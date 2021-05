În linia întâi a extremismului militar al lui Biden

În timp ce națiunea comemorează Memorial Day, multe dintre trupele noastre se gândesc la cei căzuți la datorie. Dar unii dintre ei plâng altceva: armata SUA pe care o cunoșteau odată, comentează Tony Perkins pentru Family Research Council.

În doar patru luni, cultura forței noastre de luptă se schimbă – și se schimbă rapid. Sub președinția Biden, unul dintre ultimele bastioane ale patriotismului american intră într-o coliziune cu o agendă marxistă radicală care nu doar că ne amenință militarii, ci ne amenință și pe noi.

Preț de câteva săptămâni, armata SUA a fost infuzată de propagandă – de la teoria critică a rasei la extremismul transgender. Și această nouă paradigmă își arată afectele. După 6 ianuarie, revolta pe care o folosește Biden pentru a motiva această îndoctrinare, bărbații și femeile în uniformă au fost supuși la tot felul de instruiri politic corecte.

De când Donald Trump a părăsit Casa Albă, ideea reală a luptei de război pare să fie pusă pe plan secundar de adevăratul scop al Democraților: distrugerea țării din interior.

Infamul „pe loc repaus” al Pentagonului i-a încurajat doar pe extremiștii lui Biden să se ridice – și să răspândească trezirea în rândul trupelor. Are loc o schimbare culturală care nu este doar nepopulară – este nedorită, spun membrii armatei. Pare „forțată”, spune un locotenent al Marinei. Alții, precum aviatori anonimi, spun că de obicei ei nu se plâng, dar pun sub semnul întrebării „instruirea fără o misiune”.

La Washington Navy Yard, civilii au numit această cultură ca fiind „fără cârmă”. „Cum rămâne cu Primul Amendament? Mi-e dor de zilele când pur și simplu puteai discuta cu oamenii”. Acum există atâtea „ce-ar fi”. „Ce-ar fi dacă vrei să mergi la un miting MAGA? Sau să vorbești despre politica de dreapta pe Facebook? Este asta ceva extrem?”

Sub această administrație, cu siguranță este extrem. Alți soldați s-au întrebat deschis de ce s-a acordat atât de multă atenție la evenimentele din 6 ianuarie și nu protestelor soldate cu morți din întreaga țară. Între timp, mass-media liberală pare să aibă intenția de a aprinde scânteia divizării, insistând asupra faptului că armata este un focar al rasismului și al discriminării – o temă disputată de mulți.

Dar, așa cum a notat Rep. Chip Roy (R-Texas), toată această insistență a Stângii nu este înrădăcinată în realitate. „Este vorba despre promovarea ideologiei marxiste. Este despre controlul mentalităților americanilor. Dacă poți rupe spiritul antreprenorial al micilor afaceri, educația, armata, capacitatea poporului de a avea succes, atunci poți instala tirania și controlul guvernului asupra minții omului”.

Exact asta vrea Comandatul Șef. Și trebuie să se infiltreze în școlile și în trupele noastre pentru a realiza acest lucru.

Singurul motiv pentru care această administrație este atât de concentrată să predea teoria critică a rasei, insistă Sen. Tom Cotton (R-Ark.), este să distrugă bazele armatei americane.

„Puterea armatei noastre depinde de unitatea trupelor noastre și de cunoașterea faptului că America este o națiune nobilă pentru care merită să lupți. Teoria critică a rasei ne învață că rasa este cea mai importantă caracteristică a unei persoane și că America este un loc rău, opresiv”.

Forțarea comandanților armatei să predice că țara pe care o servesc este rasistă a condus deja – așa cum a sperat extrema Stângă – la părăsirea serviciului militar de tot mai mulți bărbați și femei.

Generalul Locotenent al FRC, Jerry Boykin (U.S. Army-Ret.), nu poate merge nicăieri în aceste zile fără ca membrii serviciului militar să-i spună cât de dezgustați sunt.

„M-a sunat un militar din Kuweit și mi-a spus: `De îndată ce scot ultimul soldat de aici, am terminat. Nu voi mai rămâne în această armată din cauza experimentelor sociale care au loc chiar acum`”.

„Am discutat cu un militar din Nashville, Tennessee și el mi-a spus: `Unitatea mea mi-a cerut să încep să predau această teorie critică a rasei. Și nu am de gând să o fac. Asta înseamnă că voi părăsi armata.` Aceste lucruri se întâmplă în toate diviziile armatei. Acestea sunt tactici Gestapo”, a avertizat Boykin.

Practic, Pentagonul încurajează oamenii să se întoarcă unii împotriva altora – să-i monteze pe bărbații și femeile din armată împotriva celorlalți cu care servesc dacă ei cred că sunt extremiști (versiunea reală a extremismului acestei administrații fiind, de fapt, o atitudine ușor conservatoare).

Și cel mai trist este, a continuat Boykin, că „tot ceea ce face administrația este să creeze o prăpastie între membrii armatei. Și nu este nimic mai important pe câmpul de luptă – nu arme, nu tehnologie – decât coeziunea și moralul acelor bărbați și femei care luptă acolo. Ei fac diferența. Așa câștigi pe câmpul de luptă”.

Dar apoi, Rep. Mark Green (R-Tenn.) insistă, Biden nu este interesat să câștige pe câmpul de luptă. El este interesat să ridice o armată de războinici ai justiției sociale. Iar acești Reprezentanți Republicani, alături de Dan Bishop (R-N.C.), Cotton și alții, fac tot ce le stă în putință pentru a elimina aceste antrenamente și politici periculoase din armată.

„Intenția lor este să ne slăbească armata”, a insistat Boykin. Și poate că unii dintre voi vă gândiți că asta nu are sens. „Ei bine, poate nu are sens pentru noi, dar are sens dacă ești marxist. Are sens dacă vrei să reduci pregătirea armatei noastre, astfel încât să nu existe nicio predilecție, nicio dorință de a mai folosi armata americană din nou”.

Marxiștii vor un guvern unic. Și trupele noastre stau în calea lor.

