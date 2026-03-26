Ucraina a trecut brusc la ofensivă, cu ajutorul lui Elon Musk

Forțele de la Kiev au înregistrat cele mai importante câștiguri teritoriale pe teritoriul țării în ultimii peste doi ani, după ce Rusia a pierdut accesul la Starlink

Când Elon Musk a întrerupt conexiunile la internet Starlink ale forțelor ruse în februarie, armata ucraineană a trecut la ofensivă, informează WSJ.

Comandanții ruși au pierdut accesul la transmisiunile video în direct de pe câmpul de luptă și la comunicațiile cu trupele. Soldații ucraineni au avansat către pozițiile ruse fără a fi amenințați de drone — un pericol de obicei omniprezent.

Acum, forțele ucrainene au înregistrat cele mai mari câștiguri teritoriale pe teritoriul propriu din ultimii peste doi ani, zădărnicind eforturile președintelui rus Vladimir Putin de a obține un avantaj în negocierile mediate de SUA.

Avansurile ucrainene în urma pierderii de către Rusia a accesului la Starlink – serviciul de internet prin satelit al companiei SpaceX a lui Musk – subliniază cât de vital a devenit sistemul comercial de internet prin satelit în războiul modern – precum și controlul pe care Musk însuși îl poate exercita asupra conflictului.

La începutul lunii februarie, SpaceX a pus în funcțiune un sistem care permitea accesul la internet în Ucraina doar sistemelor Starlink incluse pe o „listă albă” aprobată. Sistemele Starlink deținute de forțele ucrainene au fost aprobate, în timp ce cele rusești nu au fost.

De atunci, Ucraina afirmă că a recucerit aproximativ 400 de km pătrați (150 de mile pătrate) de teritoriu în regiunile sudice Zaporizhzhia și Dnipropetrovsk, unde forțele ruse avansaseră rapid anterior. Februarie a fost prima lună din 2023 în care Kievul a recucerit mai mult teritoriu în Ucraina decât a pierdut, potrivit analiștilor din surse deschise.

Pe întreaga linie a frontului, Rusia deține în continuare un avantaj, inclusiv o superioritate numerică de 3 la 1 în ceea ce privește efectivele militare, potrivit celui mai înalt general ucrainean. Emil Kastehelmi, cofondator al Black Bird Group, o organizație specializată în analiza domeniului apărării și informațiilor, a remarcat că cea mai mare parte a teritoriului recucerit de Ucraina era constituită din câmpuri deschise și sate mici.

Însă avansurile ucrainene au oferit un impuls oportun unei națiuni care se luptă împotriva invaziei ruse de mai bine de patru ani și a supraviețuit unei ierni marcate de întreruperi generalizate ale alimentării cu energie electrică și încălzire.

Soldații de pe linia frontului spun că, deși au existat și alți factori care au permis contraofensiva Kievului, pierderea de către ruși a sistemului Starlink a fost esențială pentru reușita lor.

„A venit într-un moment critic”, a declarat un soldat cu indicativul Konosh, din Unitatea de Forțe Speciale Timur a Direcției de Informații Militare a Ucrainei. „Fără Starlink, practic au fost nevoiți să revină la mijloacele de comunicații din perioada Războiului Rece”, potrivit WSJ.

Deși Starlink nu este activ în Rusia, forțele de la Moscova obțineau terminale de la intermediari care le trimiteau din alte țări. În ultimii ani, Starlink a devenit esențial pentru ambele părți implicate în conflict, potrivit trupelor ucrainene și analiștilor independenți.

