Femeile care au contribuit la anularea dreptului la avort în SUA sunt pregătite pentru ce urmează

Deși în Statele Unite trăiesc milioane de femei pro-viață, lobby-ul pro-avort prezintă această mișcare ca și cum ar include doar bărbați ce sunt interesați să țină sub papuc femeile și să controleze ce fac cu propriile corpuri, analizează Nancy Flanders pentru LiveAction.

Dar numărul mare de femei pro-viață care au colaborat la formularea Mississippi Gestational Age Act și apărarea legislației la toate nivelurile sistemului judiciar, inclusiv Curtea Supremă, în cazul Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, demonstrează amploarea acestei minciuni pro-avort.

Legea din Mississippi a fost cea care avea să provoace, în cele din urmă, prăbușirea mult așteptată a deciziei Roe vs. Wade, la 49 de ani după ce aceasta a forțat statele să legalizeze avortul.

Elaborarea legii care a anulat precedentul Roe

Denise Burke, Senior Counsel în cadrul Alliance Defending Freedom (ADF), a participat atât la elaborarea Gestational Age Act, cât și la apărarea acesteia.

„A fost un proces strategic pentru a ne asigura că aveam o lege susținută de dovezi și de interesul legitim al statului Mississippi de a proteja femeile și copiii lor nenăscuți, știind că această lege urma să fie contestată și că speram că va ajunge în cele din urmă la Curtea Supremă“, a declarat ea pentru Live Action News.

Redactarea legii a început în 2017, cu intenția de a dovedi că Instanța Supremă ar trebui să revină asupra deciziei Roe și fie să o anuleze complet, fie să înceapă procesul de subminare a acesteia.

Dacă instanța reconsidera măcar termenul de viabilitate trasat în cazurile Roe și Doe vs. Bolton, statele ar fi avut atunci posibilitatea de a proteja ființele umane nenăscute și înainte de a 24-a săptămână de sarcină.

Kellie Fiedorek, Senior Counsel and Government Affairs Director pentru ADF, a luat și ea parte la elaborarea și apărarea Gestational Age Act. Ea a explicat pentru Live Action News că standardul de viabilitate utilizat pentru a forța statele să mențină avortul legal până la șase luni de sarcină este arbitrar și inaplicabil, dar există și alte argumente în sprijinul restricționării avortului peste limita de 15 săptămâni.

„Curtea Supremă afirmase că un stat poate proteja viața dacă promova interesul pentru protejarea bebelușilor nenăscuți, pentru sprijinirea și promovarea femeilor și a sănătății și bunăstării femeilor, precum și demersurile de a proteja integritatea profesiei medicale.

Informațiile științifice pe care le aveam la dispoziție în momentul în care am elaborat această lege arătau următoarele: în primul rând, în ceea ce privește copilul nenăscut, aveam date științifice care dovedeau clar, fără urmă de îndoială, că la 15 săptămâni copilul nenăscut poate simți durerea.

Inima sa bate deja. Are degete la mâini și la picioare, poate sughița, simte gustul mâncării consumate de mamă. Toți acești markeri privind dezvoltarea fătului erau evidenți la 15 săptămâni, și făcea sens ca statul să recunoască umanitatea copilului“, a declarat Fiedorek pentru Live Action News.

În plus, termenul de 15 săptămâni se încadrează perfect în al doilea trimestru, când, din nou, ce spune știința contează extrem de mult la apărarea unei legi în instanță. Riscul de deces al femeii crește cu 2000% dacă face avort în al doilea trimestru de sarcină.

Prin urmare, aceste riscuri sporite susțineau ideea că statul trebuie să protejeze viața începând de la 15 săptămâni.

Și, în ultimul rând, situația în ceea ce privește profesia de medic. Procedura pe care trebuie să o folosești în cazul unui avort de la al doilea trimestru în sus este una extrem de înfiorătoare, procedura D&E rupând copilul în bucăți, membru cu membru.

Evident, doctorii depun un jurământ de a nu face rău, iar statul avea interesul de a arăta că medicii au fost puși în situația de a executa aceste tipuri de proceduri care iau vieți nevinovate și care, de asemenea, dăunează în mod semnificativ femeilor“.

Procedura D&E (dilatare și evacuare) sau procedura de dezmembrare este cea mai frecvent utilizată procedură de avort în al doilea trimestru. Este atât de îngrozitoare deoarece copilul moare atunci când brațele și picioarele îi sunt smulse din trunchi, iar capul îi este zdrobit.

Burked a precizat că, întrucât este „la fel de barbară și ofensatoare ca procedura de avort prin naștere parțială [D&X] care fusese deja restricționată“, era logic să se considere că legea ar trebui să protejeze cadrele medicale de a fi nevoite să efectueze o astfel de procedură inutilă și periculoasă, protejând în același timp integritatea profesiei medicale.

Având în vedere interesele copilului, ale mamei și ale cadrelor medicale, autorii Gestational Age Act au reușit să elaboreze o lege care să corespundă așteptărilor instanței.

În martie 2018, guvernatorul statului Mississippi, Phil Bryant, a promulgat noua lege, care urma să intre în vigoare în câteva luni, însă aceasta a fost imediat suspendată preliminar de o instanță federală, în urma unui proces intentat de Center for Reproductive Rights, o organizație pro-avort finanțată de mai multe grupuri filantropice care sprijină avortul.

Organizația a intentat procesul în numele Jackson Women’s Health Organization, singura clinică de avort din stat. Această contestație juridică a făcut ca cea mai nouă lege pro-viață din Mississippi să ajungă la Curtea Supremă.

„Ceea ce este important de reținut este că procesul de la adoptarea legislației până la începerea litigiului trebuia să fie fără cusur“, a explicat Burke.

„Aceleași raționamente pe care le foloseam pentru a justifica adoptarea legii de către legislativul de stat urmau să fie unele dintre argumentele similare la care avocații urmau să recurgă pentru a apăra legea în instanță“.

Avortul, femeile și egalitatea

Atunci când Erin Hawley, avocat ADF, a decis să accepte solicitarea de a reprezenta în instanță Gestational Age Act, știa că îi va consuma o grămadă de timp și că trebuie să-i aibă în vedere și pe cei trei copii ai săi, printre care Abigail, care era încă bebeluș.

Din fericire, fiind o companie pro-viață, ADF susține mamele și consideră că acestea sunt capabile să aibă succes în carieră.

„În aprilie 2021, Abigail m-a însoțit în călătoria pe care am făcut-o în Mississippi cu echipa ADF pentru a discuta cazul Dobbs cu autoritățile de stat, a stabili strategia juridică și a discuta despre actuala Curte Supremă“, a spus Hawley.

„Abigail avea atunci aproximativ șase luni, era încă micuță, avea încă nevoie de prezența constantă a mamei. Așa că a venit cu noi și sunt recunoscătoare pentru asta. ADF este o organizație care sprijină femeile care și lucrează, așa că am putut să iau cu mine o bonă și Abigail m-a însoțit.

Ulterior, când am fost rugată să ajut la instrumentarea cazului, acest lucru a contat foarte mult. Lucram pe atunci cu jumătate de normă, iar participarea la acest caz ar fi necesitat disponibilitate cu normă întreagă. Când a trebuit să decid dacă mă implic sau nu, a fost atât de important faptul că am avut-o pe Abigail cu noi în Mississippi și am putut să îmi fac treaba. Mi-a adus aminte de ce Dobbs și legile pro-viață sunt relevante“.

Dar, în urma anulării deciziei Roe, companiile pro-avort au început să renunțe la a susține mamele să atingă succesul, spre deosebire de ADF și de alte companii pro-viață; în schimb, aceste companii s-au asigurat că angajatele lor de sex feminin se simt mai presate să facă avorturi.

Zeci de corporații au început să plătească deplasarea angajatelor în alte state pentru a obține un avort, dacă locuiau în state pro-viață. Mesajul a fost clar: accesul la avort era mai presus de accesul la resurse care să ajute mamele.

Burke a calificat drept „o atitudine incredibil de ofensatoare și paternalistă“ faptul că firmele plătesc pentru avorturile angajatelor. Ea a adăugat: „Este o reacție bizară [la decizia Dobbs] și, cu siguranță, e vorba și de transmiterea unor mesaje politice, dar asta nu o face mai puțin ofensatoare. Pentru că, susținând avortul sau oferindu-se să plătească pentru aceste cheltuieli, își expun angajatele la o procedură periculoasă“.

Efortul continuu de a prezenta avortul drept piesa lipsă în lupta pentru egalitatea femeilor subminează demnitatea acestora, a spus Fiedorek, și le face rău, întorcându-le împotriva propriilor lor copii nenăscuți. Acest lucru este în detrimentul femeilor și al societății noastre.

Ea menționează că cei ce au susținut ideea că maternitatea îngreunează „viața și viitorul femeilor“ – și au creat o societate în care maternitatea este devalorizată – au fost șapte judecători bărbați. Se speră că legile pro-viață vor începe să repare răul cauzat de Roe.

Viitorul legislației pro-viață

Potrivit celor trei femei, pe termen scurt, viitorul legilor pro-viață este în mâinile statelor.

Burke consideră că va avea un anumit rol și guvernul federal, în special în ceea ce privește restricționarea pilulei abortive, dar în cele din urmă vom vedea o varietate de legi pro-viață în întreaga națiune.

În timp ce unele state vor adopta legi pro-viață care protejează copiii nenăscuți, altele nu vor fi dispuse să interzică complet avortul, iar unele vor continua să facă presiuni pentru a obține legalizarea avortului din orice motiv și în orice etapă a sarcinii, adăugând chiar avortul ca drept în constituțiile de stat.

După părerea lui Burke, educația va fi esențială pentru ca mai multe state să devină pro-viață.

„Ceea ce trebuie să facem este să educăm oamenii cu privire la cât de devastatori au fost cei 50 de ani în care s-a aplicat decizia Roe vs. Wade, astfel încât să înțeleagă pericolele inerente avortului și să nu revenim vreodată la situația de a fi una dintre puținele țări care permit avortul la cerere în toate cele nouă luni de sarcină“, a spus Burke.

„Trebuie să ne ocupăm serios de educația oamenilor pentru a avea susținerea necesară acelor legi de care avem nevoie pentru a proteja femeile și copiii nenăscuți. Trebuie să luăm fiecare stat la rând și să milităm pentru cel mai înalt nivel de protecție pe care îl putem obține în fiecare dintre acestea și să continuăm să construim pe această bază. Și sperăm că într-o zi vom avea o națiune în care avortul nu este nici legal și nici dorit“.

Pe lângă legile care protejează viața bebelușilor nenăscuți, trebuie adoptate politici care să ajute cu adevărat femeile, a adăugat Hawley.

„Dacă vă uitați la sondajele realizate în rândul femeilor care au făcut avort, cred că 75%, conform Human Coalition, au declarat că ar fi ales să ducă sarcina la capăt dacă circumstanțele ar fi fost diferite. Problema nu e de fapt că mamele nu vor să fie părinți, ci că se simt incapabile să facă acest lucru. Așa că, pe lângă uriașa victorie juridică pe care a reprezentat-o Dobbs prin anularea legii Roe, trebuie să promovăm politici care să le dea cu adevărat femeilor posibilitatea de a-și crește copiii“.

Ea a menționat că nenumărate studii au arătat că avortul ucide un copil și dăunează mamei.

„Există multe studii care indică daune psihologice serioase, inclusiv depresie, anxietate și chiar gânduri de suicid după efectuarea unui avort“, a explicat ea.

„Procedura implică, de asemenea, riscuri fizice serioase. State precum Mississippi și alte legislative din întreaga țară pot acum să realizeze și să ofere ajutorul real de care au nevoie femeile care se confruntă cu o sarcină neașteptată, în locul unui avort“.

Din perspectiva lui Hawley, viitorul nu a arătat niciodată mai luminos pentru mișcarea și legile pro-viață. Decizia Dobbs a fost „o victorie juridică extraordinară la care au contribuit atât de mulți oameni și pentru care s-au rugat timp de decenii“, a spus ea.

Este un pas în direcția corectă și, după cum afirmă Fiedorek, ADF se concentrează pe colaborarea cu statele pentru a pune în aplicare legile pro-viață existente și a proteja viața cât mai mult posibil, pe lângă adoptarea de politici care să sprijine mamele. Adepții pro-viață au, de asemenea, șansa de a-și arăta susținerea pentru politicile orientate spre familie și pentru femei.

„Sunt multe de făcut. Fiecare dintre noi suntem chemați să acționăm în sferele noastre de influență, în familiile noastre, în comunitățile noastre, în bisericile noastre“, a spus Burke.

„Trebuie să sprijinim activitatea centrelor care oferă ajutor femeilor însărcinate. Trebuie să sprijinim femeile din comunitățile noastre prin programele din bisericile noastre. Trebuie să nu ne fie teamă să vorbim despre acest subiect. De prea multe ori, oamenilor le-a fost teamă, nu se simt întotdeauna confortabil să discute pe această temă. Este important ca ei să se informeze și să fie dispuși să se angajeze în conversații chiar și cu oameni care s-ar putea să nu fie de acord cu ei. Așa vom schimba inimi și minți, dacă interacționăm cu persoane care ar putea să aibă alte păreri“.

„Este o sarcină pe care americanii pro-viață sunt pregătiți să și-o asume“, a adăugat Burke.

„Am așteptat mult timp ca Roe vs. Wade să fie anulat și acum începe munca grea, dar suntem pregătiți!“

Traducere și adaptare

Tribuna.US