Implicarea Chinei în revoltele din SUA, expusă

Majoritatea revoltelor care au tulburat Statele Unite în ultimele luni au fost sprijinite de două organizaţii socialiste care au legături strânse cu Partidul Comunist Chinez (PCC), a declarat Trevor Loudon, autor şi cineast, care a cercetat grupuri radicale şi teroriste, precum şi influenţa ascunsă a acestora în politica mare a Americii de peste 30 de ani, informează The Epoch Times.

Organizaţia Socialistă Drumul Libertăţii (Freedom Road Socialist Organization, FRSO) din Minneapolis, o organizaţie care sprijină în mod deschis Partidul Comunist Chinez, şi Drumul Eliberării (Liberation Road), din Bay Area, San Francisco, au legături foarte strânse cu consulatul chinez de acolo şi cu Asociaţia Progresistă Chineză (Chineze Progressive Association, CPA). Aceste două organizaţii marxiste sunt în spatele recentelor revolte, consideră Loudon într-un interviu recent la programul Crossroads al Epoch Times.

Organizaţia Drumul Eliberării

Drumul Eliberării este „practic o mişcare dirijată de China”, a spus Loudon. Este o organizaţie socialistă care se bazează pe ideologia marxistă, „cu accent clar pe construirea rezistenţei faţă de Trump”.

Drumul Eliberării, ai cărui suporteri „au ars oraşul Ferguson din Missouri, aproape complet, în 2014”, s-au separat de FRSO în urmă cu câţiva ani din cauza divergenţelor legate de colaborarea cu Partidul Democrat „şi a sprijinului faţă de Black Lives Matter [BLM], a spus Loudon.

Alicia Garza, co-fondatoare a mişcării Black Lives Matter, este, de asemenea, un personaj cheie al proiectului Black Future Labs, care este la rândul său „un proiect sponsorizat de Asociaţia Chineză Progresistă”, potrivit unui anunţ postat pe pagina de donaţii a Black Futures Labs.

Unele publicaţii în masă [New York Times printre cele mai cunoscute, n.t.] au negat legăturile Black Future Labs cu regimul comunist chinez, deoarece există două organizaţii numite „Asociaţia Progresistă Chineză”, una în San Francisco şi una în Boston. Black Future Labs lucrează doar cu Asociaţia Progresistă Chineză din San Francisco, aceasta fiind o entitate oficial diferită de omonimul său din Boston, potrivit New York Times.

Cu toate acestea, ambele organizaţii denumite Asociaţia Progresistă Chineză (CPA) „sunt controlate de Drumul Eliberării”, este de părere Loudon. „Ambele sunt controlate de comunişti maoişti care fac parte din aceleaşi grupuri, deja de 50 de ani. S-ar putea ca cele două să fie independente din punct de vedere organizaţional, dar fac parte din aceeaşi mişcare”.

CPA Boston are legături foarte strânse şi funcţionează oficial pentru consulatul chinez din New York, a spus Loudon, dar CPA din San Francisco este, de asemenea, foarte strâns legată de consulatul chinez din oraşul californian. „Ambele sunt vitrine ale aceleiaşi organizaţii comuniste”, chiar dacă sunt guvernate de consilii separate, a adăugat el.

În plus, Alicia Garza şi alţi doi cofondatori ai BLM sunt „afiliaţi direct la Drumul Eliberării”, a spus Loudon.

Loudon a explicat, de asemenea, că Black Lives Matter are legături cu Partidul Comunist Chinez prin organizaţia sa asiatică Asians for Black Lives. Doi fondatori principali ai Asian for Black Lives – Alex Tom şi Eric Mar – au fost lideri ai CPA, a spus el.

Alex Tom a vorbit deschis despre contactele sale cu ambasada chineză sau cu un consulat chinez, iar Eric Mar a fost „un aliat foarte apropiat” al lui Russell Lowe, un spion deconspirat al Partidului Comunist Chinez, care a lucrat în biroul parlamentar al senatoarei Dianne Feinstein (D-California). timp de aproximativ 20 de ani, a spus Loudon.

Organizaţia Socialistă Drumul Libertăţii (FRSO)

FRSO se bazează pe ideologia marxistă, având misiunea de a lupta pentru socialism în Statele Unite şi de a încerca să înfiinţeze un nou partid comunist, potrivit site-ului său web.

Site-ul său web declară în mod deschis că este pro-China, a spus Loudon, şi face parte din mişcarea maoistă de 40 de ani. De asemenea, are contacte strânse cu China comunistă şi re-transmite propaganda Partidului Comunist Chinez; unii dintre membrii cheie ai săi locuiesc în China.

Revoltele din Minneapolis au fost provocate de FRSO, în special de Jess Sundin, care este, de asemenea, un lider al mişcării denumite Coaliţia Oraşelor Gemene pentru Justiţia pentru Jamar şi soţia secretarului politic al FRSO, a spus Loudon.

Loudon a produs un videoclip care include un podcast în care Sundin „recunoaşte că a fost principalul organizator al revoltelor” şi vorbeşte despre bucuria pe care a simţit-o când a văzut o secţie de poliţie „arsă complet”.

Ea susţine, de asemenea, că violenţa, jafurile şi incendierile sunt “părţi intrinseci ale mişcării”, a spus Loudon. „Nu a fost deturnată o demonstraţie paşnică”.

Revoltele şi tulburările din alte oraşe, inclusiv Kenosha, Dallas, Houston, Tallahassee, Jacksonville, Miami, Tampa, Salt Lake City şi Los Angeles, au fost organizate şi coordonate de acelaşi grup, a spus Loudon.

Loudon mai atrage atenţia că membrii grupurilor marxiste sunt făţiş anti-Trump, dând exemplul secretarului politic al FRSO, Steff Yorek, care a declarat, în ziua în care a fost inaugurat preşedintele Donald Trump, că „trebuie să rămânem pe stradă în toţi cei patru ani în care ne opunem lui Trump şi să facem ţara neguvernabilă”.

Tribuna.US