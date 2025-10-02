Instanță: Louisville a încercat să reducă la tăcere un fotograf de nunți pentru convingerile sale creștine

Într-o victorie pentru libertatea de exprimare, marți, Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Vest al Kentucky a considerat orașul Louisville responsabil pentru încălcarea drepturilor prevăzute în Primul Amendament ale uni fotograf de nunți și vlogger și i-a apărat libertatea de a transmite mesaje care sunt în concordanță cu convingerile sale religioase.

Avocații Alliance Defending Freedom care o reprezintă pe Chelsey Nelson și studioul ei de fotografie au intentat procesul Chelsey Nelson Photography vs Louisville-Jefferson County Metro Government în 2019, deoarece legea din Louisville îi interzicea lui Nelson să-și exprime opiniile despre căsătorie pe site-ul studioului său și o amenința că o va obliga să creeze fotografii și bloguri care să promoveze un mesaj despre căsătorie în care ea nu crede.

Curtea districtuală a menținut o interdicție permanentă care împiedică Louisville să aplice legea împotriva lui Nelson în acest mod. Instanța a obligat, de asemenea, Louisville să plătească lui Nelson daune nominale pentru restricționarea libertății sale de exprimare. Daunele nominale sunt un tip de despăgubire care repară prejudiciile din trecut, previn abaterile viitoare și apără libertățile constituționale.

„Toată lumea are dreptul la libertatea de exprimare. Așa cum a hotărât Curtea Supremă a Statelor Unite acum doi ani în cazul 303 Creative vs Elenis, americanii au libertatea de a-și exprima și crea mesaje care sunt în concordanță cu convingerile lor, fără teama de a fi pedepsiți de guvern”, a declarat Bryan Neihart, avocat principal al ADF. „Timp de peste cinci ani, oficialii din Louisville au afirmat că o pot obliga pe Chelsey să promoveze opinii despre căsătorie care contravin convingerilor sale religioase. Însă Primul Amendament lasă deciziile privind ceea ce se spune în seama poporului, nu a guvernului. Deciziile tribunalului districtual se bazează pe acest principiu fundamental al Primului Amendament și se bazează pe victoria din cazul 303 Creative”.

„Guvernul nu poate obliga americanii să spună lucruri în care nu cred, iar oficialii statului au plătit și vor continua să plătească un preț atunci când încalcă această libertate fundamentală”, a declarat Nelson. „Libertatea de a vorbi fără teama cenzurii este un drept garantat constituțional, dat de Dumnezeu. Sunt recunoscător echipei mele juridice de la Alliance Defending Freedom, care a dus cazul meu la victorie nu numai pentru mine, ci și pentru toți ceilalți artiști din Louisville”.

„[303 Creative] a confirmat interpretarea din 2022 a Curții privind Primul Amendament, care interzice orașului Louisville să aplice o ordonanță care îi interzice fotografului de nunți Chelsey Nelson să-și exprime opiniile tradiționale (acum disidente) cu privire la căsătoria tradițională sau să refuze participarea la aceste ceremonii”, a scris curtea în avizul său.

În 2022, tribunalul districtual a hotărât că Primul Amendament protejează libertatea lui Nelson de a crea fotografii și bloguri care promovează convingerile sale religioase despre căsătorie și a interzis definitiv orașului Louisville să aplice legea împotriva ei. Orașul a contestat această decizie la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru al 6-lea circuit.

În timp ce cazul era în apel, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis în cauza 303 Creative vs Elenis, o decizie monumentală care a stabilit că funcționarii guvernamentali nu pot obliga artiștii să creeze discursuri cu care nu sunt de acord. Al șaselea circuit a retrimis cazul la tribunalul districtual după 303 Creative și alte evoluții, dar a menținut decizia „în vigoare”.

Ieri, tribunalul districtual a confirmat hotărârea sa anterioară în favoarea libertății de exprimare, a menținut în vigoare ordinul de protecție a lui Nelson și i-a acordat despăgubiri nominale pentru perioada în care oficialii din Louisville i-au îngrădit libertatea de exprimare, pentru a justifica încălcarea drepturilor sale constituționale de către Louisville.

Foto: ADF

