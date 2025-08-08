Pe măsură ce jafurile se înmulțesc și ajutoarele se adună la graniță, criticii spun că ONU nu reușește să distribuie eficient ajutoarele Conform da

Pe măsură ce jafurile se înmulțesc și ajutoarele se adună la graniță, criticii spun că ONU nu reușește să distribuie eficient ajutoarele

Conform datelor Organizației Națiunilor Unite, 88,7% din camioanele cu ajutoare ale organizației au fost jefuite în Gaza începând cu 19 mai.

Datele furnizate de Mecanismul 2720 al Organizației Națiunilor Unite pentru Gaza arată că, din cele 2.604 camioane care au colectat ajutoare la punctele de trecere a frontierei, 2.310 au fost interceptate „în mod pașnic de civili înfometați sau cu forța de către actori înarmați” în timpul tranzitului.

Doar 300 de camioane, adică doar 11,5%, au ajuns cu succes la destinațiile prevăzute.

Aceste date sunt scoase în evidență în contextul în care Israelul continuă să fie acuzat că blochează ajutorul destinat Gazei. Cifrele ONU arată că Israelul a aprobat 112 cereri de ajutor în luna iunie și a respins 38.

Un videoclip arată o scenă haotică în sudul Gazei luna trecută, când mai mult de o duzină de camioane cu ajutoare ale ONU intră într-o mulțime densă de-a lungul traseului Morag. În timp ce convoiul încearcă să treacă, o mulțime se năpustește asupra vehiculelor, urcând la bord și jefuind proviziile.

Din cele 44.650 de tone descărcate la punctele de trecere, camioanele ONU au preluat doar 35.968 de tone. Astfel, 8.682 de tone de ajutoare rămân expuse la soare în așteptarea transportului — o situație puternic criticată atât de Israel, cât și de Fundația Umanitară din Gaza, care acuză ONU că nu distribuie eficient ajutoarele.

Din cauza blocajului și a jefuirii constante a camioanelor ONU, GHF s-a oferit în repetate rânduri să ajute ONU să distribuie ajutoare, dar oferta a rămas fără răspuns. În schimb, ONU a continuat să denigreze grupul.

GHF a atins săptămâna trecută un prag important, distribuind cea de-a 100-a milionă masă de la lansarea operațiunilor de hrănire a civililor din Gaza, pe 26 mai.

Potrivit GHF, cutiile cu ajutoare conțin alimente suficiente pentru a hrăni o familie de 5,5 persoane de trei ori pe zi, timp de 3,5 zile. Articolele variază în funcție de disponibilitate, cost și alți factori, dar sunt alcătuite pe baza unor liste de ingrediente similare utilizate de alte grupuri umanitare.

GHF este responsabilă de punerea în aplicare a inițiativei de ajutor a președintelui Donald Trump, care vizează furnizarea de ajutor umanitar direct civililor din Gaza, împiedicând în același timp Hamas să intercepteze proviziile — o provocare care persistă de la începutul războiului.

Israelul a negat existența unei foamete în masă în Fâșia Gaza și s-a angajat să contribuie la creșterea ajutorului alimentar.

