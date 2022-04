Fondatorilor Black Lives Matter nu le pasă de persoanele de culoare

Mișcarea Black Lives Matter trage foloase de pe urma unui cerc vicios care permite organizației să continue să schimbe fundamental America.

Marile companii media, precum The New York Times, The Washington Post și rețelele de televiziune, au aplicat o strategie de ascundere a adevărului, prin care se asigură că susținătorii BLM nu realizează intențiile și practicile mișcării, analizează Mike Gonzalez și Kara Frederick într-un articol Heritage Foundation.

Lucrurile continuă în aceeași direcție, în ciuda mai multor știri bombă apărute doar în acest an cu privire la nereguli financiare în cadrul Black Lives Matter Global Network Foundation, temelia BLM.

Astfel că, în afară că sunteți unul dintre acei rari adepți BLM care urmărește constant Fox News sau citește New York Post/Washington Examiner – trei organizații ce își iau în serios responsabilitățile jurnalistice în ceea ce privește BLM și cărora li s-a alăturat recent New York Magazine – există o serie de de lucruri importante pe care nu le știți.

Iată o listă cu cei mai importanți factori, pe care o puteți trimite prin e-mail vărului liberal:

Achiziționarea în secret a unei proprietăți în California de Sud și încercarea de a ascunde acest lucru: New York Magazine, o companie media liberală care a decis să rupă tăcerea privind BLM, a anunțat recent că Black Lives Matter Global Network Foundation a cumpărat o casă de 6 milioane de dolari în California și a făcut tot posibilul pentru a ascunde acest lucru.

Reporterul Sean Campbell, care a declarat pe rețelele de socializare că a fost foarte greu pentru el să dezvăluie povestea, a scris că, după ce a contactat Black Lives Matter Global Network Foundation, „între liderii acesteia au circulat mesaje privind strategia ce ar trebui adoptată, cu idei de genul ‘Putem îngropa povestea?’ sau ‘Poziția noastră ar trebui să fie aceea de a distrage atenția de la faptul că e proprietatea noastră’“.

Într-o ultimă încercare disperată de disimulare, Shalomyah Bowers, un membru al consiliului de administrație Black Lives Matter Global Network Foundation, a declarat într-un e-mail că organizația a cumpărat casa din California „pentru a servi drept locuință, drept studio beneficiarilor Black Joy Creators Fellowship… care oferă resurse pentru înregistrare și spațiu dedicat persoanelor creative de culoare“.

Doar că cei din respectivul domeniu nu au fost anunțați decât a doua zi despre acest lucru.

Chiar și achiziția în sine a fost făcută de o terță persoană, pe nume Dyane Pascall, director financiar al unui SRL deținut de co-fondatoarea Black Lives Matter Global Network Foundation, Patrisse Cullors. În decurs de o săptămână, Pascall a transferat proprietatea unui alt SRL înființat de firma de avocatură Perkins Coie. „Acea manevră a asigurat că identitatea noului proprietar al clădirii nu era dezvăluită publicului“, a scris Campbell.

Achiziționarea fostului sediu al Partidului Comunist din Canada: Andrew Kerr, de la Washington Examiner, a făcut publice mai multe lucruri privind Black Lives Matter Global Network Foundation, care nu au intrat și în atenția Big Press. Printre altele, a dezvăluit la începutul acestui an că Black Lives Matter Global Network Foundation a cheltuit alte 8 milioane de dolari pentru o proprietate din Toronto, care fusese sediul Partidului Comunist din Canada. Dezvăluirea i-a înfuriat pe suporterii canadieni.

„Faptul că BLM Canada a luat bani de la BLM Global Network Foundation pentru a cumpăra o clădire fără a consulta comunitatea a fost o acțiune lipsită de etică“, au declarat activiștii BLM canadieni Sarah Jama și Sahra Soudi. Ceea ce ne duce la un alt element ignorat:

Familiile americanilor de culoare uciși de poliție, în numele cărora BLM spune că acționează, s-au plâns adesea că nu au primit ajutor.

Citește și Fost lider Black Lives Matter expune „crudul adevăr: Mișcarea nu este preocupată de restaurarea familiilor de culoare“

Într-un articol din februarie, Campbell scria că Michael Brown Sr., Lisa Simpson și Samaria Rice – tatăl lui Michael Brown și mamele Tamarei Rice și a lui Richard Risher – s-au plâns că nu au primit bani de la BLM.

Brown a apărut într-un videoclip în 2020, în care cere bani, iar cele două mame au cerut Black Lives Matter Global Network Foundation și altora să nu mai profite de pe urma tragediei lor.

„Nu vrem și nu avem nevoie să defilați pe străzi acumulând donații, platforme, oferte de film etc. în baza morții celor dragi nouă, în timp ce familiile și comunitățile rămân cu inimile frânte“, au scris acestea într-o declarație. „Nu vă folosiți de numele persoanelor dragi nou, punct! Aceasta este realitatea noastră“!

Nici măcar IRS nu știe unde au ajuns banii care nu au fost folosiți pentru proprietăți imobiliare. După cum a relatat în februarie Danielle Wallace, de la Fox Business, procurorii generali din California și Washington au ordonat Fundației Black Lives Matter Global Network să transmită rapoartele financiare pentru 2020, iar organizația a trebuit să suspende colectarea de fonduri.

Și Big Tech a fost complice la ascunderea adevărului. Facebook s-a asigurat că un articol New York Post de acum un an, conform căruia Cullors, co-fondatoarea și fost președinte al Black Lives Matter Global Network Foundation, a cumpărat trei case în valoare de milioane de dolari, a dispărut din vizorul publicului.

Facebook nu a fost singurul care să facă asta. În septembrie anul trecut, când am publicat articolul „BLM: The Making of a New Marxist Revolution“, Amazon a interzis reclamele la carte sub pretextul că tratează „subiecte sociale extrem de controversate“. După ce i-am criticat, Amazon a dat înapoi.

Și Twitter s-a prins cu bucurie în hora cenzurii. Când jurnalistul de culoare Jason Whitlock a criticat acțiunea lui Cullors, Twitter i-a blocat contul pentru încălcarea politicii sale privind „postarea de informații confidențiale“. Dar a permis ca datele private – nume, e-mailuri, coduri poștale și adrese IP – ale sutelor de donatori pentru Convoiul Libertății din Canada să circule nestingherite pe site-ul său, în februarie.

BLM ar trebui supus unei investigații amănunțite. Încă de la apariția sa, cu ani în urmă, a fost în fruntea schimbările sociale profunde ce au afectat școlile, birourile, bazele militare, bisericile și corporațiile noastre. Ceea ce ne duce la elementul cel mai important pe care Big Media și Big Tech l-au suprimat.

Fondatorii Black Lives Matter Global Network Foundation au fost instruiți de teoreticieni marxişti cum să distrugă sistemul american.

Liderii BLM au învățat ani de zile în centrele înființate de maoiști, apologeți sovietici și experți în strategia lui Antonio Gramsci de a aduce o revoluție precedând-o cu îndoctrinare ideologică. Acest marxism despre care nu se vorbește este elementul ce leagă împreună tot ce am enumerat mai sus.

Celor ce au înființat Black Lives Matter Global Network Foundation nu le pasă de justiția socială sau de viețile persoanelor de culoare.

Tribuna.US