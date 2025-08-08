INEDIT: Vezi cum arată numele tău în imagini spectaculoase din satelit, create de NASA

„Your Name in Landsat” este o experiență online creată de NASA și USGS, unde utilizatorii își pot introduce numele — sau orice mesaj — și îl vor vedea

Descoperă-ți numele în imaginile din satelit AICI – go.nasa.gov/EarthName

Lansat inițial în vara lui 2024 în cadrul Camp Landsat, proiectul a fost creat de membri ai echipei de Outreach Landsat, printre care Ginger Butcher, Ally Nussbaum și Ross Walter. Ideea s-a născut din dorința de a transforma alfabetul Pământului într-o experiență personală, iar lansarea a fost stimulată, în parte, de popularitatea doodle-ului Google care a scris „Google” folosind forme naturale.

„Your Name in Landsat”

Personal și accesibil: Peste 715.000 de persoane au înregistrat numele lor în imagini Landsat până la sfârșitul anului 2024.

Interactiv și educativ: După generarea literei, utilizatorii pot vedea coordonatele geografice și locația sursă, și pot descărca imagini PNG sau de rezoluție înaltă.

O echipă inspirată și creativă: Selecția celor mai bune reprezentări pentru fiecare literă a presupus căutări chiar în regiunile polare și de fluvii — litera „g” a fost considerată cea mai dificilă.

