (PLGHP), care urmărește să construiască o coaliție globală pentru a promova sănătatea femeilor, protejând în același timp viața nenăscută și întărind familia.

• Pe 24 mai, HHS a propus o nouă reglementare care clarifică faptul că discriminarea pe bază de sex în Secțiunea 1557 din Affordable Care Act trebuie interpretată în sensul clar al cuvântului. Prin urmare, nu include „identitatea de gen” sau „întreruperea sarcinii”, așa cum a impus administrația Obama în 2016. Reglementarea HHS va continua să aplice protecțiile existente ale drepturilor civile; cu toate acestea, este clar că guvernul federal nu va forța medicii să participe la operații sa schimbare de sex sau la avorturi.

• Pe 5 iunie, după un audit amplu în domeniu cercetării țesutului fetal, administrația Trump a anunțat o schimbare majoră în aplicarea contractelor de cercetare. HHS nu va mai efectua cercetări intramulare (interne) folosind țesuturi de la bebeluși avortați și va crește considerabil regulile etice și protecțiile care guvernează contractele de cercetare a țesutului fetal extramural (extern). Toate noile contracte externe vor fi obiectul unui consiliu consultativ de etică autorizat de Congres, ceea ce face mult mai dificilă acordarea de către Institutul Național de Sănătate a contractelor de cercetare a țesutului fetal.

• În perioada 16-18 iulie, Departamentul de Stat a organizat a doua Reuniune Ministerială pentru Promovarea Libertății Religioase. Secretarul de Stat Mike Pompeo a anunțat o nouă inițiativă globală, Alianța Internațională pentru Libertatea Religiilor, menită să ofere o modalitate prin care țările cu aceeași mentalitate să lucreze împreună pentru a promova libertatea religioasă. SUA a fost, de asemenea, una dintre cele 34 de țări care au semnat o declarație de îngrijorare cu privire la antiterorism ca pretext pentru reprimarea libertății religioase; una dintre cele 27 de țări care au semnat o declarație prin care condamnă blasfemia, apostazia sau alte legi care restricționează libertatea religioasă; și a fost una dintre cele 46 de țări care au semnat o declarație care solicită oficialilor guvernamentali să condamne atacurile asupra lăcașelor de cult și să colaboreze cu comunitățile religioase pentru a proteja aceste locuri.

• Pe 16 iulie, Departamentul de Stat a aplicat sancțiuni directe asupra militarilor birmani pentru încălcarea drepturilor omului și a libertății religioase comise împotriva populației musulmane Rohingya.

• Pe 18 iulie, Secretarul de Stat, Mike Pompeo, și Secretarul HHS, Alex Azar, au emis o scrisoare comună privind Parteneriatelor Internaționale prin care solicitau statelor să adere la o coaliție de țări care caută să pledeze împotriva politicilor pro-avort în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și a ONU.

• Pe 29 august, DOJ a depus un amicus briefs la Curtea Supremă în două dosare importante privind libertatea religioasă, R.G. & G.R. Harris Funeral Homes, Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission and Bostock v. Clayton County/Altitude Express, Inc. v. Zarda. Prin aceste documente, DOJ a avansat o definiție biologică binară a sexului și a celor care operează în consecință, fie din cauza științei, fie a credinței religioase.

• Pe 15 august, Departamentul Muncii (DOL) a propus un nou regulament care să clarifice scopul de aplicare și aplicarea scutirilor religioase pentru contractorii federali. Sub administrația Obama, scopul de aplicare al scutirii religioase DOL a fost sever redus. Actuala conducere DOL s-a bazat pe istoria conservării libertății religioase a națiunii noastre, pe Primul Amendament și pe deciziile Curții Supreme pentru a revigora scutirea la parametrii săi istorici și constituționali.

• Pe 28 august, HHS OCR a emis o notificare de încălcare a regulilor Centrului Medical al Universității din Vermont pentru că a forțat o asistentă la un avort, în ciuda unei obiecții de conștiință. Aceasta marchează a treia oară când Divizia pentru Libertate Religioasă HHS, sub președintele Trump, a investigat o plângere de conștiință legată de participarea sau promovarea avortului.

• Pe 10 septembrie, Departamentul de Stat a aplicat sancțiuni directe împotriva oficialilor ruși pentru încălcarea libertății religioase și torturarea Martorilor lui Iehova.

• Pe 23 septembrie, Președintele Trump a găzduit o întâlnire în cadrul Adunării Generale a ONU și a susținut un discurs exclusiv pe tema libertății religioase. În timpul discursului, Donald Trump a anunțat o inițiativă politică americană pentru protejarea lăcașelor de cult, angajând o finanțare suplimentară de 25 de milioane de dolari pentru protejarea siturilor religioase și a relicvelor. De asemenea, a anunțat că SUA vor forma o coaliție în cadrul comunității de afaceri pentru a proteja libertatea religioasă. Este pentru prima dată când un președinte american găzduiește o întâlnire axată exclusiv pe libertatea religioasă la ONU.

• Pe 24 septembrie, Președintele Trump a discutat despre necesitatea protejării libertății religioase în timpul discursului său din cadrul Adunării Generale ONU, în care a discutat și despre China și Iran – doi mari dușmani ai libertății religioase.

• Pe 25 septembrie, Secretarul HHS, Alex Azar, a susținut un discurs la Adunarea Generală ONU, afirmând că nu există nici un drept internațional la avort și că SUA nu susțin termeni ambigui precum „sănătatea sexuală reproductivă” din documentele ONU.

• Pe 7 octombrie, Departamentul Comerțului a înscris pe lista neagră 28 de companii chineze ale căror produse tech de supraveghere sunt utilizate pentru a oprima și controla în mod sistematic – și pentru a încălca libertatea religioasă – musulmanii uiguri din Xinjiang, China.

• Pe 11 octombrie, Procurorul General William Barr a pronunțat o apărare puternică în favoarea libertății religioase la Facultatea de Drept Notre Dame. A notat că „imperativul protejării libertății religioase nu a fost doar o încuviințare în direcția pietății. Reflectă credința Fondatorilor că religia este indispensabilă pentru susținerea sistemului nostru liber de guvernare”.

• Pe 14 noiembrie, guvernul SUA a inițiat o declarație în numele său și a altor țări la Summitul de la Nairobi, solicitând încă o dată comunității internaționale să se concentreze pe domenii de consens în loc de probleme divizatoare, precum avortul și sănătatea sexuală și reproductivă.

• Pe 19 noiembrie, HHS a emis o regulă care elimină cerințele împovărătoare conform cărora toți beneficiarii, inclusiv cei care se bazează pe credință, trebuie să accepte căsătoriile între persoane de același sex și să declare identitatea de gen ca fiind valabile pentru a fi eligibili să participe la programele de granturi. Această regulă a inclus centrele de adopție și asistență maternală, unde aceste cerințe au fost utilizate pentru închiderea furnizorilor de asistență maternală și adopție bazate pe credință.

• Pe 17 noiembrie, Președintele Trump a semnat Legea privind Drepturile Omului Și Democrația din Hong Kong, care afirmă statutul semi-autonom al Hong Kong-ului și îl protejează împotriva uzurpării guvernului chinez care reprezintă o amenințare la adresa libertății religioase a Hong Kong-ului.

• Pe 19 decembrie, Departamentul Trezoreriei a sancționat doi judecători iranieni responsabili pentru încălcarea drepturilor omului. Unul dintre judecători era cunoscut pentru încălcarea drepturilor comunităților minoritare religioase creștine și bahaiste din Iran.

• Pe 20 decembrie, Centrul pentru Servicii Medicare și Medicaid (CMS) a anunțat un regulament final de abordare a suprataxei pentru avort ascunsă în multe planuri de asigurări Obamacare. Această regulă finală aliniază reglementările federale cu Secțiunea 1303 din Affordable Care Act, asigurându-se că americanii cunosc exact faptul că planul lor de îngrijire a sănătății acoperă avortul și că finanțarea pentru avort este menținută separat de toate celelalte servicii acoperite de asigurare.

