Fotbal: Naționala României ratează calificarea la Campionatul Mondial 2026

Naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, după ce a fost învinsă de Turcia cu 1-0 în semifinala barajului disputat la Istanbul, într-un meci tensionat, în care speranțele au existat — dar, ca de obicei, au fost mai fragile decât păreau.

Partida, jucată în deplasare, a reprezentat un obstacol major încă din start pentru elevii lui Mircea Lucescu, în condițiile în care Turcia pornea ca favorită clară, având un lot evaluat mult peste cel al României.

România a început partida într-o formulă prudentă, axată pe organizare defensivă, reușind să țină în frâu ofensiva Turciei încă din debut. În prima repriză gazdele nu și-au creat ocazii clare, în ciuda unei prezențe active în treimea adversă.

Jucători precum Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler sau Burak Yılmaz au încercat să destabilizeze defensiva României, însă apărarea condusă de Radu Drăgușin, sprijinită eficient de retragerile lui Dennis Man și Valentin Mihăilă, a funcționat fără greș.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Mai mult, la una dintre puținele incursiuni ofensive ale tricolorilor, la mijlocul primei reprize, Ianis Hagi a fost blocat în ultimul moment în careu, moment care a redus la tăcere zecile de mii de suporteri turci prezenți pe stadion.

Scorul de 0-0 la pauză a alimentat speranțele echipei antrenate de Mircea Lucescu, însă echilibrul s-a rupt imediat după reluare. În minutul 53, Güler a oferit o pasă decisivă spectaculoasă către Ferdi Kadıoğlu, care, apărut surprinzător în centrul careului, a înscris cu un șut printre picioarele portarului Ionuț Radu.

Replica României a venit rapid, dar șutul lui Hagi din unghi a trecut puțin pe lângă poartă. Nevoiți să riște mai mult, tricolorii s-au expus, iar în minutul 61 au fost aproape de a primi al doilea gol, însă execuția lui Kenan Yıldız a lovit bara transversală.

Pe final, Lucescu a încercat să forțeze egalarea prin introducerea lui Florin Tănase și a lui Nicolae Stanciu, iar cea mai mare ocazie a venit în minutul 78, când Mihăilă a trimis în bară. Mingea a ricoșat periculos pe linia porții și a fost apoi reluată de Daniel Bîrligea, însă acesta se afla în poziție de ofsaid.

În ultimele minute, Turcia a gestionat avantajul fără riscuri, reducând ritmul și conservând energia pentru următorul meci de baraj. România nu a mai găsit resursele necesare pentru a reveni, iar echipa antrenată de Vincenzo Montella s-a impus la limită.

Eșecul de la Istanbul prelungește absența României de la un turneu final de Cupă Mondială, ultima participare rămânând cea de la Campionatul Mondial din 1998.

A marcat: Kadioglu ’53

Stadion „Tupraș”, Istanbul, spectatori 45.000

TURCIA: Cakir – Muldur, Bardakci, Akaydin, Kadioglu – Calhanoglu (’90 Kahveci), Yuksek – Yilmaz (’78 Kokcu), Guler (’90 Kabak), Yildiz – Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella.

ROMÂNIA: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin (’66 Tănase), Dragomir – Man, Hagi (’71 Stanciu), Mihăilă (’87 Baiaram) – Bîrligea (’87 Miculescu). Selecționer: Mircea Lucescu.

Foto: Naționala de Fotbal a României / Facebook

Share this: Facebook

X

