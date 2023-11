„Hamas” apare în Biblie – iar organizația teroristă își respectă numele

Mulți se întreabă dacă Hamas apare în Biblie. Este aceasta o prevestire sau un semn? Unii sugerează chiar consecințe futuriste sau semne și minuni profetice legate de Hamas și de națiunea modernă a Israelului.

Ei bine, da, Hamas apare în Biblie, dar poate nu în modul în care vă așteptați. De asemenea, să sperăm că istoria se repetă și că se pune capăt Hamas, analizează Jeremiah J. Johnston, cercetător al Noului Testament și apologet, pentru The Washington Times.

“Hamas”, acronimul arab al grupului terorist Harakat al-Muqawama al-Islamiya (Mișcarea de Rezistență Islamică), este, de asemenea, un omonim înfricoșător în Biblie: violență.

Geneza 6:11 spune: „Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu; pământul era plin de silnicie (violență)” – Hamas: lit. חָמָס (ḥāmās).

Cuvântul ebraic ḥāmās este un substantiv care înseamnă un act de agresiune, dar mai ales care implică contactul fizic. Organizația teroristă Hamas a fost fondată în 1987; cu toate acestea, cuvântul biblic “ḥāmās” sau “violență” datează din primele capitole ale Genezei și este unul dintre motivele semnificative ale potopului.

Iar terorismul Hamas își respectă cu siguranță numele. Nu ar trebui să i se acorde niciun merit acestei mișcări extremiste care celebrează execuția copiilor, adolescentelor, distrugerea antichităților, crimele împotriva umanității, genocidul, postarea online a terorii, tortura, radicalizarea prin rețelele de socializare, amputările și sclavia, toate în „numele lui Allah”.

În zilele lui Noe, Dumnezeu a văzut că pământul era plin de violență (ḥāmās), așa că a trimis un potop, „pentru că pământul este plin de violență (ḥāmās). Iată, îi voi nimici împreună cu pământul” (Geneza 6:13).

Hamas, folosit atât ca substantiv, cât și ca verb, apare de 67 de ori în Biblie. Mai precis, cuvântul ḥāmās din Vechiul Testament este folosit aproape întotdeauna în legătură cu violența păcătoasă. Nu se referă la violența catastrofelor naturale. Este adesea un descriptor pentru răutatea extremă.

Membrii Hamas vor să anihileze Israelul. Având în vedere ceea ce spune Biblia despre ḥāmās, sfârșitul lor este sigur. Ei vor fi distruși. Așa cum spune David: „El este Dumnezeul care mă răzbună, care supune națiunile sub mine, care mă salvează de dușmanii mei. Tu m-ai înălțat mai presus de vrăjmașii mei; de [ḥāmās] oamenii violenți m-ai salvat” (Psalmul 18:47-48).

Hamas în ebraică, aramaică și arabă

Deși numele organizației teroriste este de fapt un acronim, acesta este bine ales, iar grupul se ridică la înălțimea semnificației vechi a numelui său – violență și nelegiuire.

Acest cuvânt arab adevărat, care înseamnă “zel”, însemna mult mai mult cu mult timp în urmă. El provine din aceeași rădăcină ca și cuvântul ebraic și aramaic ḥāmās, care înseamnă “violență” sau “rău”. Ironia tragică este că organizația teroristă de astăzi se ridică la înălțimea semnificației originale a numelui organizației.

Verbul ebraic este חָמַס ḥāmas, care înseamnă “a comite violență”, “a greși”; substantivul este חָמָס ḥāmās, care înseamnă “violență” sau “rău”.

În Biblia ebraică, verbul apare de șapte ori, de exemplu, „Preoții lui calcă legea Mea și Îmi pângăresc [חָמְסוּ] lucrurile Mele sfinte” (Ezechiel 22:26). În Biblia ebraică, substantivul apare de peste 50 de ori, de exemplu, „pământul s-a umplut de violență [חָמָס]” (Geneza 6:11, 13, F. Brown, cu S. R. Driver și C. A. Briggs, “A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament” BDB 329).

În literatura rabinică ulterioară, substantivul חָמָס ḥāmās poate însemna, de asemenea, “extorcare” și verbul “a confisca în mod violent”. (M. Jastrow, “A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, the Midrashic Literature”, 2 vol. (Londra: Putnam, 1895-1903) 1:478).

Aramaica are același cuvânt, doar că ortografiat puțin diferit: חֲמַס ḥămas. Înseamnă același lucru ca în ebraică. (M. Sokoloff, “A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period” (Ramat-Gan: Bar Ilan University, 1990) 206; Jastrow, 1:478.)

Verbul arab este asemănător cu cel mai vechi din ebraică și aramaică. Arabul حماس ḥamās înseamnă, de obicei, “a fi dur”, “strict” sau “riguros”. A se vedea BDB 329.

În araba contemporană, substantivul este înțeles ca însemnând “zel” sau “putere”, dar sensul său original de “violență” rămâne. Important este faptul că termenul în sine – atât substantivul, cât și verbul – este conlocuitor cu cuvântul ebraic și aramaic. Arabul ḥamās provine din aceeași rădăcină.

Tribuna.US

Foto: farsnews.ir/Wikimedia Commons