Filmul creștin cu buget redus care a surclasat pelicule renumite în box-office

În weekendul din Duminica Floriilor, la începutul Săptămânii Sfinte, un film creștin având ca temă povestea sacrificării lui Isaac de către Avraam din Geneza 22, a depășit pelicule laice renumite în box office, clasându-se pe un onorabil loc trei, informează Tyler O’Neil, The Daily Signal.

„His Only Son (Singurul său fiu)“ a realizat încasări de 5,5 milioane de dolari în weekendul de lansare, în ciuda unui buget de marketing relativ mic, pe care Angel Studios l-a strâns de la publicul larg.

Jordan Harmon, președintele Angel Studios, a declarat recent că filmul a rulat pe mai multe ecrane în weekendul de Paște decât în weekendul de debut.

„Este un film extraordinar de Paște care face referire la Hristos și jertfa Sa. Un film minunat“, l-a lăudat Harmon.

Harmon și creatorul filmului, David Helling, au vorbit despre film și succesul acestuia.

În timp ce producătorii de la Hollywood acționează adesea ca niște agenți de control, Harmon a explicat că Angel Studios a decis să „predea frâiele în mâna audienței“, având încredere în „înțelepciunea publicului“ – în special a unui anumit grup, grupul de investitori pe care îl numesc Angel Guild.

Toți cei care au investit în proiectele Angel Studios, cum ar fi „The Chosen“, „Tuttle Twins“, „David“ și acum „His Only Son“, au un cuvânt de spus în ceea ce privește proiectele pe care Angel Studios decide să le producă, să le promoveze și să le distribuie. Grupul respectiv include aproape 100.000 de persoane.

„Toți acești oameni devin membri în Guild și au acces la prototipuri și scurtmetraje“, a explicat președintele.

Helling a venit la Angel Studios cu propunerea, iar The Angel Guild a decis să investească în ea. Mai exact, Angel Studios a plătit pentru promovarea peliculei, strângând 1,235 milioane de dolari în mai puțin de 100 de ore, printr-o acțiune de crowdfunding. Angel Studios a cheltuit mai puțin de 1 milion de dolari înainte de premiera filmului.

„Pe scurt, aveți acest film minunat pe care The Angel Guild… practic a venit și a spus: ‘Vrem ca His Only Son să devină realitate. Vrem ca acesta să ajungă la public. Ne place această idee’. Și vorbim de un film ce fusese respins de Hollywood“, a explicat Harmon.

Filmul a fost apreciat de critici drept „o notă proaspătă“, obținând un rating de 78% din partea acestora, potrivit Rotten Tomatoes, precum și aprecierea a 96% dintre cei ce l-au vizionat.

Publicul l-a apreciat atât de mult, încât a plătit pentru a oferi bilete gratuite la peste 16.000 de persoane, a declarat președintele Angel Studios.

Angel Studios permite celor care îi sprijină să cumpere bilete pentru alte persoane, accesând angel.com/pay-it-forward. Această funcție le permite sponsorilor să achite vizionări de seriale precum „The Chosen“ și filme precum „His Only Son“ pentru alte persoane, astfel încât acele persoane să le poată viziona gratuit.

Doritorii trebuie doar să descarce aplicația Angel pentru a viziona serii precum „The Chosen“ și pot, de asemenea, să acceseze angel.com/freetickets pentru a rezerva bilete gratuite la cinema pentru „His Only Son“.

Citește și Paștele amintește creștinilor cum rezonează Învierea lui Isus Hristos cu trecutul, prezentul și viitorul nostru

Helling a declarat că inspirația pentru acest film datează de aproape 15 ani, de când a servit în Irak, ca pușcaș marin.

„Dumnezeu mi-a atins inima și mi-a deschis ochii la adevărul Cuvântului Său, la adevărul Evangheliei Sale“, a explicat el.

„Și din acel moment, am putut vedea oamenii din istorie, din narațiunea biblică, ca pe niște persoane reale, și am vrut să îi ajut și pe alții să-i vadă la fel. Așa că, din acel moment, a devenit o misiune a vieții mele să ilustrez și să expun relatările biblice prin intermediul filmului și să aduc adevărul Scripturii de pe hârtie pe ecran“.

Helling a urmat cursurile unei școli de film după ce a fost lăsat la vatră în mod onorabil din Marină și a produs scurtmetraje biblice timp de aproximativ 10 ani. A început să lucreze la „His Only Son“ în urmă cu aproximativ cinci ani și jumătate.

„His Only Son“ ilustrează povestea din Geneza 22, când Dumnezeu îi poruncește lui Avraam să îl ofere pe Isaac ca jertfă. Dumnezeu le promisese lui Avraam și soției sale, Sara, un fiu și să facă din urmașii lui o națiune măreață, cu toate că Sara era prea bătrână pentru a mai avea copii.

După ani de așteptare și îndoieli, Sara l-a născut în cele din urmă pe Isaac, pentru ca apoi Dumnezeu să-i poruncească lui Avraam să ucidă acest copil promis.

Avraam își demonstrează credința extraordinară pregătindu-se să-și sacrifice fiul pe altar, însă Dumnezeu îl oprește chiar înainte de a da lovitura de grație.

Helling a subliniat faptul că, atunci când Avraam și Isaac pregătesc sacrificiul, fiul pune întrebări, iar Avraam îi răspunde: „Dumnezeu însuși va oferi un miel pentru arderea de tot“. Cu toate acestea, Dumnezeu oferă de fapt un berbec pentru jertfă.

„Ei bine, a fost un berbec. Nu un miel“, a explicat regizorul. „Nu e un cuvânt diferit doar în engleză. Este un cuvânt diferit și în ebraică. Așadar, prototipul mielului reapare în mod evident la Passover, și ulterior … până când ajungi în Ioan 1 și acolo îl vedem pe Hristos apropiindu-se de Ioan Botezătorul la râul Iordan. El spune: ‘Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii’“.

Promisiunea pe care Avraam i-a făcut-o lui Isaac a fost în cele din urmă împlinită când Isus a murit pe cruce pe Calvar, în același loc în care Avraam și-a oferit fiul, a lămurit Helling. „His Only Son“ redă această poveste, o poveste foarte potrivită pentru Săptămâna Sfântă.

Tribuna.US