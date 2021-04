Importanța rugăciunii pentru națiunea și conducătorii noștri

Impactul pe care rugăciunile noastre l-ar putea avea asupra vieților noastre, ale copiilor noștri și asupra întregii țări este covârșitor, analizează un articol Illinois Family Institute.

Se spune că o străină vizita odată Washington, DC, iar turul îl făcea împreună cu o prietenă americană. A fost uimită de mărimea monumentelor, a clădirilor și așa mai departe. Apoi a privit la clădirea Capitoliului SUA.

„Măi, asta este o clădire incredibil de mare!“ a remarcat ea. „Da, este destul de mare, într-adevăr,“ a recunoscut prietena ei. „Cam câți oameni lucrează acolo?“ a intrebat ea. Prietena a răspuns: „Păi… cam jumătate din ei“.

Ca și creștini, avem minunatul privilegiu de a intra în sala tronului lui Dumnezeu și de a aduce în rugăciune înaintea celui Atotputernic națiunea noastră și pe conducătorii ei. Cuvântul Său evidențiază importanța acestui lucru. 1Timotei 2:1-6 ne instruiește,

„Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.“

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne rugăm pentru toți oamenii. Dar Dumnezeu vrea să fie mai specific aici: pentru regi și toți cei care sunt în poziții înalte (versetul 2). Împăratul ateu Nero era pe tron ​​în acea perioadă și, totuși, apostolul Pavel i-a instruit pe credincioși să se roage pentru el.

Același lucru este valabil și pentru noi astăzi, în 2021.

Știu, este ușor să ne arătăm dezgustul față de putreziciunea politică/culturală actuală în social media. Este ușor să tulburăm Twitter, Facebook și alte platforme cu dezamăgirile noastre legat de politicienii pe care îi avem. Dar dacă am folosi aceeași energie în fața Regelui regilor? Ce s-ar întâmpla dacă am merge înaintea Celui care are cu adevărat puterea de a schimba lucrurile? Ce s-ar întâmpla dacă am intra în sala tronului lui Dumnezeu și am interveni pentru liderii noștri?

Rugați-vă, vă implor

Rugați-vă ca dreptatea să triumfe. Proverbe 14:34 spune: „Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor.“ Trebuie să cerem mai mulți lideri care să sprijine sanctitatea vieții . Trebuie să ne rugăm pentru mai mulți lideri care să susțină căsătoria biblică . Trebuie să ne rugăm pentru mai mulți lideri care să afirme libertatea religioasă . Avem nevoie de mai mulți lideri care să sprijine virtutea .

Proverbe 14:34 spune: „Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor.“ Trebuie să cerem mai mulți lideri care să . Trebuie să ne rugăm pentru mai mulți lideri care să . Trebuie să ne rugăm pentru mai mulți lideri care să . Avem nevoie de mai mulți lideri care să . Rugați-vă pentru liderii care sunt în funcție. Rugați-vă ca ei să caute cu adevărat Inima lui Dumnezeu în timp ce guvernează și conduc. Rugați-L pe Domnul să-i înconjoare cu sfătuitori după voia Lui.

Rugați-vă ca ei să caute cu adevărat Inima lui Dumnezeu în timp ce guvernează și conduc. Rugați-L pe Domnul să-i înconjoare cu sfătuitori după voia Lui. Rugați-vă pentru mântuirea lor. Cuvântul lui Dumnezeu leagă în mod specific rugăciunea pentru conducătorii noștri de mântuirea lor. „… care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului“ (Versetul 4). Vă puteți imagina schimbarea radicală de care am avea parte dacă liderii națiunii noastre ar fi mântuiți și ar decide să trăiască cu totul pentru Isus?

Cuvântul lui Dumnezeu leagă în mod specific rugăciunea pentru conducătorii noștri de mântuirea lor. „… care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului“ (Versetul 4). Vă puteți imagina schimbarea radicală de care am avea parte dacă liderii națiunii noastre ar fi mântuiți și ar decide să trăiască cu totul pentru Isus? Pentru cei în poziție de autoritate: Încă o dată, cerem echipei de rugăciune IFI să se roage pentru anumiți oficiali politici, dintre care unii sunt la conducere de mult timp. Desigur, primul punct de rugăciune de pe lista noastră trebuie să fie administrația Biden la nivel federal și administrația Pritzker la nivel de stat. De asemenea, vă solicităm să vă rugați pentru următorii: Senatorii americani Dick Durbin și Tammy Duckworth (D-Illinois) Reprezentanta SUA Marie Newman (D-Chicago) Reprezentantul SUA Mike Bost (R-Murphysboro) Senatorul de stat Elgie Sims (D-Chicago) Senatorul de stat Neil Anderson (R-Moline) Reprezentanta de stat Deb Conroy (D-Villa Park) Reprezentanta de stat LaToya Greenwood (D-Est St. Louis) Reprezentantul de stat Jay Hoffman (D-Belleville) Reprezentantul de stat Randy Frese (R-Quincy) Președintele Consiliului Județean Local de care aparțineți

Încă o dată, cerem echipei de rugăciune IFI să se roage pentru anumiți oficiali politici, dintre care unii sunt la conducere de mult timp. Desigur, primul punct de rugăciune de pe lista noastră trebuie să fie administrația la nivel federal și administrația la nivel de stat. De asemenea, vă solicităm să vă rugați pentru următorii:

Este important să ne rugăm pentru națiunea noastră și pentru liderii noștri politici? Cu siguranță! Ca și creștini, ar trebui să fim unii din cei mai buni cetățeni. Să ne facem partea noastră pentru a vedea și a împlini voia lui Dumnezeu aici pe pământ … așa cum este în ceruri.

Rugați-vă pentru libertatea religioasă

„…. pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.“ (Versetul 2)

Ar trebui să ne rugăm pentru un guvern și conducători care să ne dea pace și să ne permită să trăim ca creștini, astfel încât să nu devenim o pricină de poticnire pentru alții în timp ce ne străduim să slujim Domnului.

Ar trebui să ne rugăm pentru liderii noștri guvernamentali, ca aceștia să guverneze corect și să ofere creștinilor un mediu pașnic în care să slujim pe deplin adevăratului rege.

Rugați-vă pentru familii:

Bunăstarea elevilor: școlile guvernamentale nu numai că eșuează de-a dreptul în ceea ce privește educarea elevilor, ci îi și corup pe plan moral, spiritual și, în unele cazuri, le fac rău fizic și mental. Ideologii radicale și minciuni sunt predate copiilor impresionabili. Copiii vor fi sexualizați începând din grădiniță, dacă mai multe proiecte de lege privind educația sexuală și așa-numita propunere „Responsible Education for Adolescent and Children’s Health“ sunt adoptate. Ura, rasismul și divizarea sunt predate în multe școli, sub forma Teoriei critice rasiale, Proiectului 1619 și activismului BLM. Rugați-vă cu înflăcărare ca Dumnezeu să facă o cale prin care părinții să-și scoată copiii din aceste lagăre de îndoctrinare.

școlile guvernamentale nu numai că eșuează de-a dreptul în ceea ce privește educarea elevilor, ci îi și corup pe plan moral, spiritual și, în unele cazuri, le fac rău fizic și mental. Ideologii radicale și minciuni sunt predate copiilor impresionabili. Copiii vor fi sexualizați începând din grădiniță, dacă mai multe proiecte de lege privind educația sexuală și așa-numita propunere „Responsible Education for Adolescent and Children’s Health“ sunt adoptate. Ura, rasismul și divizarea sunt predate în multe școli, sub forma Teoriei critice rasiale, Proiectului 1619 și activismului BLM. Rugați-vă cu înflăcărare ca Dumnezeu să facă o cale prin care părinții să-și scoată copiii din aceste lagăre de îndoctrinare. Părinți și bunici: rugați-vă ca atât părinții, cât și bunicii să înțeleagă amenințările la adresa copiilor și nepoților lor. Rugați-vă ca ei să ia măsuri prin care să ofere copiilor și nepoților o cale de a scăpa de extremismul radical din școlile guvernamentale pentru a împlini Efeseni 6:4, care ne îndeamnă să „îi creștem în disciplina și învățătura Domnului“.

rugați-vă ca atât părinții, cât și bunicii să înțeleagă amenințările la adresa copiilor și nepoților lor. Rugați-vă ca ei să ia măsuri prin care să ofere copiilor și nepoților o cale de a scăpa de extremismul radical din școlile guvernamentale pentru a împlini Efeseni 6:4, care ne îndeamnă să „îi creștem în disciplina și învățătura Domnului“. Familii care să fie sare și lumină: Rugați-vă ca familiile să se străduiască să urmeze modelul din Deuteronom 6:6-9 de a-și disciplina copiii:

„Iar cuvintele acestea, pe care ţi le poruncesc astăzi, să le păstrezi în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti despre ele când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca sau când te vei trezi. Să ţi le legi de mâini ca semn de aducere-aminte şi să ţi le fixezi pe frunte. Să le scrii pe uşorii caselor tale şi pe porţile cetăţilor tale..“

Rugați-vă pentru ofițerii de poliție și forțele de ordine:

Polițiști: Rugați-vă pentru protecția fizică, mentală și spirituală a bărbaților și femeilor care protejează și deservesc comunitățile noastre și înfruntă adesea pericolul. Fie ca Dumnezeu să-i folosească în scopuri bune când se confruntă cu situații de criză și au de-a face cu cele mai depravate elemente ale societății. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și discernământ pentru a face față situațiilor periculoase.

Rugați-vă pentru protecția fizică, mentală și spirituală a bărbaților și femeilor care protejează și deservesc comunitățile noastre și înfruntă adesea pericolul. Fie ca Dumnezeu să-i folosească în scopuri bune când se confruntă cu situații de criză și au de-a face cu cele mai depravate elemente ale societății. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și discernământ pentru a face față situațiilor periculoase. Familiile polițiștilor: Rugați-vă pentru putere pentru familiile ofițerilor de poliție, deoarece acestea au parte de stresul de a știi că cei dragi lor nu numai că sunt implicați în situațiile de criză din jur, ci sunt și ținte ale ideologilor de stânga.

Rugați-vă pentru putere pentru familiile ofițerilor de poliție, deoarece acestea au parte de stresul de a știi că cei dragi lor nu numai că sunt implicați în situațiile de criză din jur, ci sunt și ținte ale ideologilor de stânga. Pentru ca dreptatea să învingă: Rugați-vă ca adevărul și dreptatea să triumfe în țara noastră. Rugați-vă ca miturile, minciunile și narațiunile incomplete ale mass-mediei să fie expuse. Rugați-vă ca procurorii, judecătorii și sistemul judiciar în general să fie serioși în ceea ce privește respectarea legii și a ordinii. Rugați-vă ca toți funcționarii noștri din ramura judiciară a guvernului, aleși, numiți sau angajați, să fie bărbați și femei cu un puternic caracter moral și care să cunoască cu adevărat Constituția SUA și Sfintele Scripturi. Rugați-vă ca ei să poată lua decizii corecte și echitabile și să nu fie influențați de mită sau puterea celor care încearcă să corupă.

„Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu din veşnicie în veşnicie, căci a Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările, El răstoarnă şi ridică împăraţi, El dă înţelepciune înţelepţilor şi cunoştinţă – celor pricepuţi. El descoperă lucrurile adânci şi ascunse; El ştie ce se află în întuneric şi cu El locuieşte lumina. Ţie, Dumnezeul părinţilor mei, Îţi aduc mulţumire şi laudă, căci mi-ai dat înţelepciune şi putere şi mi-ai făcut cunoscut lucrul pe care noi Ţi l-am cerut, descoperindu-ne ceea ce împăratul ne cere!“ – Daniel 2:20-23

