„Fauda” pe frontul ucrainean: Povestea israelianului care luptă împotriva Rusiei

„Construiesc și lansez drone de recunoaștere cu stele ale lui David pe aripi, sub focul inamicului, pe linia frontului – rușii văd asta și înnebunesc, neputând să înțeleagă ce este și de unde zboară spre ei”, Eyal Israeli pentru The Jerusalem Post.

Potrivit cotidianului israelian, Eyal este un israelian în vârstă de 52 de ani și un veteran al operațiunilor speciale cu ani de experiență, care includ antrenament de lunetist și misiuni antiteroriste în Gaza.

Când a fost întrebat despre serviciul său din anii 1990, a evitat detaliile și a spus pur și simplu, cu un zâmbet ironic: „Ați văzut serialul TV Fauda [popularul serial israelian despre dificilele activități antiteroriste ale unităților speciale ale Serviciului de Securitate Israelian]? Ei bine, asta am făcut eu în Israel”.

În prezent, Eyal servește într-o unitate SBU de recunoaștere a Corpului de Marină ucrainean. Munca lui a avut o mare importanță încă din primele zile ale războiului, acum mai bine de trei ani și jumătate.

„Uneori, ascultându-i povestea, nu puteam să nu mă gândesc: asta nu poate fi adevărat. Dacă este, pare scenariul unui thriller militar hollywoodian. Pentru a verifica veridicitatea cuvintelor sale, am apelat la surse ucrainene – și acestea i-au confirmat relatarea”, relatează Shimon Briman, jurnalistul JP.

Liderul mișcării clandestine anti-rusești

Conform unei scrisori întocmite de SBU (Serviciul de Securitate ucrainean) și consultate de JP, Eyal Israeli (nume de cod) este căsătorit cu o ucraineană și locuia în Herson de 16 ani. În primele zile după invazia rusă din 24 februarie 2022, din proprie inițiativă, s-a oferit să ajute la apărarea orașului și s-a înrolat în batalionul de apărare teritorială. Dar apărarea Hersonului s-a prăbușit la o săptămână după începerea războiului, batalionul a fost desființat, iar el s-a întors acasă.

Sub ocupația rusă din Herson, singura capitală regională pe care forțele președintelui rus Vladimir Putin au reușit să o cucerească, Eyal nu a stat cu mâinile în sân. La începutul lunii martie 2022, la doar câteva zile după căderea orașului, el s-a adresat SBU și și-a oferit expertiza în lupta împotriva ocupanților, „în mod voluntar și patriotic”, după cum se menționează în scrisoare.

Puțin mai târziu s-a aflat că șeful regional al SBU, adjunctul său și chiar primarul orașului Herson, Volodymyr Saldo, lucrau pentru ruși. Trădarea lor a asigurat că podurile peste Nipru au rămas intacte, permițând forțelor ruse să cucerească orașul aproape peste noapte.

În haosul care a urmat, SBU a acceptat oferta de ajutor a lui Eyal. Într-un moment în care frontul sudic se prăbușea, a acceptat sprijinul din orice sursă – chiar și de la un străin cu un trecut obscur.

Eyal a continuat să formeze un grup de recunoaștere și sabotaj, devenind liderul de facto al mișcării clandestine anti-ruse din orașul ocupat Herson, cu o populație de 300.000 de locuitori. A făcut acest lucru sub auspiciile SBU, ajutat de ofițeri ai serviciilor speciale care mențineau contactul peste liniile frontului.

Printre realizările documentate ale lui Eyal și ale grupului său se numără:

Distrugerea panourilor publicitare cu propagandă rusă în Herson și distribuirea de fluturași pro-ucraineni.

Organizarea (din fondurile proprii ale lui Eyal) aprovizionării cu alimente pentru familiile ofițerilor ucraineni, inclusiv lapte praf pentru sugari, și utilizarea unui camion frigorific pentru livrarea proviziilor către spitale și persoanele cu dizabilități.

Pe 9 noiembrie 2022, arborarea primului steag ucrainean în oraș pe același camion frigorific. Cu numele său, EYAL, inscripționat pe cabină, vehiculul a devenit un simbol al eliberării. Pentru locuitorii din Herson, vederea steagului ucrainean însemna că rușii plecaseră și că orașul fusese eliberat.

Folosindu-și fluența în limba persană pentru a identifica consilierii militari iranieni și locurile de testare a dronelor, precum și ofițerii ruși care îi supravegheau, ajustând atacurile ucrainene pentru a le lovi pozițiile.

În septembrie 2022, Eyal a transmis, de asemenea, informații despre un reprezentant al Ambasadei Iranului, Masoud, care recruta studenți iranieni pentru a colecta informații despre instalațiile militare ucrainene, inclusiv în Odessa.

El a descoperit locațiile sediilor centrale rusești, depozitelor și concentrărilor de trupe din Herson, dirijând focul artileriei și al rachetelor împotriva acestora. Zeci de ținte au fost lovite cu precizie, printre care și locurile de întâlnire ale colaboratorilor locali.

Un fost ofițer SBU care l-a supervizat a declarat ulterior pentru JP că Eyal a furnizat atât de multe informații despre mișcările trupelor ruse încât forțele ucrainene nu aveau uneori muniția sau echipamentul necesar pentru a acționa în consecință.

Grupul său a identificat, de asemenea, adresele de domiciliu ale trădătorilor Ucrainei și le-a transmis forțelor ucrainene. Aceste persoane au fost apoi „neutralizate”.

În ultimele zile înainte de retragerea rușilor din Herson, între 7 și 8 noiembrie 2022, Eyal a distrus personal cinci mașini care transportau ofițeri, soldați și șoferi ruși care încercau să fugă. Rămășițele arse ale acestora au fost documentate de SBU imediat după eliberarea orașului.

În timpul inundațiilor masive provocate de distrugerea centralei hidroelectrice Kakhovka pe 6 iunie 2023 de către forțele ruse, Eyal s-a expus din nou pericolului, folosindu-și barca pentru a salva soldați și civili ucraineni aflați sub focul inamicului.

Tenul ușor închis la culoare și ochii îngustați l-au ajutat pe Eyal să se miște într-un oraș paralizat de frică, unde la fiecare colț se aflau puncte de control rusești.

„Soldații ruși m-au confundat cu un caucazian, soldații buriți au crezut că sunt asiatic, iar când m-au oprit cecenii lui Kadyrov, am citat sure din Coran în arabă și am continuat să conduc”, își amintește el cu un zâmbet, amintindu-și de lunile de risc mortal sub ocupația lui Putin.

„Pe parcursul ocupației temporare a orașului Herson, Eyal și soția sa au acționat cu curaj și inventivitate. Au dat dovadă de curaj și au fost gata să se sacrifice pentru a obține informații care să le permită să provoace cele mai mari daune inamicului”, se arată în scrisoarea SBU.

Chornobayivka

În a patra zi a ocupației, forțele ruse au avansat spre nord și vest de Herson, cu scopul de a cuceri Mykolayiv și apoi Odessa, principalul port ucrainean la Marea Neagră, înainte ca armata ucraineană în retragere să se poată regrupa.

Dacă acele orașe ar fi căzut și Ucraina ar fi fost izolată de mare, întreaga țară s-ar fi prăbușit, iar istoria independenței sale s-ar fi încheiat.

Pentru a sprijini ofensiva, Rusia a concentrat avioane și alte echipamente militare la aerodromul Chornobayivka, situat la periferia orașului Herson.

Conform documentului SBU consultat de The Jerusalem Post, „Pe 7 martie 2022, Eyal Israeli, la instrucțiunile Direcției SBU pentru regiunea Herson, a participat activ la recunoașterea echipamentului militar inamic la aerodromul din apropierea localității Cernobayivka.

„Pentru a desfășura o operațiune de luptă de informații, el a identificat o clădire cu mai multe etaje la periferia orașului Herson, acoperișul căreia permitea observarea echipamentului inamic. Ajuns pe acoperișul casei, E. Israeli a înlăturat obstacolul care împiedica accesul fizic la acesta (președinta comitetului casei și soțul acesteia s-au opus categoric și au încercat să îi împiedice să acceseze acoperișul).

„Ajuns singur în vârf, cetățeanul străin s-a târât până la marginea acoperișului (pentru a nu intra în câmpul vizual al observatorilor inamici) și, folosind propria cameră profesională cu teleobiectiv, a făcut fotografii clare ale elicopterelor rusești și ale locului în care se concentrau acestea.

„Datele obținute au fost transferate imediat către SBU, iar în aceeași zi, unitățile de rachete și artilerie ale Forțelor Armate ale Ucrainei au provocat pagube prin foc la 49 de elicoptere, alte echipamente militare și forțe umane inamice”.

Apoi, loviturile precise ale Ucrainei asupra aerodromului Chornobayivka s-au repetat de multe ori. Cele mai importante canale de știri din lume – CNN și Reuters – au difuzat imagini cu avioane rusești în flăcări la Chornobayivka.

Distrugerea unui întreg regiment aerian rus, în total 49 de elicoptere de luptă, a zădărnicit încercarea Moscovei de a avansa mai adânc în sudul Ucrainei. Fără sprijin aerian, ofensiva s-a blocat, iar Mykolayiv și Odessa au rămas sub control ucrainean.

Pe baza unui cost unitar estimat de 20 de milioane de dolari pentru 49 de elicoptere, plus valoarea armelor depozitate la aerodrom, pierderile ar putea ajunge la aproape un miliard de dolari.

Sub amenințarea Rusiei

În încercarea complicată de a deveni cetățean ucrainean, o serie de documente depuse la autoritățile ucrainene – și în se aflau rapoarte confidențiale care detaliau acțiunile sale militare în timpul ocupației din Herson – aceste documente au ajuns, inevitabil, în mâinile serviciilor secrete ruse, ca și cum ar fi fost trimise direct la Moscova.

Autoritățile ruse au folosit rolul lui Eyal ca dovadă a implicării Israelului în Ucraina. Faptul că un cetățean israelian era activ pe câmpul de luptă a fost interpretat la Moscova ca fiind „mâna Mossadului” în Herson.

La scurt timp după aceea, Eyal a avut o discuție aprinsă la Ambasada Israelului din Kiev cu un oficial anonim, care l-a îndemnat să nu mai participe la un război care nu era al lui.

Apoi situația s-a înrăutățit.

Eyal a început să primească amenințări pe telefonul său. Acestea erau scrise într-o ebraică impecabilă și proveneau de la numere israeliene, rusești și ucrainene. Iată câteva dintre ele, traduse din ebraică:

„Bună, Eyal Israeli, iubitor evreu al nazistului Bandera, mai ești în viață? Vom veni după tine astăzi, mâine, peste un an, în Ucraina, în Israel, oriunde te-ai afla! Ai o datorie mare față de Rusia și va trebui să o plătești!!!”

„Poporul rus nu-și uită niciodată dușmanii. Ai provocat mult rău, ai luat viața multor oameni, știm totul!!! Avem oameni peste tot. Nu uita niciun moment că ai o datorie mare și că trebuie să o plătești! Tu, mercenarule, teroristule, criminalule, nazistule, vei plăti pentru toate!” se arată într-un alt mesaj pe care Eyal l-a primit de la ruși.

Mama în vârstă a lui Eyal, care locuiește în Israel, a fost și ea ținta unor amenințări, primind telefoane în limba rusă.

„Judecând după mesajele lor, rușii apreciază meritele mele mai mult decât ucrainenii”, a glumit Eyal.

El și-a explicat decizia de a vorbi deschis despre rolul său în Ucraina astfel: „Ce rost are să ascundem ceva, dacă rușii au deja toate detaliile?”

Gașca de frați

Eyal a proiectat și testat o baterie de mare capacitate care a triplat autonomia dronelor ucrainene, menținându-le în aer mai mult de trei ore în loc de una.

Astăzi, Eyal continuă să participe la operațiuni de luptă comune cu Corpul de Marină ucrainean și SBU.

„Lansează aceste drone model Shark sub foc. Găsim ținte rusești și îndreptăm artileria și aviația ucraineană către ele. Dacă este necesar, repar și dronele chiar pe teren, pentru a nu le trimite în linia din spate pentru o lună sau două”.

Eyal îi învață chiar și pe camarazii săi ucraineni limba ebraică. În drum spre lansarea dronelor, se înghesuie într-o mașină și cântă cu voce tare vechiul cântec popular evreiesc „Hava Nagila” (Să ne bucurăm).

„Le arăt că evreii sunt de partea Ucrainei. Nu mi-e rușine că sunt evreu. Le arăt că sunt evreu. Le explic cine sunt evreii. Merg cu ei în focul luptei. Lansez aceste drone împreună cu ei. Lupt alături de ei și ne adăpostim împreună”, a spus Eyal pentru JP.

El folosește constant acest „împreună” în cuvintele sale, ucrainenii și evreii fiind frați de arme.

„Și cei care mi-au desenat o svastică pe braț la baza de antrenament a Corpului de Marină să se rușineze. Să vadă cum luptă cu adevărat evreii. Să rămână asta în istorie, ca ucrainenii să-și amintească contribuția evreilor la acest război și să ne privească altfel”, a spus el.

Cu toate acestea, Ucraina încă nu i-a recunoscut eroismul. Un israelian în vârstă, căruia i s-a refuzat atât cetățenia, cât și orice distincție de stat, continuă să lupte pe linia frontului pentru independența Ucrainei, apărându-și soția și fiica.

