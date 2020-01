Germania: Cor de copii: „Bunica mea e o scroafă poluantă”. Ideologia Greta Thunberg face victime

Momentul „artistic” a fost prezentat la televiziunea WDR. Durează un minut și jumătate și între timp a fost șters din arhiva televiziunii, relatează EVZ.

Corul, format numai din fetițe, este prezentat cu mândrie de un crainic de la WDR, filiala din zona Germaniei de Vest a ARD, având sediul la Köln: „Știu să cânte și știu să fie curajoase”.

După care fetițele își încep cântecelul sinistru:

„Bunica conduce un motor în coteț. Consumă 1000 de litri de benzină super pe lună. Bunica este o scroafă bătrână și poluantă.”

„Bunica își frige în fiecare zi câte un cotlet, un cotlet, un cotlet. Carnea costă mai nimic. Bunica este o scroafă bătrână și poluantă.”

La sfârșitul cântecelului, inocentele cântărețe fixează camera cu o privire amenințătoare și spun: „We will not let you go with this – „Nu vă vom lăsa să scăpați așa ușor”. Este una dintre frazele rostite de Greta Thunberg în discursul său de la tribuna ONU, din septembrie.

Ca și cum toate astea nu ar fi fost suficiente, după câteva zile un colaborator al postului WDR, Danny Holek, a scris pe Twitter, răspunzând celor indignați de cântecelul micilor activiste:

„Bunica voastră nu este doar o #Umweltsau (scroafă poluantă). Ci o #Nazisau (scroafă nazistă).”

Tribuna Românească