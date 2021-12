Florida: DeSantis propune fonduri pentru deportarea imigranților ilegali din stat

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a dezvăluit recent noua sa propunere de buget, în care solicită milioane de dolari pentru a curăța statul de imigranții ilegali, informează Shawn Fleetwood într-un articol The Federalist.

„În acest plan bugetar am propus 8 milioane de dolari pentru transportul persoanelor ilegale în afara statului Florida“, a declarat DeSantis în timpul unei conferințe de presă. „Este oarecum ironic, dar este o realitate, dacă i-ai trimite în Delaware sau în Martha’s Vineyard sau în alte locuri de acest gen, acea graniță ar fi securizată de îndată.“

„Una dintre prioritățile pe care ne concentrăm de mai multe luni și vom continua să o facem împreună cu legislativul, când acesta revine în plen, este să ne ocupăm de consecințele politicilor nesăbuite de frontieră ale administrației Biden“, a adăugat el.

Potrivit publicației Miami Herald, programul propus ar utiliza „dobânda obținută din fonduri federale“. După cum raporta Pew Research, aproximativ 775.000 de imigranți ilegali locuiau în Florida din 2016, dar sub conducerea administrației Biden, imigrația ilegală peste granița de sud a atins vertiginos cote record, acești imigranți răspândindu-se în statele din jur. Aproape 2 milioane de imigranți ilegali au fost reținuți de U.S. Customs and Border Protection (CBP) la frontiera sudică, în anul fiscal 2021. Aceste cifre estimative nu iau însă în calcul imigranții „neprinși“, care reușesc să scape nedetectați de CBP.

Actuala propunere bugetară este cea mai recentă acțiune a guvernatorului Floridei pentru a combate politicile de imigrare eșuate ale administrației Biden. În septembrie, DeSantis a semnat un ordin executiv care interzice tuturor instituțiilor de stat să faciliteze intrarea imigranților ilegali în Florida și cere oficialilor de stat să colecteze informații privind costurile imigrației ilegale. Ordinul a fost însoțit și de un proces intentat de procurorul general din Florida, Ashley Moody, împotriva administrației Biden, care contestă politica guvernului federal de „arestare și eliberare“.

„De când președintele Biden a preluat mandatul – adică de mai puțin de un an –, Poliția de Frontieră a eliberat aproape un sfert de milion de imigranți ilegali în Statele Unite“, a precizat DeSantis. „Ordinul meu executiv indică clar că resursele din Florida nu vor fi utilizate pentru a susține agenda eșuată a granițelor deschise, adoptată de această administrație“.

Moody și-a exprimat o opinie similară, declarând că „desconsiderarea totală pe care administrația o manifestă față de legea federală de imigrare pune în pericol siguranța și securitatea“ Floridei și a națiunii, „și îi costă, în același timp, pe contribuabilii din Florida“.

„Politica permisivă a lui Biden privind frontiera este o invitație deschisă pentru infractorii periculoși, traficanții de persoane și de droguri de a intra în Statele Unite – determinând la granița de sud o criză cum nu am văzut niciodată“, a spus ea.

„Guvernul federal nu poate ignora pur și simplu legile federale pentru că nu este de acord cu ele din punct de vedere politic. Administrația Biden trebuie să implementeze politica de imigrație impusă de legea federală și solicităm instanței să ia măsuri urgente pentru a diminua prejudiciul cauzat de inacțiunea lui Biden.“

Traducere și adaptare

Tribuna.US