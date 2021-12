În 2020, expații români au trimis mai mulți bani acasă decât au investit străinii în România

Anul trecut, românii care lucrează în alte țări UE au trimis acasă 3.4 miliarde de euro

Pentru prima dată în zece ani, banii trimiși acasă de muncitorii români din străinătate au depășit, în 2020, suma investițiilor străine directe, scrie Ziarul Financiar.

Potrivit datelor furnizate de Eurostat, anul trecut, aproximativ 3.6 milioane de români care locuiesc în străinătate au trimis acasă 3.422 miliarde de euro, cei mai mulți bani proveniți de la muncitorii care lucrează în Uniunea Europeană, românii fiind urmați de spanioli, polonezi și italieni.

Banii trimiși de românii din străinătate au scăzut cu 7.1% față de 2019, când românii au trimis acasă 3.68 miliarde de euro.

Anul trecut, puțin peste 3 miliarde de euro în investiții directe străine au întrat în economia românească, ceea ce a făcut ca românii din străinătate să fie oficial cea mai mare formă de investiții străine directe pentru prima dată din 2011.

În 2020, valoarea investițiilor de capital străin a fost redusă semnificativ de pandemie, scăzând cu aproape 42% de la an la an. Cu toate acestea, cifra a crescut din nou în acest an, triplându-se în primele zece luni din 2021, până la 6.881 miliarde de euro, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Tribuna.US