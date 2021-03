Părtinirea de Stânga a presei este o amenințare la adresa democrației, avertizează un judecător

Laurence Silberman, judecător la Curtea de Apel SUA a Circuitului DC, a îndemnat Curtea Supremă să anuleze precedentul cheie privind defăimarea, New York Times vs Sullivan (1964), în parte pentru că mass-media din vechea gardă a devenit o amenințare pentru democrația americană, informează PJMedia.

Silberman nu a fost de acord cu opinia majoritară a unui tribunal în cazul Tah și McClain vs Global Witness (2021), care a decis că Global Witness nu a încălcat legea defăimării prin falsa acuzare a oficialilor liberieni că ar fi luat mită de la Exxon.

Silberman (numit în funcție de Reagan) a susținut că NGO Global Witness a defăimat în mod clar oficialii nigerieni acuzându-i că au luat mită de la Exxon, când în realitate oficialii primiseră doar bonusuri de la angajatorul lor, National Oil Company.

Silberman i-a acuzat pe colegii săi de breaslă, judecătorul șef Sri Srinivasan (numit de Obama) și judecătorul David Tatel (numit de Clinton), de „utilizare a unui jiu-jitsu juridic“, creând noi argumente pentru ca Global Witness să scape de acuzația de defăimare.

„În viziunea revizionistă, Compania Națională de Petrol a dat mită propriilor agenți și angajați pentru a-și face treaba. În mod grăitor, Majoritatea nu oferă niciun motiv pentru mită“, a argumentat Silberman. „După ce am asistat la eforturile colegilor mei de a exagera până peste poate standardul legal de dovedire a relei intenții, sunt determinat să cer revocarea New York Times vs Sullivan“.

Citându-l pe judecătorul de la Curtea Supremă Clarence Thomas, Silberman a susținut că New York Times „a fost o decizie bazată pe politici mascate ca drept constituțional. Hotărârea nu are nicio legătură cu textul, istoria sau structura Constituției și a constituționalizat în termeni simpli un domeniu al legislației perfecționat de secole de adjudecări de drept jurisprudențial.“

Silberman a recunoscut că, în 1964, presa probabil că avea nevoie de protecția oferită de New York Times v. Sullivan pentru a prezenta mișcarea drepturilor civile într-un Sud ostil și segregat rasial, dar a susținut că „acum se face abuz de putere“.

„Puterea extinsă a presei este atât de periculoasă în ziua de azi, deoarece suntem foarte aproape ca aceste instituții să fie controlate de un singur partid“, a avertizat Silberman. „Curtea era înainte îngrijorată că o consolidare instituțională a presei duce la o piață de idei „fadă și omogenă“. Se pare că o consolidare ideologică a presei (ajutată de consolidarea economică) constituie o amenințare mult mai mare.“

„Deși părtinirea împotriva Partidului Republican – nu doar față de persoanele controversate – este destul de șocantă astăzi, acest lucru nu este nou; este o tendință pe termen lung, seculară, care a început cel puțin din anii ’70. (Nu intenționez să apăr sau să critic comportamentul unui anumit politician).

Două dintre cele trei cele mai influente ziare (cel puțin din punct de vedere istoric), The New York Times și The Washington Post, sunt practic publicații ale Partidului Democrat. Iar secțiunea de știri din The Wall Street Journal se înclină în aceeași direcție“, a remarcat Silberman. El a adăugat că aceste ziare stabilesc „orientarea“ știrilor pentru Associated Press și pentru majoritatea ziarelor mari din toată țara.

„Aproape toate canalele de televiziune – rețea și cablu – sunt o trompetă a Partidului Democrat“, a adăugat judecătorul. „Chiar și serviciul public național de radio, susținut de guvern, merge în aceeași direcție“.

Silberman a remarcat, de asemenea, influența extraordinară pe care „Silicon Valley“ o are asupra „distribuției știrilor. Și filtrează în mod similar difuzarea știrilor în moduri favorabile Partidului Democrat“. El a citat acțiunile Facebook și Twitter pentru a suprima știrea bombă a The New York Post privind implicarea lui Joe Biden în notoriile acorduri externe ale lui Hunter Biden.

„Se știe că discriminarea pe baza punctului de vedere „trezește suspiciuni că Guvernul ar putea elimina efectiv anumite idei sau puncte de vedere de pe piață“, a scris Silberman, citând R.AV vs City of St. Paul (1992). „Dar omogenitatea ideologică în mass-media – sau în canalele de distribuție a informațiilor – riscă să înăbușe anumite idei din conștiința publică la fel de sigur ca și cum accesul ar fi restricționat de guvern.“

Silberman a recunoscut că „există câteva excepții notabile de la controlul ideologic al Partidului Democrat: Fox News, The New York Post și pagina editorială a The Wall Street Journal. Faptul că aceste instituții sunt controlate de un singur bărbat și de fiul său ar trebui să fie îngrijorător pentru cei preocupați de părtinirea agențiilor de știri“.

„Va rămâne o singură piesă de rezistență în ceea ce altfel este o cultură mediatică înspăimântător de ortodoxă?“ a întrebat judecătorul. „La urma urmei, se fac eforturi serioase de a-i pune botniță și canalului Fox News. Și, deși au apărut în ultimii ani rețele conservatoare noi (în principal online), vizibilitatea lor a fost categoric redusă de Social Media, fie prin interdicții directe, fie prin cenzură bazată pe conținut.“

Silberman a citat cartea profesorului Tim Groseclose Left Turn: How Liberal Media Bias Distorts the American Mind, menționând că tendința părtinitoare de stânga a mass-mediei are efectul „de a ajuta candidații Partidului Democrat cu 8-10% în procesul tipic de alegeri.“

„Iar acum, la un deceniu de la publicarea acestei cărți, presa și mass-media nici măcar nu pretind că sunt servicii de știri neutre“, s-a plâns judecătorul.

„Trebuie avut în vedere faptul că primul pas făcut de orice potențial regim autoritar sau dictatorial este de a obține controlul comunicațiilor, în special al difuzării știrilor“, a argumentat Silberman.

„Prin urmare, este corect să concluzionăm că un control exercitat de un singur partid asupra presei și mass-mediei reprezintă o amenințare la adresa unei democrații viabile. Poate chiar să dea naștere unui extremism compensator.“

Această amenințare la adresa democrației ridică serioase întrebări cu privire la precedentele Curții Supreme care acordă mass-mediei o putere aproape necontrolată de a distruge reputația.

„Primul amendament garantează o presă liberă pentru a încuraja un schimb vibrant de idei. Dar o presă părtinitoare poate distorsiona piața. Și atunci când mass-media și-a dovedit disponibilitatea – dacă nu aviditatea – de a distorsiona atât de mult, este o greșeală profundă să susții prevederi legale nejustificate care servesc doar pentru a spori puterea presei“, a susținut Silberman.

Judecătorul nu s-a opus dreptului de liberă exprimare, ci mai degrabă la modul în care instanțele judecă una dintre excepțiile principale privind libera exprimare – defăimarea caracterului. Atât dreptul jurisprudențial englez, cât și cel american au susținut de multă vreme că defăimarea nu se încadrează la protecția libertății de exprimare. New York Times v. Sullivan, fără îndoială, a ridicat prea sus ștacheta în ceea ce privește dovedirea defăimării.

În ciuda precedentelor Curții Supreme, Silberman a susținut că Global Witness a defăimat oficialii liberieni prin acuzațiile false de luare de mită. Cu toate acestea, legiferarea juridică pe care Curtea Supremă a stabilit-o în cazul New York Times a oferit lui Srinivasan și Tatel un precedent pentru a suci total faptele din Tah v. Global Witness, scăpând Global Witness de acuzația de defăimare.

Instanța circuitului D.C. în care practică Silberman este una din care sunt adesea nominalizați judecători la Curtea Supremă. Proeminența sa ar putea face ca Înalta Instanță să accepte acest caz important și să inverseze opinia sucită a majorității.

Tribuna.US