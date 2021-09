Illinois: Democrații vor să se răzbune pe Texas pentru „Legea bătăilor inimii“

Reprezentanta de stat Kelly Cassidy (D-Chicago) este extrem de furioasă. De ce? Pentru că parlamentarii din Texas au avut îndrăzneala să adopte o lege care împiedică uciderea bebelușilor nenăscuți din momentul în care se detectează bătăile inimii.

Cassidy nu crede în drepturile statelor. Ca toți ceilalți „progresiști“, Cassidy este o totalitaristă arogantă care consideră că întreaga lume trebuie să gândească la fel ca ea și să subvenționeze diseminarea convingerilor sale. Și când Cassidy se enervează, se răzbună, analizează Laurie Higgins într-un articol Illinois Family Institute.

Pe 14 septembrie, Cassidy a inițiat un proiect de lege ca reacție la Texas Heartbeat Act. Propunerea ei (HB 4146) este intitulată „TExAS Act – The Expanding Abortion Services Act“. Înțelegeți jocul de cuvinte? Cassidy are maturitatea emoțională și morală a unui adolescent.

Deși acest proiect de lege se concentrază pe sarcinile rezultate în urma „agresiunilor sexuale“ și „abuzurilor domestice“, are implicații mai adânci. Dacă va fi aprobat, ar face posibil ca orice bărbat implicat într-o relație sexuală consensuală – inclusiv o relație conjugală – din care rezultă o sarcină „neplanificată“ să poată fi dat în judecată:

„Orice persoană, cu excepția unui funcționar sau angajat de stat sau al unei unități a administrației locale, poate introduce o acțiune civilă împotriva oricărei persoane care … cauzează o sarcină nedorită altei persoane, indiferent de circumstanțe; sau … intenționează să se implice într-un act sau comportament [care face ca altă persoană să ajungă la o sarcină neplanificată, indiferent de circumstanțe].“

Cu alte cuvinte, dacă legea este aprobată, orice femeie poate da în judecată orice bărbat – inclusiv pe soțul ei – pentru că a lăsat-o gravidă, chiar dacă actul sexual a fost consensual. Acestea sunt represaliile pentru că texanii au adoptat o lege pe care tiranica doamnă Cassidy o urăște.

Și lucrurile nu se opresc aici. Într-un act de răzbunare deosebit de viclean, Cassidy și cei paisprezece colaboratori ai ei vor ca orice bărbat găsit vinovat de impregnarea unei femei să fie obligat să plătească cel puțin 10.000 de dolari, din care 5.000 de dolari vor merge într-un fond de stat care acoperă costurile avortului pentru „persoane gravide“ – cunoscute sub numele de femei pentru cei bine ancorați în realitate – care provin din state ce interzic sacrificarea ființelor umane și vin în Illinois pentru a-și ucide pruncii:

„În cazul în care reclamanta are câștig de cauză într-o acțiune introdusă în temeiul acestei Secțiuni, instanța va hotărî măsuri reparatorii suficiente pentru a împiedica pârâtul să provoace o sarcină neplanificată și daune legale în valoare de cel puțin $10.000 pentru fiecare faptă… care cauzează o sarcină nedorită de care pârâtul se face vinovat, a ajutat sau a instigat la comiterea ei, dintre care cel puțin $5.000 vor fi acordați reclamantei, iar $5.000 vor fi depozitați într-un fond special la Trezoreria Statului, cunoscut sub numele de State Abortion Freedom Expansion Fund, care va fi utilizat de către Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale pentru a acoperi costurile avortului în cazul persoanele însărcinate care vin în Illinois din state ce interzic avortul, în scopul obținerii accesului la avort în Illinois; plus costurile și onorariile avocatului.“

Doar o orbire morală deosebit de gravă poate determina o femeie să fie la fel de obsedată precum Cassidy de ideea că femeile au dreptul de a-și ucide copiii. Proiectul ei pedepsește bărbații pentru relații sexuale consensuale cu femei care duc la apariția unei sarcini „neplanificate“. Aici ar fi incluse și femeile care mint, spunându-le soților lor, partenerilor, amanților sau celor cu care au aventuri de o noapte că folosesc contraceptive.

Poate Cassidy și colaboratorii ei au avut-o ca sursă de inspirație pe Bette Midler, care a fost atât de furioasă că texanii nu vor ca viețile umane în formă incipientă să fie distruse, încât a postat pe Twitter:

„Sugerez ca toate femeile să refuze să întrețină relații sexuale cu bărbații până când Congresul le garantează dreptul de a alege“.

Planul de răzbunare al lui Cassidy este o versiune a planului lui Midler de a pedepsi bărbații pentru legea bătăilor inimii din Texas. Propunerea lui Cassidy urmărește pedepsirea bărbaților din Illinois pentru decizia parlamentarilor din Texas. Nimic nu o va împiedica pe Cassidy să încerce să-i forțeze pe toți să se supună zeițelor Cultului Sacrificării Copiilor.

Am o idee: Ce-ar fi ca toate acele femei capabile, care dărâmă normele, defilând cu pălăriile lor roz copilărești, să preia controlul în ceea ce privește reproducerea – nu ordonând uciderea propriilor copii – ci abținându-se de la relații sexuale sau utilizând în mod responsabil metodele de contracepție pentru care plătesc.

Mă întreb doar, oare posibilitatea de a câștiga 5.000 de dolari sau mai mult reprezintă un stimulent pentru femei să rămână gravide „fără intenție“? Și cum anume, mai exact, vor dovedi femeile că nu au intenționat să rămână însărcinate?

După cum a relatat NPR, Cassidy a făcut această afirmație lipsită de sens:

„Dacă oamenii impun reguli cu privire la corpurile persoanelor care solicită asistență medicală în domeniul reproducerii în Texas, ei bine, atunci ar trebui să impunem reguli și cu privire la corpurile celor care cauzează aceste probleme aici, în Illinois“.

Explic iarăși, ca să priceapă cei înguști la minte și anti-știință, oamenii care se opun avortului sunt preocupați de corpurile ființelor vulnerabile și lipsite de apărare pe care Cassidy le consideră fără valoare. Iar distrugerea unor ființe umane vii nu înseamnă „asistență medicală“.

Dacă nu v-ați convins deja că inima omului este neasemuit de rea, Cassidy – care este fals căsătorită cu sora vitregă a lui Newt Gingrich, Candace Gingrich, o lesbiană activistă – reprezintă toate dovezile de care aveți nevoie.

A fost sponsor sau co-sponsor al fiecărei legi adoptate pe tema deviațiilor sexuale și sacrificării copiilor, inclusiv toate proiectele de lege care obligă școlile din Illinois să promoveze ipotezele ei cu privire la homosexualitate și travestire, chiar și copiilor de cinci ani. Am numit-o odată un „instigator al haosului moral“ – ceea ce și este, evident. Ea a considerat acea descriere o onoare, și a decorat cu fraza respectivă tricouri și căni pentru fanii ei.

Nu este doar o propagandistă obsedată de impunerea dogmei sale privind sexualitatea asupra copiilor altor persoane cu ajutorul banilor contribuabililor, ci și o mincinoasă, în încercarea ei de a face ca avortul, pe întreg parcursul celor nouă luni de sarcină, pentru orice motiv sau fără vreun motiv, să fie atât legal, cât și plătit de către contribuabili.

Cu doi ani în urmă, Cassidy a mințit în timpul unei dezbateri în plen a proiectului său de lege privind uciderea bebelușilor, susținând că a efectuat un „avort“ care i-a salvat viața, când, în realitate, a suferit o intervenție chirurgicală pentru a elimina o sarcină ectopică – o procedură pe care nimeni nu o numește avort.

Într-o încercare de a-l reduce la tăcere pe Darren Bailey, pe atunci reprezentant de stat, iar în prezent candidat la scaunul de guvernator, care s-a opus propunerii sale legislative, Cassidy a demonstrat – din nou – cât de manipulatoare și mincinoasă este, declarând pe un ton din ce în ce mai ostil și mai agresiv:

„Vă voi spune că avortul pe care l-am făcut a fost necesar din punct de vedere medical. Mi-a salvat viața. Mi-a protejat fertilitatea. A permis crearea familiei mele, a copiilor mei, care sunt totul pentru mine.“

Cassidy știa că în acest climat rasist anti-albi și sexist anti-masculin, niciun bărbat alb nu ar îndrăzni să pună întrebări în plus în urma „dezvăluirilor“ sale prefăcut indignate și irelevante.

Iată ce nu a precizat Cassidy în declarația sa abuzivă și înșelătoare, dar a menționat public pentru Chicago Sun-Times: Așa-numitul ei „avort“ a avut loc în urma tratamentelor de fertilitate care au cauzat implantarea în uter a unui „ovul deteriorat“ și o sarcină ectopică, adică un ovul fertilizat se implantează într-o trompă uterină în loc de uter. Întreruperea unei sarcini ectopice nu este denumită avort, iar în cazul unui ovul deteriorat nu există embrion, astfel încât povestea ei personală a fost atât falsă, cât și irelevantă.

Data viitoare când un alt membru mincinos de stânga afirmă că nu este treaba nimănui ce fac oamenii în intimitatea dormitorului lor, aduceți-vă aminte de cea mai recentă insultă legislativă a lui Cassidy la adresa bunului simț.

LUAȚI ATITUDINE: Accesați acest LINK pentru a trimite un mesaj reprezentantului statului dvs., cerându-i să voteze NU la „The Expanding Abortion Services Act“, HB 4146. Nu există niciun motiv pentru a crea un nou drept civil de a intenta o acțiune civilă împotriva oricărui bărbat care provoacă o sarcină neplanificată. Iar parlamentarii de stat nu ar trebui să creeze un nou fond și birocrație de stat pentru a plăti avorturile locuitorilor din alt stat.

Traducere și adaptare

Tribuna.US