Illinois Family Institute intervine la Curtea Supremă în favoarea Bisericii Penticostale Române Elim din Chicago

În timp ce o serie de cazuri au ajuns în fața Curții Supreme contestând restricțiile pandemice emise de guvernele de stat care limitează exercitarea religiei de către biserici și congreganți, cazul Bisericii Penticostale Române Elim din Chicago versus Guvernatorul Statului Illinois, J.B. Pritzker, prezintă un conflict juridic direct între jurisdicții (în mod tradițional baza primară pentru audierea de către Curtea Supremă) și ridică întrebări suplimentare esențiale care necesită soluționarea Curții Supreme a Statelor Unite, toate pentru a ne reproteja și consolida prima și cea mai importantă libertate, transmite Illinois Family Institute.

Din aceste motive, Illinois Family Institute (IFI) s-a alăturat într-un document Amicus Brief pentru susținerea Bisericii Elim.

Illinois Family Institute este o organizație nonprofit independentă, dedicată susținerii și reafirmării căsătoriei, familiei, vieții și libertății, cu sediul în Illinois.

Până în 1990, Curtea Supremă a Statelor Unite acordase pe bună dreptate cel mai înalt nivel de protecție primei noastre libertăți, exercitarea liberă a religiei. Pentru ca acțiunile guvernamentale să restricționeze exercitarea liberă a religiei, Curtea Supremă a stabilit un standard numit examinare strictă, sub care guvernul trebuia să dovedească: 1) un interes de stat convingător; 2) că orice restricție a fost adaptată în mod restrâns pentru a realiza efectiv acel interes.

În plus față de alte legi, cum ar fi scutirea de impozite, indemnizația de locuință pentru „slujitorii Evangheliei”, libertatea Bisericii de a se întruni și de a se închina este protejată de cel puțin ori doar în Primul Amendament, interzicând guvernului să suprime exercitarea liberă, libertatea de expresie și de întrunire.

Cu toate acestea, în decizia sa din cazul Employment Division v. Smith, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că legea supremă, Constituția, însemna ceva diferit decât momentul când a fost scrisă în urmă cu un secol și a redus standardul la „neutru din punct de vedere facial și general aplicat”, decizie care a retrogradat exercitarea liberă a religiei la același nivel cu orice altă restricție guvernamentală asupra libertății.

Ca răspuns, Congresul și 21 de state, inclusiv Illinoisul (dar nu California, Nevada sau New York, subiectele cazurilor legate de Biserica Elim), au adoptat Legea privind Restaurarea Libertății Religioase pentru a restabili standardul strict de control. În următorii 30 de ani, aceste legi au fost contestate și slăbite, iar Biserica din alte 29 de state a rămas fără această protecție suplimentară importantă.

Mai mulți judecători, o potențială majoritate, au semnalat recent dorința de a corecta această eroare.

La începutul pandemiei, o serie de contestări ale restricțiilor guvernamentale privind drepturile de exercitare liberă au fost prezentate în mai multe circuite federale și în mare parte respinse (de exemplu, Calvary Chapel Dayton Valley, Nevada v. Sisolak). Nedorind să intervină, Curtea Supremă a respins contestațiile, chiar și într-o versiune anterioară a cazului Elim v. Pritzker, care a fost reînnoit în acest caz.

Ulterior, Curtea Supremă și-a schimbat cursul în cazurile Roman Catholic Diocese of Brooklyn vs. Cuomo și Southbay United Pentecostal Church v. Newsom, de la datorarea „unei deferențe semnificative față de oficialii responsabili din punct de vedere politic” până la acum, chiar și Judecătorul Șef John Roberts care recunoaște că o astfel de „deferență, deși largă, are limitele sale”.

Această modificare creează astfel un conflict între hotărâri și jurisdicții federale, care este unul dintre principalele motive pentru care Curtea Supremă acordă o audiere.

Documentul Amicus Brief, care înseamnă prieten al instanței, la care s-a alăturat IFI încurajează o decizie a Curții Supreme cu privire la mai multe aspecte cheie adiționale, inclusiv:

• Libertatea religioasă ar trebui aplicată comunității sau Bisericii pe de-a întregul, nu doar indivizilor. Acest element al exercițiului religios s-a erodat mult în măsura în care Curtea nu a vrut nici măcar să definească „religia”

• Bisericile trebuie să aibă dreptul la aceleași excepții ca serviciile „esențiale”

• Excepțiile de la restricții, chiar și cu interes convingător al guvernului (adică reducerea răspândirii COVID), nu trebuie să fie mai drastice pentru practica religioasă și organizațiile religioase decât pentru instituțiile „seculare” comparabile

• Limitarea practicii și instituțiilor religioase ar trebui să folosească cele mai puține mijloace restrictive posibile, iar aceste mijloace ar trebui calculate rațional pentru a atinge efectiv interesul convingător al statului. Aceasta este o solicitare pentru a reveni complet la restul examinării stricte.

Guvernatorul J.B. Pritzker, folosind banii contribuabililor din Illinois (adică Biroul Procurorului General – bani care ar trebui să-i apere pe oameni) pentru a-și apăra restricționarea drepturilor lor, blocând acest caz la fiecare pas prin întârzierea răspunsul oficial până la ultimul termen posibil din instanță, lipsa unui răspuns la petiția Bisericii Elim pentru Certioari (o procedură a Curții Supreme), până când Curtea nu a dispus ca acesta să răspundă oficial și prin reutilizarea argumentelor de lipsă de interes juridic deja respinse de Curte în cazul Roman Catholic Diocese – guvernatorul a modificat ordinul executiv de restricții în ultimul moment și apoi a argumentat că Biserica Elim nu mai este afectată.

Astfel, vă încurajăm să ne rugăm în fiecare zi pentru următoarele:

• Dumnezeu să schimbe inima acelor judecători care nu au fost dispuși să protejeze și să apere libertatea largă a religiei, consacrată în mod clar de Primul Amendament

• Dumnezeu să dea un mare curaj judecătorilor care sunt deja de acord

• Biserica Elim să devină Actul suprem de Restaurare a Libertății Religioase, corectând negarea anterioară greșită a libertății de către Curte

• O astfel de inversare să conducă și la alte decizii de inversare, precum Roe v. Wade

Tribuna.US