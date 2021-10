Inginer Google: Am fost concediat pentru că am spus că bărbații și femeile sunt diferiți

Ce se întâmplă când Google are altă părere decât ai tu? Răspunsul îl dă James Damore, într-un articol PragerU.

James Damore: Am lucrat pentru Google ca inginer programator. Până când m-au concediat. Pentru că am făcut un lucru de neiertat… Ceva atât de controversat încât a fost o știre de senzație pentru zile întregi. Crima de care m-am făcut vinovat: am formulat un document intern care, printre altele, sugera că, în general, bărbații și femeile sunt diferiți. Așa cum v-am spus: lucru de neiertat. Perspectiva politică progresistă, care domină în cadrul Google și în mass-media, este că toate disparitățile din societate se datorează nedreptăților. Sau, în cazul de față, că diferența între sexe în domeniul tehnologiei se datorează exclusiv unei forme de sexism. Dar este oare adevărat?

Răspunsul corect din punct de vedere politic este: da. Iar Google acționează în consecință. Tratează bărbații și femeile în mod diferit la angajare și promovare, organizează evenimente oficiale exclusiv pentru femei și oferă programe obligatorii de sensibilizare privind modalitățile de combatere a presupuselor prejudecăți sexiste. Desigur, toate acestea fac sens dacă sexismul ar fi într-adevăr singura cauză a diferențelor.

Dar dacă bărbații și femeile nu sunt exact la fel? Atunci, sexismul este doar una dintre numeroasele cauze posibile ale dezechilibrului, iar programele excluzive și tratamentul diferențiat pot fi o formă de sexism contraproductivă. Aceste practici măresc de fapt tensiunile și îi fac pe unii să simtă că Google pune mai mult preț pe sexul lor decât pe aptitudinile de programare.

Ca orice inginer, când dau peste o problemă, vreau să o rezolv. Așadar, am decis să cercetez premisa: că bărbații și femeile sunt exact la fel. Mi-am formulat concluziile într-un document de 10 pagini intitulat „Google’s Ideological Echo Chamber“. Ce am descoperit? Că, în domeniul tehnologiei, nu toate diferențele dintre bărbați și femei sunt rezultatul sexismului. Că cel puțin o parte dintre acestea pot fi atribuite faptului că bărbații și femeile au obiective diferite în ceea ce privește cariera și viața lor.

Pentru a cita doar două exemple: În studiul „Women, Careers, and Work-Life Preferences“, publicat în British Journal of Guidance and Counselling, autorii studiului concluzionează că femeile tind să caute mai mult echilibru între viața profesională și cea personală, în timp ce bărbații tind să fie mai atrași de statut. Și, potrivit unui studiu realizat de psihologul Richard Lippa, de la California University, bărbații, în general, tind să fie mai interesați de partea materială, în timp ce femeile tind să fie mai interesate de oamenii cu care relaționează.

Aceste constatări au fost reproduse de multe ori. Chiar au fost citate de alți cercetători drept o cauză a decalajului dintre sexe în domeniul tehnologiei. Cu alte cuvinte, nu am inventat aceste lucruri. De fapt, după ce documentul pe care l-am scris a fost atacat, psihologul evoluționist Geoffrey Miller a spus că „afirmațiile sale empirice sunt corecte din punct de vedere științific“. Dar Google nu a fost de aceeași părere. Absolut deloc.

În primul rând, recent-numita vicepreședintă pe probleme de diversitate, integritate și administrare, Danielle Brown, a postat o notificare în care spunea că raportul meu „promova ipoteze incorecte cu privire la gen“. CEO-ul Google, Sundar Pichai, a trimis o notă către toți angajații în care se preciza că „întrec măsura promovând stereotipuri de gen nocive“. Iar acest lucru „nu e O.K.“, a adăugat el. Apoi, m-a concediat.

La momentul respectiv, spre surprinderea mea, documentul devenise viral. Canalele de știri îl numeau „un manifest anti-diversitate“. Dar dacă ar fi citit ceea ce am scris, ar fi realizat că este pro-diversitate. Sugerasem mai multe modalități prin care puteam atrage mai multe femei în domeniul tehnologiei fără a recurge la discriminare contraproductivă.

Ironic, nu-i așa? Compania care angajează unii dintre cei mai deștepți oameni din lume nu a putut face față la o discuție științifică bine argumentată. Dar concedierea mea pălește în comparație cu o problemă mai importantă: va impune Google utilizatorilor săi aceleași opinii corecte din punct de vedere politic pe care le impune angajaților săi? Dovezile sunt îngrijorătoare. Google își manipulează deja produsele pentru a corespunde unui anumit punct de vedere. Doar un exemplu: YouTube, platforma video a companiei Google, restricționează accesul la zeci de videoclipuri PragerU, precum și la videoclipuri realizate de alte personalități moderate și conservatoare influente.

Da – Google este o afacere și își poate stabili propriile reguli. Dar pentru miliardele sale de utilizatori, Google este principala cale de acces la informații, lentila prin care ei văd lumea. Acest lucru face ca Google, în anumite privințe, să fie mai puternic chiar și decât guvernul. Și asta înseamnă că Google are o responsabilitate majoră de a-și respecta pur și simplu propriul motto: „Nu fi malefic“.

