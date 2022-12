În spatele Dosarelor Twitter se ascunde un scandal mai mare: FBI a mințit giganții tech pentru a interfera în alegeri

Publicarea de către Elon Musk a unor mesaje interne anterioare achiziționării Twitter stârnește un lanț de scandaluri, analizează Margot Cleveland pentru The Federalist.

Începând de la colaborarea dintre Twitter, guvern și politicieni în scopul cenzurării conținutului, până la cenzurarea oamenilor de știință care au vorbit despre măsurile anti-Covid, întocmirea unei liste negre cuprinzând conservatori proeminenți – inclusiv candidați la funcții publice – și până la interzicerea accesului președintelui Statelor Unite pe Twitter în baza unui pretext, fiecare serie a „Dosarelor Twitter“ stârnește un nou val de indignare cu privire la deciziile motivate politic ale gigantului tech.

Însă avalanșa de informații distrage atenția, atât a analiștilor, cât și a publicului, de la cel mai revoltător scandal politic din istoria recentă: FBI-ul a interferat în alegerile din 2020 mințind giganții din domeniul tehnologiei cu privire la știrea despre laptopul lui Hunter Biden pentru a determina Twitter, Facebook și probabil și pe alții să cenzureze articolul.

„Materiale piratate“

Povestea laptopului lui Hunter Biden se referă, bineînțeles, la articolul din 14 octombrie 2020 din New York Post care detaliază e-mailurile, mesajele text și videoclipurile recuperate de pe hard-diskul unui laptop pe care Hunter l-a abandonat la un atelier de reparații de calculatoare din Delaware.

În prima tranșă a Dosarelor Twitter, jurnalistul independent Matt Taibbi s-a concentrat pe „Cum și de ce a blocat Twitter știrea despre laptopul lui Hunter Biden“.

Mesajele interne au dezvăluit că Twitter a cenzurat articolul New York Post sub pretextul politicii sale privind „materialele piratate“, împiedicând utilizatorii să partajeze link-ul către articol și chiar suspendând contul oficial al publicației New York Post.

Aceleași mesaje au arătat că membrii personalului Twitter au pus la îndoială corectitudinea și/sau veridicitatea explicației privind „materialele piratate“, atât Yoel Roth, cât și Jim Baker susținând decizia.

Roth, care la vremea respectivă era șeful departamentului Trust & Safety al Twitter, a recunoscut că situația era „în curs de evoluție“, deoarece „nu se cunoaște adevărul“, dar a justificat cenzura pe baza „riscurilor serioase pe care le prezintă și a precedentelor din 2016“.

Jim Baker, a fost și el de acord că „avem nevoie de mai multe dovezi pentru a evalua dacă materialele au fost piratate“, dar a concluzionat totuși că „este rezonabil să presupunem că este posibil să fi fost și că se impune să acționăm cu prudență“.

Baker a adăugat: „Există unele indicii că este posibil ca materialele să fi fost piratate, în timp ce altele arată că laptopul a fost fie abandonat și/sau proprietarul a consimțit să permită atelierului de reparații să îl acceseze, cel puțin în anumite scopuri. Pur și simplu avem nevoie de mai multe informații“.

Niciunul dintre documentele publicate de Taibbi nu a detaliat „elementele“ despre care Baker sau alții de la Twitter considerau că „indică“ faptul că materialele ar fi putut fi piratate.

Totuși, Taibbi a adăugat că, deși „mai multe surse și-au amintit că au auzit despre un avertisment ‘nespecific’ din partea forțelor de ordine federale în acea vară cu privire la posibile interferențe din surse externe, nu există nicio dovadă – pe care să o fi văzut eu – a vreunei implicări a guvernului în povestea laptopului“.

Nu se știe dacă absența unor astfel de dovezi se datorează faptului că nu a existat o avertizare specifică din partea guvernului cu privire la știrea despre laptop sau faptului că astfel de mesaje au fost transmise într-o formă extrem de secretizată.

După publicarea primei părți a „Dosarelor Twitter“, Musk l-a concediat pe Baker, aparent pentru că „a examinat primul lot de ‘Dosare Twitter’ – fără ca noua conducere să știe“.

Noul director al Twitter a scris ulterior pe platformă că se prea poate ca unele dintre „cele mai importante date să fi fost șterse“.

Un avertisment detaliat

Totuși, nu este nevoie de o listă întreagă de documente care să confirme că guvernul a spus în mod expres oficialilor Twitter că laptopul lui Hunter Biden, ce a servit drept bază pentru articolul din New York Post, a fost piratat, deoarece agențiile de informații au dat companiei Twitter (și Facebook) un avertisment suficient de detaliat pentru a-i determina pe giganții din domeniul tehnologiei să presupună că articolul reprezenta amenințarea preconizată.

Și exact asta au făcut. Până la momentul respectiv, guvernul federal pregătise, de asemenea, companiile să cenzureze o astfel de presupusă interferență malignă în alegerile noastre, ceea ce, din nou, este exact ceea ce au făcut Twitter și Facebook atunci când a apărut articolul.

Dovada că așa s-a întâmplat provine în primul rând dintr-o scrisoare din 21 decembrie 2020, trimisă de Twitter Comisiei Electorale Federale, însoțită de o declarație semnată de Roth.

În declarația sa către FEC, Roth afirma că „începând din 2018 a avut întâlniri regulate cu Biroul Directorului Serviciului Național de Informații, cu Departamentul de Securitate Internă, cu FBI și cu colegii din industrie cu privire la securitatea alegerilor“.

„În timpul acestor întâlniri săptămânale, agențiile federale de aplicare a legii ne-au comunicat că se așteptau ca ‘operațiuni de piratare și dezvăluiri în presă’ să aibă loc cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din 2020, probabil în octombrie“, a explicat Roth.

Demn de reținut, Roth a precizat apoi că în decursul acestor întâlniri a aflat „că existau zvonuri că o operațiune de acest fel l-ar avea în vizor pe Hunter Biden“.

În scrisoarea trimisă de Twitter către FEC se mai explica că exact „avertismentele anterioare privind o operațiune tip piratare-dezvăluire în presă și îndoielile privind proveniența materialelor din articolele N.Y. Post“ au fost cele care au determinat Echipa de Integritate a site-ului să considere inițial că „materialele ar fi putut fi obținute prin piratare“.

În această scrisoare, Twitter confirmă că agențiile de informații au avertizat compania să se pregătească pentru o „operațiune de piratare și dezvăluire în presă“ în octombrie, despre care se zvonea că l-ar implica pe Hunter Biden, și că respectivul avertisment a determinat Twitter să cenzureze articolul din Post.

Tot avertismentele FBI au determinat și Facebook să cenzureze articolul despre Hunter Biden, potrivit fondatorului Mark Zuckerberg. În timpul unui interviu acordat în august 2020 lui Joe Rogan, explicând modul în care gestionează Facebook știrile controversate, cum ar fi cea despre laptopul lui Hunter Biden, Zuckerberg a început prin a-i oferi gazdei sale un context privind decizia Facebook de a limita distribuția articolului din New York Post, explicând:

„FBI-ul a venit practic la noi, la niște oameni din echipa noastră și ne-a avertizat: ‘Ar trebui să fiți extrem de vigilenți’“.

Zuckerberg a continuat, explicând că Biroul a spus reprezentanților Facebook: „Credem că la alegerile din 2016 a existat multă propagandă făcută de Rusia“ și că „am fost informați că este pe cale să se întâmple ceva asemănător, așa că aveți grijă“.

„Dacă FBI-ul – pe care îl consider în continuare o instituție legitimă în această țară, este o instituție de aplicare a legii foarte profesionistă – vine la noi și ne spune că trebuie să fim atenți în legătură cu ceva, iau lucrul acesta în serios“, a explicat Zuckerberg.

„Așadar, când New York Post a publicat articolul despre laptopul lui Hunter Biden pe 14 octombrie 2020, Facebook a tratat știrea ca pe o potențială dezinformare, o dezinformare gravă, timp de cinci până la șapte zile, timp în care echipa gigantului tech a putut stabili dacă era falsă“.

Întrebat dacă FBI-ul i-a spus în mod specific să fie atent la articolul despre laptop, Zuckerberg, după ce inițial a răspuns „nu“, s-a eschivat, afirmând: „Nu-mi amintesc dacă a spus exact asta, dar practic se potrivea cu ceea ce am fost avertizați“.

Având în vedere că FBI a spus celor de la Twitter că Hunter Biden ar fi persoana despre care se zvonea că va fi obiectul piratării și dezvăluirii de informații, pare probabil că agențiile de informații au transmis companiei Facebook un avertisment la fel de specific. Oricum ar fi, Zuckerberg însuși a precizat că Facebook a cenzurat articolul din cauza avertismentului FBI.

Minciuni peste minciuni

Cu toate acestea, nu avertismentul FBI și încercările guvernului federal de a determina cenzura privată a discursului reprezintă miezul scandalului. Mai rău este faptul că știrea din New York Post era adevărată, documentele nu au fost piratate, iar surpriza din octombrie nu a fost dezinformare rusească, ci o știre legitimă și importantă care arăta că Joe Biden a mințit publicul american cu privire la ceea ce știa legat de afacerile fiului său și că a fost, de asemenea, implicat într-un scandal privind traficul de influență.

Iar FBI știa aceste lucruri de aproape un an, când confiscase laptopul lui Hunter Biden de la proprietarul atelierului de reparații de calculatoare, în decembrie 2019.

Așadar, nu numai că FBI a determinat Twitter și Facebook să cenzureze știrea despre laptopul lui Hunter Biden, ci a și făcut acest lucru mințind.

FBI-ul a mințit pentru a proteja campania lui Joe Biden – iar acest scandal este mult mai grav decât faptul că guvernul nostru a îndemnat entități private să cenzureze discursul în baza afirmațiilor serviciilor de informații că un articol sau o postare reprezintă dezinformare rusă.

