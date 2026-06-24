Scenariul apocaliptic al schimbărilor climatice nu mai este credibil

Cele mai îngrijorătoare prognoze privind schimbările climatice s-au bazat pe un scenariu cunoscut sub denumirea de RCP 8.5 și pe succesorul acestuia,

Cele mai îngrijorătoare prognoze privind schimbările climatice s-au bazat pe un scenariu cunoscut sub denumirea de RCP 8.5 și pe succesorul acestuia, SSP5-8.5, despre care climatologii recunosc acum că au parametri „neplauzibili”.

Timp de ani de zile, unele dintre cele mai îngrijorătoare prognoze privind schimbările climatice s-au bazat pe un scenariu cunoscut sub numele de RCP 8.5 și pe succesorul acestuia, SSP5-8.5.

Publicul a auzit rareori aceste denumiri tehnice. În schimb, a luat cunoștință de concluziile acestora. Titlurile din presă avertizau asupra unei catastrofe climatice. Studiile prognozau pierderi economice severe, creșterea mortalității, perturbări în agricultură, creșterea nivelului mării și fenomene meteorologice din ce în ce mai extreme. Guvernele au invocat astfel de prognoze la elaborarea politicilor. Instanțele de judecată le-au menționat în litigiile privind clima. Companiile le-au integrat în evaluările de risc.

Cu toate acestea, o evoluție semnificativă a primit o atenție publică remarcabil de redusă.

În documentul oficial de proiectare CMIP7 ScenarioMIP, publicat în 2026, Detlef van Vuuren și peste patruzeci de cercetători specializați în scenarii climatice au scris:

Pentru secolul XXI, acest interval va fi mai restrâns decât s-a estimat anterior: la limita superioară a intervalului, nivelurile ridicate de emisii din CMIP6 (cuantificate prin SSP5-8.5) au devenit improbabile…

Importanța acestei afirmații este greu de supraestimat.

Schimbarea a devenit evidentă în 2026, în timpul elaborării cadrului de scenarii climatice CMIP7, care va contribui la fundamentarea celui de-al șaptelea raport de evaluare al IPCC. Cercetătorii implicați în elaborarea următoarei generații de scenarii climatice oficiale au concluzionat că traiectoria cu cele mai ridicate emisii, utilizată pe scară largă în evaluările climatice anterioare, nu ar mai trebui considerată o reprezentare plauzibilă a viitorului probabil al lumii.

Acest lucru nu înseamnă că schimbările climatice au dispărut. Nici nu înseamnă că IPCC a retras oficial scenariul SSP5-8.5 din modelarea climatică. Scenariul rămâne disponibil în scopuri analitice și pentru testarea la stres.

Ceea ce s-a schimbat este statutul său.

O traiectorie care a fost adesea prezentată publicului ca un viitor plauzibil, de tipul „business as usual”, este considerată din ce în ce mai mult un scenariu extrem, mai degrabă decât o prognoză de referință realistă.

Această distincție este importantă.

Timp de ani de zile, critici precum Roger Pielke Jr. au susținut că scenariul RCP 8.5 era utilizat în mod eronat ca o reprezentare a direcției naturale în care se îndrepta societatea. Aceștia au susținut că scenariul se baza pe ipoteze care nu aveau legătură cu tendințele observabile.

Acum, mulți dintre oamenii de știință responsabili de elaborarea scenariilor climatice viitoare par să ajungă la concluzii similare.

Implicațiile depășesc cu mult o simplă dispută academică între cercetătorii din domeniul climei.

RCP 8.5 nu a fost niciodată doar un simplu exercițiu de modelare. A devenit unul dintre cele mai influente scenarii din istoria științei climatice.

Mii de lucrări academice s-au bazat pe acesta. Cercetătorii l-au folosit pentru a estima daunele economice viitoare, mortalitatea legată de caniculă, perturbările din agricultură, impactul asupra nivelului mării și pierderile cauzate de fenomene meteorologice extreme. Studiile bazate pe acest scenariu au influențat planificarea măsurilor de adaptare, litigiile climatice, cadrele de investiții ESG și discuțiile privind politicile guvernamentale în întreaga lume occidentală.

Distincția dintre un scenariu ipotetic extrem și un viitor probabil a devenit neclară.

Aici începe controversa.

Imaginați-vă o companie farmaceutică care promovează un medicament folosind un model de risc care, ulterior, a fost considerat nerealist.

Imaginați-vă autoritățile de reglementare financiară restructurând sistemul bancar pe baza unor teste de stres construite pe ipoteze recunoscute ulterior ca fiind neplauzibile.

Imaginați-vă că planificatorii militari justifică cheltuieli uriașe folosind proiecții privind amenințările pe care propriii lor analiști nu le mai considerau probabile.

Ar apărea întrebări serioase.

Cum au fost alese ipotezele?

Cum au fost comunicate proiecțiile?

Au fost factorii de decizie informați în mod echilibrat cu privire la incertitudinile implicate?

Cu toate acestea, atunci când unul dintre cele mai influente scenarii climatice din ultimul deceniu își pierde credibilitatea, discuțiile pe această temă sunt surprinzător de puține.

Nu există reevaluări pe prima pagină din partea organizațiilor media care au amplificat cele mai alarmante proiecții. Există puține reflecții din partea instituțiilor care au folosit acele proiecții pentru a pleda în favoarea unor schimbări radicale de politică. Narațiunea privind clima continuă, în mare parte, neschimbată.

Să luăm în considerare câteva dintre consecințe.

Guvernele din întreaga lume occidentală au declarat stări de urgență climatică.

Angajamentele privind emisiile nete zero au fost încorporate în legislație.

Instituțiile publice și private au adoptat cadre ESG.

Litigiile privind clima s-au multiplicat.

Elevilor li s-a spus în repetate rânduri că se confruntă cu o criză existențială.

Sectoare întregi ale economiei au fost reorganizate în funcție de riscurile viitoare previzionate.

Faptul că cineva susține sau se opune acestor politici este, în ultimă instanță, o chestiune care ține de dezbaterea democratică. Întrebarea mai urgentă este dacă ipotezele care stau la baza unora dintre cele mai influente previziuni au fost comunicate cu onestitate și acuratețe.

Nu este nimic controversat în faptul că oamenii de știință revizuiesc un scenariu atunci când apar dovezi noi. Exact asta ar trebui să facă oamenii de știință. Întrebarea este de ce publicul aude atât de puțin despre o revizuire care vizează unul dintre cele mai influente scenarii climatice din ultimul deceniu.

Problema apare atunci când instituțiile petrec ani de zile promovând o anumită narațiune și apoi manifestă puțin interes în a verifica dacă ipotezele care stau la baza acelei narațiuni rămân valabile.

Problema nu se referă doar la știința climei. Este vorba despre ceea ce se întâmplă atunci când scenariile cele mai pesimiste și ipotezele eronate trec de la exerciții de modelare tehnică la politici publice, narațiuni mediatice, hotărâri judecătorești și strategii de investiții.

Timp de ani de zile, proiecțiile derivate din scenariul SSP5-8.5 au fost considerate nu doar ca un viitor posibil, ci, din ce în ce mai mult, ca fiind viitorul în sine. Distincția este importantă. Modelele sunt instrumente utile, dar un model nu este realitatea. Concluziile sale depind de ipoteze, iar atunci când aceste ipoteze se schimbă, concluziile merită reexaminate.

Tocmai asta pare să se întâmple în cazul scenariului SSP5-8.5.

Una dintre cele mai puțin mediatizate știri despre climă din 2026 este faptul că scenariul care stă la baza multora dintre cele mai alarmante prognoze nu mai este considerat plauzibil de către cei care dezvoltă următoarea generație de modele climatice.

Este posibil ca cercetătorii din domeniul scenariilor climatice să recunoască din ce în ce mai mult că una dintre cele mai influente traiectorii utilizate pentru a modela înțelegerea publică a schimbărilor climatice nu mai reprezintă o imagine plauzibilă a viitorului.

Dacă este așa, atât factorii de decizie, cât și jurnaliștii și cetățenii ar trebui să-și pună o întrebare simplă:

Ce altceva s-a construit pe baza unor ipoteze care nu mai sunt valabile?