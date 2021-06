Fost lider Black Lives Matter expune „crudul adevăr: Mișcarea nu este preocupată de restaurarea familiilor de culoare“

Fondatorul unei facțiuni Black Lives Matter din St. Paul, Minnesota, a distribuit un videoclip expunând ceea ce el numește „crudul adevăr“ privind organizația politică, argumentând că aceasta manifestă „puțină preocupare pentru restaurarea familiilor de culoare“ și îmbunătățirea calității educației pentru studenții de culoare, informează Emily Wood într-un articol Christian Post.

„Credeam că organizația luptă exact pentru ceea ce spune numele“, a declarat în videoclipul publicat de TakeCharge Minnesota Rashad Turner, care a fondat facțiunea BLM St. Paul în 2015.

„Viețile celor de culoare contează într-adevăr. Cu toate acestea, după un an în care am făcut parte din organizație, am constatat că nu prea îi preocupă restaurarea familiilor de culoare și le pasă chiar mai puțin de îmbunătățirea calității educației pentru studenții din Minneapolis.“

În prezent, Turner este președintele și directorul executiv al grupului de lobby pentru dreptul de a alege școala, Minnesota Parent Union, care îi ajută pe părinți să-și transfere copiii de la școli slabe la școli de succes.

Turner, originar din Minneapolis, crede în puterea educației. A fost crescut de bunici, deoarece tatăl său a fost ucis, iar mama lui nu a putut să se ocupe de el.

Bunicii i-au spus că dacă vrea să aibă o viață mai bună, educația era soluția, a împărtășit el.

„Succesul este posibil“, a spus Turner. „Uitați-vă la mine și la sutele de copii și familii pe care i-am ajutat să obțină o educație de calitate, să rupă lanțurile sărăciei și să ducă o viață de succes.“

Turner a muncit din greu la școală și a fost primul din familia sa care a obținut o diplomă de facultate și un master în educație.

„Sunt dovada vie că de la orice nivel ai începe în viață, educația de calitate este o cale către succes“, a spus el. „Vreau același lucru pentru copiii noștri și pentru comunitatea noastră.“

Turner a demisionat de la BLM după un an și jumătate, dar a spus că nu „a încetat să se străduiască să îmbunătățească viața celor de culoare și accesul lor la o educație de calitate“.

El a explicat că a realizat în cele din urmă că mișcarea BLM nu este interesată să îmbunătățească oportunităților educaționale pentru copiii de culoare.

„Acest lucru a devenit foarte clar atunci când au denunțat public școlile charter alături de sindicatul profesorilor“, a spus el. „Atunci făceam parte din Black Lives Matter și am aflat crudul adevăr. Moratoriul asupra școlilor charter nu ajută restaurarea familiilor de culoare, în schimb creează bariere către o educație mai bună pentru copiii de culoare.“

Potrivit Fox News, BLM și-a șters pagina web care enumera „dezechilibrarea structurii nucleare a familiei prescrise de Vest“ drept unul dintre principiile sale de bază.

Christian Post a contactat BLM pentru comentarii privind videoclipul lui Turner. Dar nu a primit niciun răspuns până la închiderea ediției.

Proteste conduse de BLM au izbucnit în întreaga națiune ca reacție la moartea lui George Floyd, pe 25 mai 2020. Grupul fusese fondat în 2013. Deși mulți au rezonat cu ideea că viețile celor de culoare contează, mulți au obiectat la faptul că BLM era o mișcare evident politică, care se ocupă cu mai mult decât egalitatea rasială.

BLM susține tăierea fondurilor poliției și promovarea agendei LGBT. Organizația a fost fondată de trei femei, dintre care două se identifică drept queer.

BLM a fost criticată recent pentru că a îndemnat la „Eliberarea Palestinei“ și „solidaritate“ cu palestinienii, în perioada în care teroriștii Hamas au tras mii de rachete asupra Israelului, luna trecută.

Unii lideri și organizații evanghelice au acuzat că organizația BLM promovează o „agendă lipsită de Dumnezeu“ și că multe dintre pozițiile sale sunt „explicit anti-creștine“.

Cofondatorul BLM, Patrisse Cullors, care s-a descris ca fiind „formată ca marxistă“, a anunțat recent că renunță la conducerea organizației globale în calitate de director executiv, după ce a contribuit la crearea organizației.

Cullors a declarat că demisia sa era preconizată de peste un an și nu are nicio legătură cu atacurile recente la adresa persoanei sale de care a avut parte în ultimele săptămâni, potrivit ABC News.

Ea a ajuns în vizorul criticilor când s-a descoperit că a cumpărat patru case de lux, ceea ce a stârnit reproșuri și întrebări cu privire la sursa finanțelor sale.

„Au fost atacuri din partea celor de dreapta care au încercat să-mi discrediteze caracterul, însă eu nu acțiunez în funcție de ceea ce crede Dreapta despre mine“, a menționat Cullors referindu-se la critici.

Traducere și adaptare

Tribuna.US