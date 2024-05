Fiul unui lider Hamas cere distrugerea organizației teroriste din Gaza

Revenit în spațiul public după 7 octombrie, fostul descendent al organizației teroriste din Gaza, devenit agent sub acoperire al Israelului deplânge modul în care gruparea islamistă co-fondată de tatăl său este tolerată în Occident

Una dintre cele mai înflăcărate voci care susțin o operațiune pe scară largă a Forțelor de Apărare ale Israelului pentru a alunga Hamas din ultimul său bastion major din Rafah, cel mai sudic oraș din Fâșia Gaza, vine de la un om crescut de organizația teroristă, scrie The Times of Israel.

Mosab Hassan Yousef, fiul dezmoștenit al unui co-fondator al Hamas, șeicul Hassan Yousef, a declarat săptămâna trecută că guvernul israelian trebuie să „termine treaba” în Gaza pentru a înlătura Hamas de la putere, indiferent de evoluția situației cu Iranul.

„Trebuie să intrăm în Rafah acum. Nu mâine. Ce mai așteptăm? Dacă terminăm cu Rafah, terminăm cu Hamas. Acest lucru îi va îndepărta de la putere, ceea ce va fi primul pas spre pace”, a spus el.

Yousef, în vârstă de 45 de ani, s-a născut în Ramallah și își amintește cu claritate de înființarea Hamas în 1986. Cu zeci de ani în urmă, Yousef a fost supranumit “Prințul verde” (titlul unui documentar din 2014 bazat pe autobiografia sa) pentru eforturile sale de a ajuta agenția de securitate internă a Israelului, Shin Bet, în contracararea atacurilor teroriste din timpul celei de-a doua Intifade de la începutul anilor 2000.

După ce a salvat nenumărate vieți în acele zile chinuitoare, el a dezvoltat o „relație fundamentală” cu poporul evreu, deși nu fără piedici.

Criticile sale tăioase la adresa Hamas au fost considerate prea controversate de unii, a spus el, ceea ce a dus în cele din urmă la dispariția sa din activismul public. Cu toate acestea, atrocitățile de la 7 octombrie l-au readus înapoi.

În acea zi, mii de teroriști conduși de Hamas au invadat sudul Israelului și au măcelărit 1.200 de persoane, majoritatea civili, cu o brutalitate uluitoare, într-o orgie de violență în care familii întregi au fost arse de vii, violuri și agresiuni sexuale pe scară largă, precum și torturarea și dezmembrarea victimelor, printre care se numărau femei, copii, sugari și bătrâni. 253 de persoane au fost, de asemenea, răpite în Fâșia Gaza, unde 133 sunt încă ținute ostatice.

„Când s-a întâmplat 7 octombrie a fost ca un cutremur pentru mine”, a spus Yousef. „Am vrut să intru în tăcere. Duceam o viață foarte simplă. Dar în acea dimineață, leul din mine s-a trezit, un vulcan era pe cale să erupă. Am luat decizia de a arde acest rău până la cenușă”.

Yousef a avertizat că cel mai recent atac al Iranului împotriva Israelului cu peste 300 de rachete balistice, rachete de croazieră și drone a fost “doar o repetiție”. Nu știm dacă Iranul are arme biologice, nu știm dacă Iranul are arme chimice”.

„Republica Islamică Iran este o amenințare globală foarte serioasă, nu doar împotriva Israelului. Iranul nu este doar o dictatură, un regim terorist, ci și o conducere religioasă cu adevărat iresponsabilă, care nu este preocupată de această viață; ei sunt preocupați de viața de apoi. Dacă vor distruge întreaga regiune pentru a-și atinge agenda religioasă – sunt dispuși să o facă”, a afirmat el.

Ambasadorul „speranței” anti-Hamas

De când a vorbit cu prezentatorul britanic de talk-show Piers Morgan în primele zile ale războiului din Gaza, Yousef a devenit din nou un vorbitor popular în circuitul universitar – deși nu este întotdeauna primit cu căldură. La începutul lunii aprilie, Universitatea din Indiana a cerut organizației evreiești IU Hillel să amâne un eveniment cu Yousef din cauza unor „probleme de securitate”.

Yousef, care s-a convertit la creștinism, a cerut azil politic în Statele Unite în 2007, după care a publicat o autobiografie intitulată “Fiul Hamasului”. În aceasta, el detaliază modul în care a devenit spion pentru Israel, vorbește despre regimul brutal al Hamas și discută despre modul în care a fost dezamăgit de ideologia Hamas.

„Dimensiunea ideologică islamică, ura lor față de evrei, este un aspect pe care trebuie să îl abordăm. Nu putem continua să ne ascundem. De fiecare dată când aduc în discuție acest subiect, toată lumea își astupă urechile. Chiar și unii israelieni, nu vor să audă”, a declarat Yousef.

Yousef a spus că este frustrat de organizațiile, campusurile și instituțiile evreiești care nu îl invită să le vorbească studenților despre conflict, având în vedere cunoștințele sale de primă mână despre funcționarea faimoasei organizații teroriste.

„Aș fi putut să-i educ pe studenți despre islamiști, despre Hamas, Jihadul Islamic și chiar despre Iran. Acesta este domeniul meu”, a declarat Yousef. “Dar, din anumite motive, unele organizații evreiești încă mă consideră controversat; mă privesc chiar cu suspiciune, ceea ce este foarte greu pentru mine”.

„Cei mai mulți oameni nu vor să înfrunte adevărul”, a spus el. „Când ating aspectul religios și ideologic al conflictului, care este fundamental – nu-l pot ignora – când spun că islamul este o problemă, multe organizații evreiești spun: „Stai, va fi considerat un islamofob, nu așa vrem să ne reprezentăm”.

Fostul spion a remarcat cu o ironie amară faptul că cei care ar fi trebuit să-i fie prieteni i-au criticat mesajele, în timp ce pro-palestinienii l-au acuzat că este finanțat de guvernul israelian și de organizații sioniste precum American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) – totul în timp ce el susținea Israelul pe cheltuiala sa.

„Îmi urmez busola morală și îmi asum responsabilitatea morală. Pentru mine, aceasta nu este o afacere, ci viitorul copiilor, viitorul regiunii, viitorul umanității; este o luptă fundamentală”, a declarat Yousef.

7 octombrie „se infiltrează până în adâncul sufletului meu”

Yousef abordează conflictul israeliano-palestinian în termeni alb-negru: bine și rău, bine versus rău. După ce a fost martor la cruzimea organizației teroriste împotriva propriilor membri în timp ce era încarcerat în Israel la sfârșitul adolescenței, Yousef și-a asumat sarcina de a avertiza oamenii împotriva puterii islamiste care domnește acum în Gaza.

„Timp de mulți ani am avertizat Israelul, am avertizat comunitatea globală. Am scris o carte despre asta în detaliu; am apărut la foarte multe instituții media spunând că Hamas nu este o veste bună. Am fost condamnat la moarte de către Hamas în acest proces. Dar, în loc să asculte avertismentele mele ca martor ocular de pe teren, am fost ignorat”, a declarat Yousef.

Deși inițial Yousef a evitat să vizioneze imaginile cu atrocitățile comise de Hamas pe 7 octombrie, în cele din urmă a avut puterea de a le viziona.

„Când privesc acest lucru este foarte personal… și sunt foarte frustrat. Nu vreau să spun că acesta este războiul meu, dar se infiltrează în adâncurile sufletului meu. Nu mă pot abține să nu strig acum. Strig tare și oamenii tot nu mă ascultă”, a deplâns el.

Yousef vorbește cu mare durere despre consolidarea Hamas. Permiterea ca aceasta să domine Gaza a fost o „mare greșeală”, a spus el, adăugând că pentru a inversa cursul acum și a reînvia zilele mai pașnice pe care le împărtășeau cândva israelienii și palestinienii ar fi nevoie de o relansare ideologică de la zero.

„Marea majoritate a locuitorilor din Gaza susțin Hamasul, există date statistice. De la 7 octombrie, eu personal nu mai diferențiez între Hamas și așa zișii palestinieni. Pentru că de fapt nu există palestinieni, ci triburi: există tribul Hamas, tribul Jihadului Islamic, există tribul Khalil și tribul Nablus, iar fiecare are diferite interese și toate sunt în conflict unele cu altele. Dacă nu ar avea Israelul ca inamic comun, s-ar omoî între ele. Încetați să le mai spuneți palestinieni, nu sunt palestinieni, suntem arabi, suntem arabii din Iudea și Samaria. În Gaza nu există lideri cu o agendă publică, nu există legitimitate, o economie puternică. Este o anarhie – și asta se întâmplă de 70 de ani. Dacă terminăm cu Rafah, terminăm cu Hamas”.

„Nu încerc să declanșez un război religios, pentru că există deja un război religios”, a spus el. „Încerc să întorc situația, spunând că nu poți să îți folosești identitatea islamică, religioasă, ca armă împotriva unei minorități religioase și să te aștepți să scapi basma curată. Trebuie să le spunem pe nume”.

Oamenii citează pământul, ocupația sau colonizarea ca fiind cauzele principale ale conflictului, ignorând în același timp aspectul religios fundamentalist, „care este modul în care Hamas câștigă războiul de PR”, a spus Yousef.

Atunci când a discutat despre renunțarea sa la Hamas și abandonarea identității sale religioase și tribale, Yousef și-a amintit care era miza. Încredințat la un moment dat cu finanțele Hamas, Yousef avea securitate financiară, prestigiu social și o familie palestiniană bine conectată. Dar pentru Yousef, toate acestea însemnau „moarte”.

„Trebuie să sfidezi moartea pentru a trăi. Să presupunem că nu ne împăcăm cu moartea… În acest caz, oamenii care ne intimidează, oamenii care încearcă să ne controleze în numele lui Dumnezeu, în numele religiei – la un moment dat trebuie să te revolți”, a spus el.

Tribuna.US

Foto: The Times of Israel