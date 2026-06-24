ICE: Un român condamnat pentru fraudă bancară a încercat să intre ilegal în SUA cu răni false și ascuns într-o ambulanță

Un cetățean român condamnat în Statele Unite pentru fraudă bancară ar fi încercat anterior să intre ilegal pe teritoriul american folosind o metodă ne

Un cetățean român condamnat în Statele Unite pentru fraudă bancară ar fi încercat anterior să intre ilegal pe teritoriul american folosind o metodă neobișnuită: simularea unor răni faciale și transportul într-o ambulanță, potrivit ICE.

Serviciul american pentru Imigrație și Vamă (ICE) a publicat fotografia surprinsă în timpul tentativei de introducere ilegală în SUA, susținând că leziunile vizibile pe fața bărbatului erau false și făceau parte dintr-o încercare de a induce în eroare autoritățile de frontieră.

„Aceasta nu a fost prima dată când a încercat să intre ilegal în Statele Unite și face parte dintr-un tipar general de comportament fraudulos”, au transmis reprezentanții ICE într-o postare publică referitoare la caz.

Potrivit autorităților americane, românul a făcut ulterior parte dintr-o organizație criminală transnațională implicată în fraude financiare și în furtul fondurilor destinate beneficiarilor programelor sociale din statul New York, prin utilizarea de carduri clonate și dispozitive de tip skimming folosite pentru copierea datelor bancare.

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Anchetatorii susțin că gruparea obținea datele cardurilor prin instalarea unor dispozitive speciale pe bancomate și terminale de plată, informațiile fiind ulterior transferate pe carduri contrafăcute utilizate pentru retrageri frauduloase de numerar. Potrivit documentelor judiciare, prejudiciul depășește jumătate de milion de dolari.

Autoritățile americane afirmă că tentativa de a intra în SUA folosind răni simulate și transport medical reprezintă unul dintre episoadele care au atras atenția investigatorilor asupra metodelor folosite de membrii rețelei.

În cele din urmă, în urma unei anchete coordonate de Homeland Security Investigations (HSI), bărbatul a fost condamnat la 18 luni de închisoare federală pentru fraudă bancară, după ce și-a recunoscut vinovăția în fața instanței americane.

Cazul evidențiază diversificarea metodelor utilizate de grupările infracționale transnaționale, de la fraude informatice și clonarea cardurilor până la încercări elaborate de evitare a controalelor de imigrație prin simularea unor urgențe medicale.