Datele IRS arată că reforma fiscală a lui Trump a ajutat clasa muncitoare și de mijloc

Proiectul Build Back Better (BBB) ​​al lui Biden și al Democraților din Congres este acum în mâinile Senatului. Divizarea partizană de 50-50 a acestui for legislativ va îngreuna, fără îndoială, adoptarea respectivei legislații, analizează Justin Haskins într-un articol The Hill.

Pentru ca BBB să devină lege, conducerea Senatului Democrat va trebui să-i convingă pe moderați precum Kyrsten Sinema (D-Ariz.) și Joe Manchin (D-W.Va.) că cele 2,4 trilioane de dolari reprezentând costul legislației pot fi compensate prin expansiunea IRS-ului și acțiunilor sale practice, impunând în același timp măsuri majore de reformă fiscală.

Democrații din Congres au susținut că una dintre cele mai bune modalități de a acoperi costul legislației este creșterea taxelor pentru cei bogați, care, potrivit multor personaje de stânga, au beneficiat în mod disproporționat și nedrept de legea reformei fiscale din 2017, adoptată de republicani și aprobată de fostul președinte Trump. Cele mai recente date demonstrează însă că această afirmație este mitologie pură.

Datele publicate de IRS arată clar că, în medie, toate categoriile de venit au beneficiat în mod substanțial de legea reformei fiscale a republicanilor, cei mai mari beneficiari fiind cei din clasa muncitoare și cu venituri medii, nu cei 1% din categoria de vârf, așa cum au acuzat atât de mulți democrați.

O analiză atentă a datelor fiscale IRS, una care include efectele creditelor fiscale și ale altor reforme ale codului fiscal, arată că persoanele care au declarat un venit brut ajustat (AGI) de 15.000 USD până la 50.000 USD au beneficiat de o reducere medie a impozitului între 16% și 26% în 2018, primul an în care a intrat în vigoare legea Tax Cuts and Jobs a republicanilor și cel mai recent an pentru care există informații disponibile.

Contribuabililor care au câștigat între 50.000 și 100.000 de dolari li s-a aplicat o reducere fiscală de aproximativ 15-17%, iar cei cu un venit brut ajustat între 100.000 și 500.000 de dolari au avut reduceri la impozitare de aproximativ 11-13 %.

Prin comparație, niciun grup de venituri cu un AGI de cel puțin $500.000 nu a beneficiat de o reducere medie a impozitelor de peste 9%, iar reducerea medie a impozitelor pentru categorii de la 1 milion de dolari în sus a fost mai mică de 6%.

Acest lucru înseamnă că majoritatea celor cu venituri medii și cei din clasa muncitoare s-au bucurat de o reducere a impozitelor cel puțin dublă față de reducerile aplicate contribuabililor cu venituri de 1 milion de dolari sau mai mult.

În plus, datele IRS arată că salariații din categoriile cu venituri mari au contribuit mai mult la venitul total din impozite în urma adoptării legii reformei fiscale, comparativ cu anul precedent.

De fapt, fiecare categorie cu venituri peste $200.000 a avut mai mult de plătit în 2018, față de 2017, iar fiecare categorie de venit cu o limită maximă sub $200.000 a contribuit într-o mai mică proporție la veniturile totale colectate din impozite.

Citește și 4 afirmații FALSE ale administrației Biden cu privire la inflație și proiectul „Build Back Better“

Asta înseamnă că legea de reformă fiscală adoptată de republicani a avut ca rezultat un cod fiscal puțin mai progresist – exact opusul a ceea ce au susținut democrații în ultimii patru ani.

Datele IRS mai arată că legea reformei fiscale – care a inclus o varietate de reduceri de impozite pentru mediul de afaceri, inclusiv o reducere majoră a cotei impozitului pe profit – a stimulat mobilitatea economică.

La fiecare categorie de venit cu un nivel superior mai mic de $25.000 a existat un declin al numărului de persoane care s-au încadrat acolo, iar la fiecare categorie de venituri peste $25.000 USD, numărul de contribuabili a crescut, cel mai mult crescând categoriile cu un prag minim de cel puțin $100.000.

Realitatea este că legea de reformă fiscală adoptată de republicani în 2017 a făcut exact ceea ce s-a promis: a redus impozitele pentru toate categoriile de venituri, a oferit cele mai mari beneficii celor cu venituri medii și a stimulat creșterea economică care a ajutat la diminuarea gradului de sărăcie și la creșterea nivelului de prosperitate.

Ar fi o greșeală gravă din partea democraților să elimine aspecte cheie ale acestei legislații importante.

Traducere și adaptare

Tribuna.US