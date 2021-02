Impeachment: 6 senatori republicani se alătură democraților pentru a continua procesul împotriva lui Trump

Șase republicani au votat pentru a continua procesul de punere sub acuzare a fostului președinte Donald Trump, alăturându-se tuturor senatorilor democrați care susțin că procesul este unul constituțional.

Votul final a fost 56-44 marți, procesul fiind programat să se reia miercuri la ora 1 PM.

Senatorii Republicani Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Mitt Romney (Utah), Ben Sasse (Neb.), Bill Cassidy (R-La.) și Pat Toomey (Pa.) au declarat că procesul este constituțional, respingând argumentele avocaților lui Trump. În afară de Cassidy, ceilalți cinci senatori republicani au votat în favoarea organizării procesului luna trecută.

Cei șase republicani se vor confrunta cu siguranță cu nemulțumirea electoratului propriu, dat fiind că Trump rămâne o figură extrem de populară în rândul conservatorilor. Iar pentru Sasse, despre care se spune că ar avea aspirații prezidențiale, probabil că votul de ieri îl va bântui dacă se va lansa în campania din 2024.

Deși cei șase au pus umărul la continuarea procesului, lipsa relativă de sprijin din partea GOP sugerează că procesul de punere sub acuzare a lui Trump este sortit eșecului. Senatul are nevoie de 67 de voturi pentru condamnarea unui președinte, ceea ce înseamnă că cel puțin 17 republicani ar trebui să se detașeze de partidul lor pentru a se alătura democraților.

Marți, managerii de punere sub acuzare ai Camerei Reprezentanților, conduși de Rep. Democrat Jamie Raskin (D-Md.), au susținut că „o conduită care ar fi o infracțiune mare în primul an de mandat, în al doilea an, în al treilea și în al patrulea an de mandat, nu o poți avea și în ultimele săptămâni în funcție fără a te confrunta cu nicio răspundere constituțională”.

În schimb, avocatul lui Trump, Bruce Castor, a spus că dacă „Trump a comis o infracțiune, după ce nu mai ocupa funcția de președinte, trebuie să îl arestați”. Castor a susținut că este neconstituțional să pui sub acuzare politic un președinte care nu mai deține funcția.

