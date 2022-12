FBI recunoaște că se amestecă în „numeroase companii“, nu doar la Twitter

După ce o serie de „Dosare Twitter“ a dezvăluit complicitatea companiei cu FBI și agențiile federale pentru a controla discursul public înaintea preluării de către Elon Musk, FBI a încercat recent să își salveze reputația prezentând acțiunile respective drept o procedură standard, analizează Victoria Marshall pentru The Federalist.

„Mesajele dintre FBI și Twitter făcute publice nu sunt nimic mai mult decât exemple ale colaborării noastre obișnuite, de lungă durată și continue între guvernul federal și sectorul privat, care implică numeroase companii din mai multe sectoare și industrii“, a declarat FBI pentru Fox News.

„După cum reiese din aceste mesaje, FBI furnizează informații vitale sectorului privat în efortul de a-i ajuta să se protejeze pe ei înșiși și pe clienții lor“.

Declarația FBI a venit după publicarea părții 6 și 7 din „Dosarele Twitter“. Acestea au fost realizate de jurnaliștii independenți Matt Taibbi și, respectiv, Michael Shellenberger.

„Dosarele Twitter“ reprezintă publicarea de documente interne ale companiei prin intermediul mai multor jurnaliști independenți, cu orientare politică de stânga, printre care s-au numărat Bari Weiss și Lee Fang.

Dezvăluirile lui Taibbi detaliază colaborarea extinsă dintre FBI și Twitter. Documentele arată modul în care FBI a făcut presiuni asupra Twitter pentru a cenzura informațiile într-o direcție părtinitoare, de obicei sub pretextul susținerii „integrității alegerilor“ sau al combaterii „dezinformării“ pe tema Covid-19.

Shellenberger dezvăluie că FBI a mințit oficialii Twitter pentru a justifica cenzurarea știrii despre laptopul lui Hunter Biden din The New York Post cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 2020.

Sondajele de opinie au arătat ulterior că respectiva restricționare a conținutului a înclinat alegerile în favoarea lui Joe Biden.

Documentele interne dezvăluite în aceste rapoarte arată că agenții FBI au semnalat anumite informații și persoane pe care angajații Twitter să le cenzureze. Aceștia se conformau, permițând serviciilor de informații americane să manipuleze discuțiile publice și rezultatele politice, precum și să limiteze dreptul constituțional al americanilor la libera exprimare în spațiul public.

Citește și Dosarele Twitter: FBI a plătit milioane de dolari pentru Twitter și a influențat directorii să cenzureze laptopul lui Hunter Biden

Și nu doar FBI-ul a folosit Big Tech pentru a cenzura informații incomode din punct de vedere politic.

După cum a relatat Taibbi, un e-mail din 15 septembrie 2020 trimis de un oficial Twitter către avocatul de atunci al companiei, Jim Baker, menționa întâlnirile „săptămânale“ ale angajaților Twitter cu FBI, Departamentul de Justiție al SUA, Departamentul de Securitate Internă, Office of the Director of National Intelligence și „colegii din același domeniu“ pentru a aborda problema „pericolelor electorale“.

Asta înseamnă că angajații agențiilor de informații din SUA se întâlneau în fiecare săptămână cu cei ce dețineau monopolul asupra comunicării online și le spuneau ce să cenzureze pe platformele lor în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2020.

Cu toate că acest lucru ar trebui să fie alarmant (și chiar este), ceea ce este mai grav este faptul că FBI admite în mod deschis că acest tip de „colaborare“ cu companii din sectorul privat este un comportament normal pentru serviciile de informații americane.

FBI a încercat să prezinte solicitările sale de cenzură ca fiind la discreția Twitter, aceasta având libertatea de a le ignora, deși respectivele „solicitări“ sună a ordine directe, iar instanțele au stabilit de mult timp că „solicitările“ din partea oficialilor guvernamentali pot fi în sine coercitive datorită diferenței de putere.

Întrebarea care se pune acum este următoarea: câte companii așa-zis „private“, cum ar fi Facebook, Google, cele incluse pe lista Fortune 500 și multe altele, execută ordinele agențiilor de informații americane, renumite pentru aplicarea extrem de partizană a unor standarde inegale?

Potrivit acestei declarații recente a FBI, multe dintre ele.

Traducere și adaptare

Tribuna.US