Imensa contribuție a Creștinismului la democrație și statul de drept

O serie de intelectuali necreștini publică tot mai mult privind rolul extrem de important al Creștinismului în formarea democrației și statului de drept european. Personal, sunt surprins de numărul mare de autori care susțin această teză și mai ales că ei provin din țări diferite. Putem spune deja – cel puțin în opinia mea, că a devenit un trend, un genre dacă vreți, de cercetare și examinare a istoriei.

Ce îi face să publice privind subiectul? Unul dintre motive este, foarte probabil, transformarea Europei în Eurabia, un continent tot mai mult influențat de Islam, o religie care are puține în comun cu democrația și statul de drept. Autorii speră să convingă europenii să nu arunce la lada de gunoi Creștinismul și nici principiile lui care au transformat Europa dintr-un continent al întunericului într-un continent al libertății și luminii.

Tocmai am dat peste o nouă apariție editorială a intelectualului francez (secular) Emmanuel Todd, The Defeat of the West, în care acesta explică dizolvarea rapidă a civilizației europene, tocmai datorită anihilării influenței Creștinismului în Europa.

The New York Times a făcut recent o recenzie a cărții, cu titlul Emmanuel Todd: This Prophetic Academic Now Foresees the West’s Defeat / Emmanuel Todd: Acest profet al lumii academice prezice prăbușirea Occidentului. Link: https://www.nytimes.com/2024/03/09/opinion/emmanuel-todd-decline-west.html

La începutul anului, Todd a acordat un interviu lui Le Point, pe care îl puteți citi aici: https://www.lepoint.fr/monde/emmanuel-todd-on-est-a-la-veille-d-un-basculement-du-monde-07-01-2024-2549156_24.php

Printre altele, Todd explică demolarea din interior a Europei: „the vaporisation of Protestantism in the United States, in England and throughout the Protestant world has caused the dissapearance of what constituted the strength and specificity of the West / evaporarea protestantismului în Statele Unite, Anglia și în întreaga lume protestantă a cauzat dispariția a ceea ce a constituit puterea și specificitatea Occidentului”. [Link: https://unherd.com/newsroom/emmanuel-todd-vaporisation-of-protestantism-is-bringing-down-the-west/]

Implementarea căsătoriilor unisex, afirmă Todd, este cea mai grăitoare dovadă că Occidentul a picat din stadiul de „zombie” în stadiul „zero”, adică al „evaporării totale”.

Valorile fundamentale ale Protestantismului care au făcut Europa o civilizație de invidiat, scrie el, au fost „valorile pozitive ale Protestantismului;” „sistemul educațional eficient;” „etica muncii și responsabilitatea față de muncă;” și „capacitatea lui de a integra individul în viața comunitară”.

Adaug însă că toate confesiunile creștine ale Europei și-au adus contribuția, la fel de valoroasă, dar probabil în moduri diferite, la reînvierea Europei dintr-o lume a pustiului valoric și intelectual cauzat de prăbușirea Romei, și transformarea ei într-o lume creștină, civilizată.

Creștinismul are aceeași menire și astăzi. Trăim într-un continent care din punct de vedere valoric este un pustiu. În acest context, este obligația mea și a ta să facem tot ce putem pentru a reclădi Europa pe fundamente autentic creștine.

Peter Costea

Foto: Karen Cann/Unsplash