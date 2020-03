În ciuda coronavirusului, guvernul chinez continuă să distrugă bisericile

Fiind obligat să aloce resurse uriașe pentru a preveni răspândirea COVID-19, ai putea crede că guvernul comunist chinez ar putea renunța, măcar temporar, la persecutarea comunității creștine din China. Un articol CBN News.

Din păcate, nu o face.

În schimb, închiderea bisericilor pentru a opri infecțiile cu coronavirus a datstatului ocazia de a distruge sanctuarele și de a le deposeda de simbolismul lor creștin.

Dovezile sune șocante. Pe 13 martie, cu rezidenții aflați în izolare, bisericii din zona Guoyang, provincia Anhui, i-a fost dată jos crucea.

Deși biserica are aproximativ 40 de persoane care participă la slujbele duminicale, autoritățile au profitat de izolarea la nivel național și au dat jos crucea în timp ce biserica era goală.

Persecuția încurajată de stat nu s-a oprit aici. Recent, organizația China Aid a publicat imagini șocante cu o biserica din orașul Yixing, Jiangsu, în timp ce era distrusă.

Religious persecution continues even in the midst of #WuhanVirus March 11 Xiangbaishu Church in Yixing city, Jiangsu province was destroyed by #CCP govt. Cross is our Glory大疫当前,江苏宜兴香柏树教会,于3.11日遭到强拆.举国上下深感人民的苦难,但谁知道在十字架上那位上帝之子的苦难? pic.twitter.com/wp35ZexYIu

