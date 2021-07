Hillary 2.0: În timp ce era vicepreședinte, Biden a folosit un e-mail privat pentru a transmite informații confidențiale fiului său, Hunter Biden

Timp de citire: 6 minute

Istoria are un mod amuzant de a se repeta, nu-i așa?

Când actualul președinte Joe Biden ocupa funcția de vicepreședinte în administrația Obama, fiul său, Hunter Biden, hoinărea în întreaga lume (uneori cu Air Force Two) încheind tranzacții comerciale despre care s-a făcut multă tevatură, analizează Isa Cox într-un articol Western Journal.

Și asta, desigur, pe bună dreptate. Este cu siguranță demn de menționat faptul că tatăl și fiul au plecat împreună în China la bordul avionului vicepreședintelui în 2013, iar Hunter s-a întors cu un acord comercial cu o bancă chineză având legături cu statul comunist.

Mai există și problema poziției lui Hunter în consiliul de administrație al Burisma Holdings, o companie ucraineană de petrol și gaze naturale care era investigată pentru corupție în perioada în care vicepreședintele Biden conducea politica externă a administrației Obama în acea națiune. Investigație care probabil a fost împiedicată atunci când Biden, după propria confesiune, a presat guvernul să concedieze procurorul care conducea ancheta, amenințând că, în caz contrar, va reține ajutorul american de milioane de dolari acordat națiunii.

Seniorul Biden a negat cu tărie că ar fi avut vreo legătură cu afacerile fiului său, dar laptopul care continuă să fie un izvor nesecat de informații – cel despre care se crede că ar fi aparținut lui Hunter Biden, abandonat la un atelier de reparații de computere din Delaware în 2019 – a scos la iveală e-mailuri care, dacă sunt autentice, subminează în mod semnificativ negațiile lui.

Fotografiile înfățișându-l pe Biden cu asociații de afaceri ai fiului său la reședința vicepreședintelui, în 2013, oferă dovezi substanțiale acuzațiilor că Joe Biden mințea cu nerușinare când a pretins că nu știe nimic despre tranzacțiile progeniturii sale.

Apoi am aflat că, pe când era vicepreședinte, Joe Biden îi trimitea fiului său e-mailuri de la o adresă de e-mail privată, inclusiv informații pe care le primise de la Departamentul de Stat, potrivit Just the News.

Dacă acest lucru vă pare familiar, este probabil pentru că seamănă cu ceea ce a fost acuzată că a făcut candidata democrată la președinție și fosta secretară de stat Hillary Clinton, în timpul campaniei din 2016. Acele acuzații sunt o părticică din așa-numita teorie a conspirației care învăluie Casa Albă Obama, Deep State și vechile acuzații că tot mai celebra fostă administrație se ocupa de activități ilegale.

În ceea ce privește transmiterea în mod privat de către Biden a e-mailurilor Departamentului de Stat, în prezent pare să fie un lucru mult mai puțin suspect decât Clinton și operațiunea ei BleachBit, ca să fim cinstiți. Dar, când meditați la istoria familiei Biden, ei bine, cu siguranță nu arată bine.

Just the News au relatat recent că Biden, pe atunci vicepreședinte, trimitea e-mailuri fiilor Hunter și Beau (care a murit în 2015) și altor persoane, din contul de e-mail privat robinware456@gmail.com, conform descoperirilor făcute pe laptopul lui Hunter Biden.

Potrivit articolului, mesajele erau uneori semnate „Tata“ și variau de la comunicări personale la informații primite de la Departamentul de Stat.

Într-unul din ele, el i-a cerut fiului său Hunter să-l sune „imediat“, după ce acesta a insistat să participe la numirea de către tatăl său a unui detașat al Departamentului Trezoreriei.

Unul dintre e-mailurile obținute de Just the News a fost adresat Departamentului de Stat de la Ambasada SUA la Istanbul, cu privire la eliberarea americanului Martin O’Connor, care fusese întemnițat în Turcia.

„Avocatul principal al domnului O’Connor raportează că instanța a admis apelul privind detenția și se așteaptă ca domnul O’Connor să fie eliberat din închisoare astăzi, în afară că apar circumstanțe neprevăzute“, se menționa în e-mail, cu detalii suplimentare privind eliberarea sa din 11 decembrie 2014.

Acesta a fost transmis oficialilor de rang înalt ai administrației Obama, inclusiv Victoriei Nuland (al cărei nume îl puteți recunoaște datorită legăturii cu celebrul Dosar Steele), care ocupă în prezent funcția de subsecretar de stat; și, ulterior, oficialilor din biroul vicepreședintelui. Colin Kahl, pe atunci asistent al lui Biden, acum subsecretar al apărării pe domeniul politic al președintelui Biden, l-a transmis către e-mailul personal al lui Biden, iar acesta l-a transmis apoi fiului său.

Un fost înalt oficial al administrației Obama, care a vorbit cu condiția anonimatului de „teama represaliilor“, a confirmat pentru Just the News existența și utilizarea contului de e-mail privat, spunând că lucrul acesta era știut și de alți câțiva oficiali la acea vreme.

„Am observat că obișnuia să comunice cu familia și prietenii săi sau să le transmită informații“, a declarat persoana pentru Just the News.

„E-mailurile obținute de Just the News arată că numeroși oficiali ai administrației Obama au comunicat sau știau de adresa de e-mail privată, sau au transmis informațiile acolo, inclusiv actualul secretar de stat Tony Blinken“, se arată în raport.

În 2014, Blinken i-a scris un e-mail lui Biden și membrilor familiei sale, inclusiv lui Hunter, la adresa privată pentru a relata ultimele ore de viață ale autorului și scenaristului Richard Ben Cramer, în care și-ar fi exprimat recunoștința pentru faptul că Biden era vicepreședinte.

„A sunat să spună că a fost cu Richard Ben Cramer în spital înainte ca acesta să treacă în neființă și au vorbit despre tine până la sfârșit“, a scris Blinken. „Se pare că Richard a spus că este mulțumit că țara află în cele din urmă ceea ce el știa de mulți ani despre abilitatea ta de lider și talentele pe care le ai.“

În altul, Hunter Biden l-a contactat pe tatăl său pentru a-i cere ajutorul la organizarea unui eveniment în onoarea lui Ben Barnes, un activist din Texas. Altădată, i-a scris tatălui său, „Înainte de a numi pe cineva în funcție, contactează-mă te rog“, referindu-se la poziția de detașat la Departamentul Trezoreriei.

„Sună-mă de îndată“, a răspuns bătrânul Biden.

Întrucât e-mailurile par să arate că Biden îi transmitea fiului său informații pe care le primise în calitate de angajat al guvernului federal, a relatat Just the News, ele ridică, de asemenea, probleme de legalitate, similare cu cele apărute în timpul scandalului cu e-mailul Clinton.

În 2014, Joe, Hunter și Beau Biden au fost destinatarii unui e-mail de la Ted Kaufman, pe atunci senator, care a fost multă vreme șeful de cabinet al lui Joe Biden înainte de a-l înlocui pe poziția de senator în Delaware, când Biden a fost ales vice-președinte al lui Barack Obama.

E-mailul includea un articol Wall Street Journal devastator pentru Hillary Clinton, care se pregătea să fie unul dintre cei mai importanți oponenți ai lui Biden în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale democrate din 2016.

„În caz că nu l-ai văzut“, a scris Kaufman lângă articolul intitulat „Hillary Clinton’s Wall Street problem“.

În Subiectul emailului era trecut: „Excelent“.

Într-un alt e-mail, Joe Biden părea să-și consoleze fiul după apariția unui articol în WSJ ce anunța că Hunter a fost dat afară din armată pentru consum de cocaină.

„Cât de bine se putea“, a scris el alături de un e-mail ce-i fusese transmis către adresa sa privată de membrii personalului de la Casa Albă.

„E timpul să mergi mai departe. Cu drag, Tata“.

„Presidential Records Act îi cerea lui Joe Biden să se asigure că oricare dintre e-mailurile contului său Gmail, inclusiv aceste e-mailuri către Hunter Biden, erau transmise către un cont guvernamental, astfel încât să poată fi prelucrate corespunzător de către Arhivele Naționale“, a declarat președintele Judicial Watch, Tom Fitton, primul care a descoperit existența e-mailurilor private ale lui Clinton, informează Just the News.

„Nu e de mirare că administrația Obama a vrut să o protejeze pe Hillary Clinton de consecințele jocurilor sale de culise din emailuri!“ el a spus.

Într-adevăr.

Fitton a adăugat că anul viitor, grupul său poate începe să depună cereri în baza Freedom of Information Act pentru e-mailurile administrației Obama, astfel încât să afle mai multe.

Nici Casa Albă, nici un avocat care îl reprezintă pe Hunter Biden nu au dat curs cererii de comentarii a Just the News.

Este aproape de la sine înțeles, dar vă puteți imagina ce se întâmpla dacă președintele Donald Trump ar fi trimis e-mailuri unuia dintre copiii săi?

Da, știți ce ar fi urmat.

