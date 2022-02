Indiana: Planned Parenthood se opune proiectului de lege care interzice avorturile prin constrângere

Christine avea 20 de ani și era studentă la facultate când s-a trezit cu o sarcină neașteptată și o ofertă de mită la fel de neașteptată din partea tatălui copilului ei nenăscut. Deși plănuia să nască și să-și crească copilul, tatăl a avut o altă idee: avortul.

Crescută cu convingeri pro-life, lui Christine nu i s-a părut o idee bună și a refuzat. Comunicarea dintre ea și tată s-a întrerupt pentru o vreme, pentru ca apoi acesta să revină cu o ofertă: 50.000 de dolari dacă face avort, informează Mike Fichter într-un articol LifeNews.

„În clipa respectivă, gândeam ceva de genul: ‘Nu, acestea sunt valorile mele morale și lucrurile în care cred, și nu trebuie să faci asta’“, a explicat recent Christine pe podcast-ul Unaborted. „Ia-ți banii și dă-mi pace“.

Astăzi, fiul lui Christine are aproape 14 ani. Și el susține mișcarea pro-viață, alături de mama sa, recunoscător pentru propria sa viață. În mod remarcabil, spune Christine: „Fiul meu și tatăl lui sunt acum incredibil de apropiați“.

Deși nu oricărei femei i se oferă o mită de $50.000 pentru a avorta, presiunea pe care a experimentat-o Christine este împărtășită de o mare parte din femei. Potrivit unui sondaj din 2017 publicat în Journal of American Physicians and Surgeons, 75% dintre femeile care au făcut avort au spus că au experimentat „cel puțin forme subtile de presiune pentru a întrerupe sarcina“. Aproape 1.000 de femei au participat la acel sondaj.

Aproape 30% dintre ele au recunoscut că „s-au temut că își vor pierde partenerul“ dacă nu își avortează copiii. Aproape jumătate considerau că bebelușul lor nenăscut era o ființă umană în momentul avortului.

În afară de acest sondaj și încă câteva, nu prea mai există multe informații disponibile privind avorturile prin constrângere. Drept urmare, Planned Parenthood și alți susținători ai avortului au încercat să minimalizeze importanța avorturilor forțate ca formă de constrângere reproductivă.

Cine suferă de pe urma acestei strategii? Nu numai copilul nevinovat, care este ucis de cel ce efectuează avortul, ci și mama, care poate fi victima abuzului domestic, sau a arenelor locale și globale ale traficului de persoane. Cu alte cuvinte, femei și fete care sunt deja victime ale abuzatorilor, agresorilor și traficanților.

La sfârșitul lunii ianuarie, Camera Reprezentanților din Indiana a adoptat propunerea HB 1217, cu un vot de 73-18. Legislația, care urmărește să elimine avorturile prin constrângere în stat, este promovată de Indiana Right to Life și are în opoziție Planned Parenthood.

În ultima săptămână, laitmotivul gigantului din domeniul avorturilor a fost că legislația este „redundantă și inutilă“. În același timp, ei acuză că proiectul de lege este „conceput pentru a stigmatiza serviciile de avort și a limita capacitatea pacientelor de a obține serviciile de care au nevoie“.

Dar dacă proiectul de lege este într-adevăr „redundant și inutil“, cum ar putea „limita capacitatea pacientelor de a obține serviciile de care au nevoie“?

Planned Parenthood susține că a constrânge pe cineva să facă avort este deja ilegal în statul Indiana. Cu toate acestea, nu există o lege care să prevadă o pedeapsă pentru respectiva infracțiune sau care să vizeze în mod specific problema avortului prin constrângere. Nu există practic o lege care să facă ceea ce face HB 1217. Prevederile proiectului de lege (care nu se găsesc nicăieri în legislația actuală) includ următoarele măsuri de protecție:

• O femeie trebuie întrebată cu cel puțin 18 ore înainte de procedură, într-un cadru privat, dacă este constrânsă să facă avort.

• Dacă există suspiciuni că ar fi constrânsă, ea trebuie informată că acest lucru este ilegal.

• De asemenea, trebuie informată că presiunile tatălui copilului de a avorta nu îl scutește pe acesta de responsabilitățile financiare, în cazul în care ea dorește să ducă sarcina la termen și să-și crească copilul. El va fi în continuare responsabil pentru plata pensiei de întreținere.

• Femeilor despre care există suspiciuni că ar fi victimele unei constrângeri la avort trebuie să li se ofere informații cu privire la asistență, consiliere, servicii de protecție, acces la un telefon dacă au nevoie să contacteze pe cineva și acces la o rută alternativă de ieșire din unitate.

• O persoană special desemnată trebuie să raporteze forțelor de ordine fiecare caz de constrângere la avort.

• În cazul unei femei despre care se suspectează că ar fi victimă a constrângerii, nu se poate efectua avortul în perioada de 24 de ore de la sesizarea organelor de drept.

• Oamenii legii sunt obligați să inițieze de îndată o anchetă privind infracțiunea de constrângere raportată.

Analizând toate aceste prevederi suplimentare de protecție, trebuie să ne întrebăm de ce Planned Parenthood se opune atât de puternic legislației. Pare evident că, în caz de abuz sexual sau trafic de persoane, cel mai simplu mod de a ascunde dovada acelui abuz și a-l continua este efectuarea unui avort.

Săptămâna trecută, o poveste veche de doi ani, despre un pedofil din Florida, a fost recirculată pe rețelele de socializare. Bărbatul a fost arestat pentru că a răpit o tânără de 15 ani și a obligat-o timp de un an să participe la activități pornografice și să facă avort.

„În ciuda diferenței majore de vârstă între cei doi, angajații clinicii de avort nu au raportat poliției posibilul abuz, așa cum prevede legea“, a scris grupul Live Action pe Instagram.

Așa cum prevede legea.

Trebuie subliniat faptul că Florida nu dispune de o lege anti-constrângere „redundantă“, precum cea pe care dorește să o implementeze Indiana.

Și totuși, chiar dacă în Florida ar fi existat o astfel de lege, ar fi putut acest bărbat să scape nepedepsit pentru abuzul comis asupra acelei fete? Poate. Dar măsurile suplimentare de siguranță ar fi putut mări probabilitatea salvării ei.

Abuzurile și avorturile prin constrângere există. Nu are rost să negăm realitatea.

În toată țara, organizațiile ce oferă asistență persoanelor însărcinate fac cursuri de instruire pentru a identifica și asista victimele traficului de persoane. Directorii lor știu că traficanții aduc femei și fete în centrele lor pentru a face teste de sarcină gratuite înainte de a merge pe ruta avortului.

Iar statisticile arată că mai mult de jumătate dintre victimele traficului de persoane au făcut cel puțin un avort.

Potrivit unui raport al Institutului Charlotte Lozier, „Laura Lederer, președintele Global Centurion și expert de renume național în domeniul traficului de persoane, a publicat în 2014 rezultatele unui studiu retrospectiv, care arată că, în perioada în care au fost traficate: 71% dintre victime au rămas însărcinate cel puțin o dată; 21% au rămas însărcinate de cinci sau mai multe ori; 55% au făcut cel puțin un avort; iar 30% au raportat avorturi multiple“.

Proiectul de lege pe care Indiana îl are în vedere oferă ajutor femeilor ce se găsesc în astfel de situații. Oferă ajutor victimelor care doresc să devină supraviețuitoare. Fetelor adolescente care sunt amenințate că nu vor avea unde locui de către părinți. Femeilor care trăiesc cu teamă de furia unui iubit sau a soțului.

Și da – oferă ajutor copiilor nenăscuți lipsiți de orice vină.

Dacă acestea sunt motivele pentru care Planned Parenthood, organizație ce se laudă că ajută femeile, se împotrivește atât de tare acestui proiect de lege, să le fie rușine.

