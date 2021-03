Guvernatorul Floridei câștigă și mai multă apreciere din partea conservatorilor pentru respingerea „teoriei critice rasiale“

Guv. Ron DeSantis continuă să arate de ce este guvernatorul pe care liberalii adoră să-l urască.

Nu numai că în 2018 a obținut victoria împotriva unui democrat radical în cursa pentru scaunul de guvernator și a ajutat la câștigarea statului de către fostul președinte Donald Trump în 2020; el a realizat, de asemenea, pentru întreaga națiune, o demonstrație în timp real privind modul în care pandemia de coronavirus poate fi gestionată fără a transforma guvernul în tiranie, analizează WesternJournal.

Iar prin recentul anunț referitor la educația din Florida, a dus lucrurile la un nivel cu totul nou.

În timpul unei recente conferințe de presă, la Napoli, DeSantis a anunțat o nouă „Inițiativă de excelență literară civică“, un program de 106 milioane de dolari care, potrivit unui comunicat de presă al biroului guvernatorului, „face din Florida un lider național în educația civică“.

Și a clarificat, fără termeni incerți, că teoria critică rasială, o urâciune intelectuală pe care liberalii o impun în sistemele de învățământ din toată țara, nu va avea ce căuta în școlile publice din Florida.

Guvernatorul @RonDeSantisFL anunță că în curricula Floridei „nu va fi inclusă în mod expres…Teoria critică rasială“. „Nu avem loc în clasele noastre pentru lucruri precum Teoria Critică Rasială. A-i învăța pe copiii noștri să-și urască țara și să se urască între ei nu merită nici un cent din banii contribuabililor.“

„Curricula civică din Florida va încorpora concepte fundamentale cu cele mai bune materiale și va exclude în mod expres narațiuni neautorizate, precum teoria critică rasială și alte teorii nefondate“, a spus el.

„Permiteți-mi să fiu explicit: în clasele noastre nu este loc pentru lucruri precum teoria critică rasială. A-i învăța pe copiii noștri să-și urască țara și să se urască între ei nu merită nici un cent din banii contribuabililor.“

Acesta nu este genul de limbaj pe care americanii îl aud în statele conduse de democrați – și nu este ceea ce vor auzi de la administrația Biden/Harris în următorii patru ani.

Teoria critică rasială, un fetiș al stângii care a atins un fel de statut sacru în rândul liberalilor, învață în esență că rasismul sistemic permează fiecare aspect al vieții americane.

Nu este tocmai nou pe scena intelectuală. Un raport al CNN din octombrie datează forma sa modernă în anii 1970, dar are o nouă influență asupra liberalilor din secolul XXI.

În 2020, președintele de atunci, Donald Trump, a interzis utilizarea acesteia în materialele de instruire pentru programele federale. Dar odată cu schimbarea administrațiilor a venit și o schimbare de atitudine. Sub administrația Biden, conceptul a infectat chiar și armata americană.

Nu continuă și în Florida, totuși, dacă DeSantis are un cuvânt de spus.

„Școlile noastre ar trebui să ofere oamenilor o bază de cunoștințe, nu ar trebui să fie centre de îndoctrinare, în care încercați să promovați ideologii specifice“, a declarat DeSantis, potrivit The Associated Press.

Într-o epocă anterioară, aceasta ar fi fost o declarație minunată de bun simț. Faptul că este un subiect de știri ca un guvernator american să adopte o astfel de poziție este unul dintre cele mai dezamăgitoare semne ale vremurilor în care trăim.

Dar este într-adevăr un subiect de știri. Și este una dintre știrile rare din zilele noastre de care conservatorii se pot bucura.

Acest lucru s-a văzut pe rețelele de socializare. Desigur, a existat o inundație de insulte stupide pe Twitter, platformă dominată de liberali („supremația albilor“ și așa mai departe), dar au fost și multe mesaje de recunoștință.

„Foarte bine! Sunt recunoscătoare că fiica mea, ginerele și cei trei nepoți de 10, 9, 7 ani s-au mutat în Florida în 2019. Băieții au mers la școală din August, anul trecut. Ignorați nebunii treziți. Învățați-i pe nepoții mei lucruri care au valoare pentru a le forma viitorul. Fără înflorituri politice. Doar realitatea.“

„Foarte bine! TCR este un instrument pentru a preda și normaliza rasismul în timp ce pretinde că îl combate. Învățați următoarea generație să vadă totul prin lentila rasială și veți obține oameni care fac exact asta. Este o ideologie greșită și, sincer, malefică. Este exact 100% opusă obiectivelor liderilor pentru drepturile civile.“

„Un conducător bun, onest și înțelept.“

„Acum înțeleg de ce toți vecinii mei din New York se mută în Florida. Este ultimul refugiu din Statele Unite ale Americii!“

Bineînțeles, DeSantis este disprețuit din plin de mass-media națională, în timp ce eșecurile obiective precum guvernatorul californian Gavin Newsom și guvernatorul New Yorkului Andrew Cuomo rămân protejați – sau cel puțin tolerați.

DeSantis se află în vizorul liberalilor de când l-a învins în 2018 pe primarul de atunci al Tallahassee, Andrew Gillum, cu doar 32.000 de voturi din cele peste 8 milioane exprimate. Dar performanța sa pe perioada mandatului a contribuit fără îndoială la rezultatele alegerilor din 2020, când Trump l-a învins pe Biden în statul disputat cu aproximativ 51% la 48%.

(Având în vedere direcția pe care a luat-o viața lui Gillum după alegeri, alegătorii din Florida se prea poate să fi evitat un dezastru prin asta. În 2020, Gillum a intrat într-un spital de reabilitare pentru drogați după ce a fost găsit abia conștient și în stare de ebrietate într-o cameră de hotel din Miami Beach, cu pungulițe de metamfetamină și doi tovarăși de gen masculin – unul dintre ei, victimă a supradozajului de droguri, era de asemenea escortă gay. Democrații găsesc întotdeauna o modalitate de a face lucrurile mai interesante.)

Pe perioada mandatului, DeSantis a fost un conservator vehement, sfidător, onorând inclusiv figura conservatoare a lui Rush Limbaugh, rezident al Floridei, ordonând ca steagurile de la Palm Beach County Courthouse, Palm Beach City Hall și Capitoliul de stat din Tallahassee să fie arborate pe jumătate cu prilejul morții lui Limbaugh, în februarie, potrivit The Associated Press.

Dar succesul său în gestionarea pandemiei COVID-19 trebuie să fi fost deosebit de iritant pentru liberali.

Spre deosebire de New York și California, state mari conduse de guvernatori democrați, Florida, sub conducerea lui DeSantis, a avut școlile deschise anul acesta, iar economia sa funcționează. Rata șomajului a fost de 4,8 la sută în ianuarie, potrivit Miami Herald, aproximativ jumătate din ratele șomajului înregistrate de New York (8,8 la sută) și California (9 la sută), fără a utiliza niciuna dintre restricțiile draconice din acele state.

Și, în plus, DeSantis nu se confruntă cu o amenințare credibilă de demitere, la fel ca Newsom – care și-a încălcat propriile ordine de carantină pe fondul coronavirusului.

El nu se confruntă nici cu solicitări de punere sub acuzare precum Cuomo – care nu numai că se prea poate să fi condamnat la moarte mii de persoane în vârstă ordonând căminelor de bătrâni din New York să accepte persoane infectate cu coronavirus, dar ar putea fi, de asemenea, un prădător sexual în serie al femeilor din biroul său (sau al celor cu care intră în contact la diferite ocazii sociale).

Așadar, DeSantis a depășit performanțele democraților în moduri obiective, pe care nici măcar mass-media vechii gărzi nu le poate ignora. CNN chiar a publicat recent o știre despre succesul economic al Floridei. Avea un titlu ambiguu, sugerând că DeSantis nu este în măsură să pretindă credit pentru asta, dar era totuși o recunoaștere a realității.

După toate aparențele, DeSantis este, pe scurt, un guvernator competent, care crede în libertățile fundamentale ale vieții americane, guvernează în consecință și a reușit să o facă cu succes.

Acum, el dorește ca statul să aibă un curriculum educațional care să reflecte acest lucru – o declarație că nu se teme să ducă bătălia politică în domeniul academic educațional, unde „progresiștii“ și-au răspândit de prea mult timp otrava.

Nu prea există alt lucru pe care liberalii să-l urască mai mult.

