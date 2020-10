Hunter Biden și China: alți magnați, același intermediar!

Un articol The Epoch Times descrie cum asociații de afaceri ai lui Hunter Biden au ajutat magnați chinezi să se întâlnească cu oficiali de la Casa Albă în perioada Obama, conform unor e-mailuri.

În 2011, în timpul administrației Obama, asociații de afaceri ai lui Hunter Biden au aranjat întâlniri între magnați chinezi și oficiali de nivel înalt ai Casei Albe, potrivit unor e-mailuri obținute de Peter Schweizer și verificate de The Epoch Times.

Asociații de atunci ai lui Biden, Devon Archer și Bevan Cooney, au facilitat unui grup de oameni de afaceri și politicieni chinezi de elită, parte a exclusivistului China Entrepreneur Club (CEC), să viziteze Casa Albă și să se întâlnească cu oficiali ai administrației, în noiembrie 2011, în timpul vizitei lor în Statele Unite, arată e-mailurile.

Pe parcursul acestei călătorii, delegația chineză s-a întâlnit cu Joe Biden, vicepreședinte în perioada respectivă, potrivit unui document de pe site-ul CEC.

Un e-mail sugera, de asemenea, că Archer a comunicat cu Hunter Biden în vederea organizării întrunirii de la Casa Albă pentru grup.

Afacerile lui Hunter Biden din China și Ucraina au intrat sub lupă în perioada în care tatăl său candidează pentru funcția prezidențială. Tânărul Biden este cercetat și pentru presupusele sale afaceri cu executivii chinezi ai unui conglomerat petrolier care are legături cu armata chineză, după cum este detaliat în e-mailurile obținute de New York Post și într-un raport al Senatului.

În prezent, Cooney execută o pedeapsă cu închisoarea pentru rolul său într-un plan din 2016 de fraudare a unui trib americano-indian. El l-a autorizat pe Schweizer, autorul cărții „Imperiile secrete“ din 2018, să acceseze contul său de e-mail și să publice e-mailurile, a declarat sursa media. Schweizer a publicat mai întâi concluziile într-un raport Breitbart. Aceste e-mailuri sunt separate de tranșa obținută de NY Post.

Archer a fost și el acuzat în același caz din 2016 și își așteaptă sentința. El și Hunter Biden erau parteneri la Rosemont Seneca Bohai, o firmă de administrare a activelor. De asemenea, în 2014, ambii s-au alăturat consiliului de administrație al Burisma Holdings, o firmă de energie din Ucraina.

Pe 5 noiembrie 2011, Archer a primit un e-mail de la un contact de afaceri pe nume Gary Fears. E-mailul conținea o solicitare de sprijin din partea lui Mohamed A. Khashoggi, aparent un intermediar pentru CEC, care încercase să aranjeze o vizită la Casa Albă și întâlniri cu oficialii administrației. El menționa că respectivul club de afaceri a transmis invitații de întâlnire mai multor membri ai administrației Obama și politicienilor, dar nu a primit răspuns.

„Un tur al Casei Albe și o întâlnire cu un membru al biroului Chief of Staff și cu John Kerry ar fi minunat“, scria Khashoggi.

„Dacă putem stabili întâlniri cu Rominy [sic] sau funcționari numiți din oficiu, nu prin alegeri, ar putea fi mai ușor“, a adăugat el. „Nu sunt sigur dacă trebuie să fii înregistrat pentru a face acest lucru“, se pare că face referire la înregistrarea conform Foreign Agents Registration Act.

Khashoggi preciza că „mandatul grupului este să arate Statelor Unite că sectorul privat chinez este pregătit și dispus să investească în America“.

„Cred că este o strategie diplomatică care ar putea fi foarte eficientă“, a continuat Khashoggi, adăugând că ar oferi partenerilor de afaceri ai lui Hunter Biden „o cale bună de acces la [chinezi] pentru orice contract în viitor“.

CEC, denumit și „clubul miliardarilor“, este compus din spuma liderilor de afaceri din China, precum și din economiști și diplomați. La vremea respectivă număra 50 de membri, inclusiv Liu Chuanzhi – fondatorul și pe atunci președinte al gigantului IT Lenovo, Jack Ma – fondatorul gigantului de comerț electronic Alibaba Group și Wu Jianmin, un diplomat chinez proeminent.

Veniturile a 44 de membri CEC totalizau peste 1,5 trilioane de yuani (224 miliarde de dolari) și reprezentau aproximativ 4% din produsul intern brut al Chinei, se preciza în e-mail.

„Acesta este China Inc.“, descria Khashoggi clubul.

Pe 11 noiembrie 2011, Fears a revenit cu un e-mail în care îl întreba pe Archer cum a decurs o întâlnire cu Khashoggi. De asemenea, îl ruga pe Archer să-i spună lui Hunter Biden să-l contacteze.

Archer a răspuns: „Hunter călătorește săptămâna aceasta în Emiratele Arabe Unite cu familia regală, așa că probabil săptămâna viitoare înainte să revină“.

Ulterior, Archer a scris: „Nu am putut confirma telefonic acest lucru cu Hunter, dar i-am rezolvat pe luni întâlnirea la WH (White House) cu cei din China“.

Pe 14 noiembrie 2011, ziua întâlnirii cu delegația chineză, Cooney i-a transmis prin e-mail lui Fears: „Archer a rezolvat tot ce era nevoie legat de vizita chinezilor în DC“.

Registrele vizitatorilor de la Casa Albă arată că o delegație de aproximativ 30 de persoane din CEC au vizitat Casa Albă în acea zi și a fost primită de Jeff Zients, pe atunci director adjunct al Biroului de Management și Buget.

Deși în registre nu apare o întâlnire cu vicepreședintele de atunci, Biden, un document CEC care conține biografii ale membrilor indică faptul că delegația s-a întâlnit cu el, subsecretarul Robert Hormats, fostul secretar de stat Madeleine Albright și generalul Colin Powell, în timpul vizitei din 2011.

Întâlnirile cu Hormats, Albright și Powell figurează într-un itinerariu al călătoriei. Itinerarul menționează, de asemenea, o întâlnire cu secretarul pentru comerț din perioada respectivă, John E. Bryson.

Schweizer a declarat pentru Fox News pe 17 octombrie că aceste e-mailuri, precum și altele care nu au fost făcute publice, arătau „o rețea vastă în care se utiliza numele Biden, accesul la Casa Albă“, cu „Hunter servind drept cale de conexiune cu administrația ca mijloc de a-și ajuta clienții și de a-i câștiga.“

„Se regăsesc aici chinezii, rușii, ucrainenii, cazacii“, a adăugat Schweizer. „Este o adevărată Organizație a Națiunilor Unite ale corupției. Și ceea ce demonstrează emailurile este că Joe Biden, în calitate de vicepreședinte al Statelor Unite, a fost un punct central“.

Campania Biden și Fears nu au răspuns imediat la cererea The Epoch Times de a comenta subiectul. Khashoggi și Archer nu au putut fi contactați pentru declarații.

Tribuna.US