Liberalism criminal în NY: Infractor eliberat fără cauțiune!

Un imigrant ilegal care a fost reținut pentru omorârea unei femei într-un accident auto de la care a fugit este liber să hoinărească pe străzi fără a plăti cauțiune, mulțumită unei legi recent implementată în New York, care va pune în libertate o serie de infractori periculoși.

„În Long Island, New York, Jorge Flores-Villalba, un imigrant ilegal în vârstă de 27 de ani, a fost arestat după ce a mărturisit că a lovit cu mașina și ucis o mamă a trei copii în ajunul Crăciunului”, relatează Law Enforcement Today.

Potrivit CBS New York, noua lege a reformei de cauțiune a statului „elimină cauțiunea pentru toate delictele și majoritatea infracțiunilor non-violente”. Aparent, cauzarea unui accident și părăsirea locului infracțiunii care a condus la moarte sunt plasate în categoria „infracțiunilor non-violente”.

Victima a fost Marie „Rosie” Osai, o imigrantă legală din Haiti și mamă a trei copii.

Flores-Villalba a accidentat-o cu mașina și a fugit de la locul accidentului în ajunul Crăciunului. Când a fost reținut de poliție, a recunoscut infracțiunea și a spus că i-a fost frică să oprească la locul accidentului sau să apeleze autoritățile pentru că nu avea permis de conducere.

„Conduceam și am lovit o persoană. Nu am sunat la poliție. Mi-a fost frică, pentru că nu am permis”, a declarat infractorul.

A fost reținut pentru că a fugit de la locul unui accident mortal, dar a fost eliberat pe propria admitere în ziua de Crăciun. Tot ce a trebuit să facă a fost să promită că va apărea la prima înfățișare la tribunal, la începutul lunii ianuarie.

Flores-Villalba a fost eliberat, chiar dacă noua reformă a cauțiunii din New York nu intra în vigoare până la 1 ianuarie 2020.

Law Enforcement Today relatează că legea va fi aplicată retroactiv, ceea ce înseamnă că oricine a fost reținut pentru delicte și „infracțiuni non-violente” a fost eliberat miercuri, pe 1 ianuarie.

Guvernatorul democrat al statului New York, Andrew Cuomo, consideră că noua lege este bună. A declarat că nu crede că „libertatea unei persoane în așteptarea procesului ar trebui să depindă de câți bani are în cont”.

Democrații din legislatura de stat au apărat legea spunând că, la discreția unui judecător, cei eliberați fără plata unei cauțiuni pot fi monitorizați electronic în timp ce se plimbă liberi pe străzi, în așteptarea procesului.

James Tedesco, senatorul republican din districtul 49 al statului, nu este de acord cu noua lege și a făcut publică o listă de infracțiuni pentru care inculpații vor fi acum eliberați fără cauțiune: omor prin imprudență de gradul II, facerea unei amenințări teroriste, neînregistrarea ca agresor sexual, agresiune agravantă de gradul I, primirea și oferirea de mită de gradul I, deținerea ilegală a unei arme pe teritoriul unei școli/posesia ilegală a unei arme de foc, spălare de bani în sprijinul terorismului de gradul III și IV, promovarea sau deținerea unei acțiuni sexuale obscene a unui copil și multe alte infracțiuni grave, care pun în siguranță viața oamenilor.

Tribuna Românească