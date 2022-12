Media de Stânga se scufundă în întuneric

Era post-Trump nu a fost benefică pentru adepții Stângii. Mass-media loială acestei clase a sângerat abundent de mult timp, însă declinul ei s-a accelerat odată ce Joe Biden a depus jurământul, analizează Leesa K. Donner pentru CNS News.

Wall Street Journal a relatat recent că The Washington Post a pierdut o jumătate de milion de abonați din 2021 și se așteaptă să nu realizeze profit în acest an.

Cotidianul din Washington, cândva renumit, a început să folosească un slogan bizar, „Democrația moare în întuneric“, în timpul președinției lui Donald Trump.

În prezent, fraza pare a fi o metaforă pentru propria soartă a ziarului.

„Persoane la curent cu datele financiare ale companiei“, scrie The Journal, spun că „The Post va înregistra venituri de aproximativ 600 de milioane de dolari în 2022 și are peste 2,5 milioane de abonați, în scădere de la trei milioane, cât avea în ianuarie 2021“.

Pierderea abonaților a fost mai degrabă o regulă decât o excepție pentru ziarele din vechea gardă, precum The Post și The New York Times, întrucât cititorii mai tineri preferă internetul pentru a se informa.

Chiar dacă majoritatea ziarelor au și variantă digitală, statisticele arată că sunt deficitare la acest capitol.

Zerohedge a postat o analiză Similar Web care arată cât de mult au afectat publicațiile alternative audiențele marilor instituții de presă, altădată de neatins. Întotdeauna a existat o competiție tensionată între The Times și The Post, statisticile indicând că prima ocupă clar poziția de frunte în ceea ce privește vizualizările platformei sale digitale.

The New York Times se situează pe primul loc ca număr de accesări ale site-ului său, iar Democracy’s Darkness ocupă locul al șaptelea, după Fox News și Drudge. Cu toate acestea, The Times se simte atât de amenințat de ascensiunea canalelor media conservatoare încât a înființat recent un departament care să monitorizeze „evoluția presei de dreapta“.

Perspectiva de stânga să fie cauza declinului?

Formatul nu este singurul lucru care cauzează plecarea în masă a abonaților. Există, de asemenea, problema perspectivei din care se prezintă știrile, iar mass-media clasică a fost deseori comparată cu o ramură neplătită a Partidului Democrat.

După cum a subliniat recent Joe Schaeffer de la Liberty Nation, în unele cazuri, aceste ziare primesc bani mulți de la oameni precum George Soros:

„The Texas Tribune este prezentat ca ziar online ce scrie pe subiecte politice din statul respectiv. Este citat frecvent drept o sursă de știri de încredere de către marile organizații media dominante. În realitate, The Tribune este puternic finanțat de ‘organizații filantropice’ și corporații partizane, într-o asemenea măsură încât orice pretenție de obiectivitate este ridicolă“.

Nu doar ziarele de stânga au probleme. CNN își concediază cei mai extremiști prezentatori progresiști destul de frecvent. Noii săi proprietari, WarnerMedia, au tras un semnal de alarmă anuțând-și planul de a prezenta știrile într-o manieră mai echilibrată.

Acest lucru se datorează probabil faptului că s-au săturat să fie pe poziții codașe de fiecare dată când apar ratingurile pentru posturile de știri prin cablu în timp ce Fox ocupă primele locuri.

Vestea proastă pentru ziare precum Democracy’s Darkness este că ceea ce se întâmplă nu este ceva nou. Este, de fapt, o tendință constantă. În decembrie 2021, de exemplu, WSJ relata:

„Oficiali de top ai Washington Post s-au reunit săptămâna trecută și au discutat despre cum să soluționeze o problemă majoră cu care se confruntă publicația: un declin puternic al numărului de cititori online“.

Ceea ce a frapat-o pe redactorul executiv Sally Buzbee a fost prăbușirea abruptă în perioada 2019-2021, arătând că „doar trei dintre cele mai citite 10 articole aveau legătură cu politica“.

Concluzia inevitabilă este că cititorii nu sunt de acord cu poziția de stânga a The Post.

O problemă majoră a unor publicații precum The Post și The Times este faptul că nu sunt sincere în ceea ce privește poziția lor. Site-urile alternative, precum Liberty Nation, sunt oneste – spun cititorilor că sunt posturi de știri conservatoare.

Ziarele consacrate au crezut că își pot menține cumva reputația de a fi echilibrate, prezentând totodată știrile dintr-o prespectivă progresistă. Se pare că acest lucru nu prea funcționează.

Deși nu se cunoaște exact sursa următorului citat, mesajul său se aplică perfect în cazul de față: „Poți păcăli toți oamenii o vreme și pe o parte din ei tot timpul, dar nu poți păcăli toți oamenii tot timpul“.

Se pare că singurul lucru care moare în întuneric în vremurile acestea este presa de stânga.

Traducere și adaptare

Tribuna.US