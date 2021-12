Mesajul puternic al unui câștigător de Oscar privind cultura modernă

La Hollywood, atitudinea este, în general, una de egoism și mândrie. Din acest motiv, este întotdeauna reconfortant să auzi că cineva sparge tiparele, analizează Grant Atkinson într-un articol Western Journal.

Exact asta a făcut actorul Denzel Washington într-un interviu pentru The New York Times înainte de lansarea noului său film „The Tragedy of Macbeth“, care urmează să apară în ziua de Crăciun.

Washington a spus că povestea, bazată pe piesa clasică a lui Shakespeare, este una despre sacrificiu și altruism, o atitudine mult diferită de cea a majorității vedetelor de la Hollywood.

„Este o poveste frumoasă despre suferință și dragoste, o poveste despre eroi adevărați și sacrificiu, despre bărbați și femei care și-au dat viața pentru ca noi să avem libertatea de a ne plânge“, a spus el.

Washington a spus că perspectiva lui asupra vieții s-a schimbat atunci când mama lui a murit. Ultima lui promisiune făcută ei a fost că „va încerca să o onoreze pe ea și pe Dumnezeu, trăindu-mi restul zilelor într-un mod de care să fie mândră“, a relatat Times.

„Așa că asta încerc să fac“, a spus el. „Sunt mai interesat de partea de regie pentru că mă interesează să-i ajut pe alții.“

„Ceea ce fac, ce produc, ce am produs până acum – toate acestea – îmi vor fi cu ceva de folos în ultima zi a vieții mele? Ceea ce contează e pe cine ai ridicat? Pe cine am ajutat să fie mai bun?“

Răspunzând la propria întrebare, Washington a explicat că viziunea sa asupra lumii este una care se extinde cu mult dincolo de șederea lui temporară pe acest Pământ.

„Acesta este un război spiritual“, a spus bărbatul ce a câștigat de două ori Oscarul. „Deci, nu mă uit la asta dintr-o perspectivă pământească. Dacă nu ai o ancoră spirituală, vei fi ușor suflat de vânt și ajungi în depresie.“

Tatăl lui Washington a fost pastor penticostal, a relatat The Times. Chiar dacă tatăl său a murit în urmă cu 30 de ani, actorul face tot posibilul să-i continue exemplul.

Corey Hawkins, care joacă alături de Washington în „Tragecy of Macbeth“, a spus că se observă că tatăl lui Washington și-a lăsat amprenta asupra lui.

„Uneori stăm de vorbă și vezi cum iasă la iveală predicatorul din el“, a menționat actorul mai tânăr. „Este un lider carismatic înnăscut, căruia nu îi este teamă să vorbească despre propriile greșeli, îndoieli sau defecte.“

Washington a spus că unul dintre cele mai importante mesaje care ar trebui transmise este cel legat de altruism, trăsătură despre care se vorbește atât în ​​noul său film, cât și, mai important, în Biblie.

„Inamicul este eul meu interior“, a explicat el pentru Times. „Biblia spune că în zilele din urmă – nu știu dacă acum sunt zilele din urmă, nu este treaba mea asta – dar spune că ne vom iubi pe noi înșine. Fotografia cea mai utilizată în prezent este selfie-ul, ‘Eu la proteste.’, ‘Eu cu incendiul pe fundal.’, ‘Faceți ca mine.’, ‘Ascultați ce zic eu.’“

„Trăim într-o perioadă în care oamenii sunt dispuși să facă orice pentru a avea urmăritori. Care este efectul pe termen lung sau scurt al prea multor informații? Lucrurile se derulează rapid și situația poate fi evident manipulată într-o mulțime de moduri. Iar oamenii sunt duși ca oile la tăiere.“

Washington părea să facă referire la 2 Timotei 3:1-5, care este un sfat din partea lui Pavel către Timotei:

„Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!“

Calea altruistă este rareori cea mai ușoară pe moment. Aproape întotdeauna pare mai atractiv să trăiești o viață în care să te gândești doar la tine.

Cu toate acestea, Washington a spus că a urma chemarea pe care ne-o face Dumnezeu aduce o recompensă mult mai bună decât am putea spera să obținem vreodată pe Pământ.

Reporterul The Times a menționat că actorul i-a spus că la poarta raiului, „vor fi două cozi, una lungă și una scurtă, iar eu vreau să fiu la coada scurtă“.

Într-o perioadă în care prea mulți americani se consideră cea mai importantă persoană din lume, mesajul lui Denzel Washington este o revigorantă aducere aminte a adevărului biblic.

Traducere și adaptare

Tribuna.US