Realizările Administrației Trump în domeniile Vieții, Familiei și Libertății Religioase (Partea II)

Până în prezent, Administrația Președintelui Donald Trump a adoptat măsuri semnificative în domeniile care îi preocupă pe conservatorii sociali – Viață, Familie și Libertate Religioasă.

Tribuna.US își propune ca pe parcursul a patru articole – echivalente fiecărui an de mandat al Președintelui Donald Trump, 2017-2020 – să vă prezinte realizările Administrației Trump în cele mai importante domenii pentru conservatori și societatea americană.

– 2018 –

▪ Pe 16 ianuarie, DOJ a depus un amicus brief la Curtea de Apel din Districtul Columbia în numele Diocezei din Washington, D.C. Dioceza a dorit să promoveze un mesaj religios în perioada sărbătorii de Crăciun, dar i s-a refuzat spațiul publicitar în cadrul sistemului de transport public al districtului.

▪ Pe 18 ianuarie, DOJ a depus un amicus brief la Curtea Supremă în cazul Espinoza v. Montana Department of Revenue, apărând drepturile Primului Amendament ale părinților și elevilor care frecventează o școală religioasă de a participa la un program de burse pentru școli private.

▪ Pe 18 ianuarie, HHS a anunțat o nouă Divizie a Conștiinței și Libertății Religioase în cadrul Biroului său Pentru Drepturi Civile (OCR). Această nouă divizie a fost stabilită pentru a pune în aplicare legile federale care protejează drepturile de Conștiință și Libertate Religioasă.

▪ Pe 19 ianuarie, HHS a emis un nou regulament privind protecția conștiinței legate de avort. Mai exact, regulamentul propunea implementarea a 25 de legi care protejează entitățile medicale pro-viață împotriva discriminării de către agențiile federale – sau de guvernele de stat sau locale care primesc fonduri federale – datorită obiecțiilor lor de a participa la avort, sterilizare și alte proceduri moralmente inacceptabile.

▪ Pe 24 ianuarie, Sam Brownback a fost confirmat ca Ambasador SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională. Prin alegerea lui Brownback pentru acest rol, Președintele Trump a demonstrat angajamentul administrației față de Libertatea Religioasă, alegând pe cineva cu demnitate și experiență în acest domeniu.

▪ Pe 23 martie, Casa Albă și DOD au emis o nouă politică pentru a permite personalului existent să rămână în armată, în timp ce îi împiedica pe cei diagnosticați cu disforie de gen sau care au suferit o operație de schimbare de sex să se alăture armatei. Cei care sunt transgenderi și stabili timp de 36 de luni s-ar putea alătura armatei atât timp cât servesc în conformitate cu sexul lor biologic.

▪ Pe 26 aprilie, Mike Pompeo a fost confirmat ca Secretar de Stat. În alegerea lui Pompeo pentru această poziție, Președintele Trump a ales pe cineva căruia îi pasă profund de Libertatea Religioasă și care va face o prioritate din promovarea acestui aspect în această administrație.

▪ Pe 30 aprilie, în timpul unei conferințe de presă cu președintele Nigeriei, Președintele Trump a ridicat problema Libertății Religioase și a uciderii creștinilor din această țară – atrăgând atenția asupra unei probleme care fusese neglijată în mare parte de alți oficiali guvernamentali.

▪ Pe 22 mai, HHS a emis o nouă propunere de reglementare care abrogă reglementările de planificare familială din Title X puse în aplicare de președintele Clinton. Regulamentul propus ar restabili separarea serviciilor de avort de programul federal de planificare familială Title X, implementat pentru prima dată de președintele Reagan. Regulamentul propus ar asigura, de asemenea, că părinții sunt mai implicați în deciziilor minorilor de a obține servicii de la clinicile din Title X. Abrogă cerința discriminatorie de direcționare a avortului la reglementările Clinton și are ca scop să reducă veniturile anuale de aproximativ 60 de milioane de dolari pe care Planned Parenthood le primește prin Title X.

▪ Pe 13 iunie, DOJ a anunțat inițiativa Place to Worship, menită să sporească aplicarea și conștientizarea publicului cu privire la Religious Land Use and Institutionalized Persons Act (RLUPIA). Această lege federală protejează locașurile de cult și alte entități religioase privind utilizarea proprietății. Prin această inițiativă, procurorii federali vor fi instruiți cu privire la protecția legală a locașurilor de cult.

▪ În perioada 24-26 iulie, Departamentul de Stat a organizat prima întâlnire la nivelul miniștrilor de externe de promovare a Libertății Religioase. Liderii societății civile și politice din întreaga lume s-au adunat la Washington D.C. pentru un summit de trei zile pentru a discuta problemele și soluțiile pentru Libertatea Religioasă. Declarația Potomac, emisă de summit, a făcut o declarație puternică despre starea Libertății Religioase din întreaga lume și a oferit un plan de acțiune pentru promovarea Libertății Religioase globale. SUA au anunțat, de asemenea, Fondul Internațional pentru Libertatea Religioasă (pentru a oferi asistență de urgență victimelor discriminării și abuzurilor motivate de religie în întreaga lume) și Genocide Recovery and Persecution Response Initiative (care a oferit aproape 373 de milioane de dolari pentru a ajuta minoritățile etnice și religioase persecutate în nordul Irakului).

▪ Pe 30 iulie, DOJ a anunțat înființarea unui Grup de Acțiune pentru Libertatea Religioasă cu scopul de a implementa reglementările de Libertate Religioasă în toate componentele DOJ.

▪ Pe 1 august, administrația Trump a folosit Ordinul Executiv 13818 (care se bazează pe autoritatea Global Magnitsky Act) pentru a sancționa doi oficiali turci pentru detenția Pastorului american Andrew Brunson din cauza credinței sale. Acest Ordin Executiv a dus, în cele din urmă, la eliberarea Pastorului Brunson.

▪ Pe 24 septembrie, HHS a reziliat un contract de 15.900 de dolari cu Advanced Bioscience Resources de a procura țesut fetal de la copiii avortați pentru cercetare. Terminarea acestui contract a determinat HHS să anunțe un audit al tuturor achizițiilor și cercetărilor care implică țesutul fetal uman pentru a asigura coerența cu statutele și reglementările.

▪ Pe 6 octombrie, candidatul Președintelui Trump, Brett Kavanaugh, a fost confirmat la Curtea Supremă. Kavanaugh este al doilea judecător originalist pe care președintele l-a văzut confirmat la Curtea Supremă.

▪ Pe 7 noiembrie, HHS a finalizat cele două reglementări pentru protejarea Libertății Religioase și de Conștiință de problemele de lungă durată cu „mandatul contraceptiv HHS” al Obamacare. Aceste două reglementări finale scutesc organizațiile cu obiecții morale sau religioase de a achiziționa asigurări cu acoperire a contraceptivelor și a medicamentelor și dispozitivelor care provoacă avortul. Regulamentele au intrat în vigoare la 14 ianuarie 2019.

▪ Pe 9 noiembrie, HHS a propus un nou regulament pentru a reglementa o suprataxă pentru avort ascunsă în multe planuri achiziționate pe baza Obamacare. Această nouă reglementare ar impune cerința ca taxele suplimentare pentru avort să fie colectate separat de alte opțiuni de asigurare. Această cerință nu a fost respectată cu atenție de administrația Obama, determinând HHS să aplice acum mai strict separarea plăților avortului de alte plăți.

▪ Pe 26 decembrie, DOJ a depus un amicus brief la Curtea Supremă pentru apărarea memorialului unui veteran în formă de cruce afișat public, care fusese contestat ca o încălcare a Establishment Clause. Această poziție este reprezentativă pentru abordarea originalistă a administrației Trump față de Constituție în ceea ce privește drepturile Primului Amendament și alte probleme. O astfel de abordare are ca rezultat o analiză juridică de interpretare a legii mai degrabă decât injectarea unor preferințe politice în ea.

Sursa: FRC Action

