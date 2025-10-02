Familia – temelia Americii pentru următorii 250 de ani

La 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii, vocea conservatoare americană Kevin D. Roberts lansează un apel ferm: pentru ca această nați

La 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii, vocea conservatoare americană Kevin D. Roberts lansează un apel ferm: pentru ca această națiune să mai reziste încă un sfert de mileniu, trebuie să-și întărească instituția fundamentală – familia. Kevin D. Roberts este Președinte Heritage Trustee la The Heritage Foundation.

„Familia este sursa și punctul forte al ordinii noastre politice”, afirmă Roberts. „Este adevărata origine a excepționalismului american”.

În viziunea sa, declinul actual al culturii americane – atomizarea socială, criza identitară, alienarea tinerilor – își are rădăcina într-o slăbire sistematică a legăturilor familiale.

Declinul, însă, nu este inevitabil. „Este produsul unor alegeri umane – și poate fi inversat prin alte alegeri”. Cu alte cuvinte, omul modern nu este condamnat la dezrădăcinare. Însă este chemat la responsabilitate. Roberts atrage atenția că în 1776 vârsta medie la căsătorie era de puțin peste 22 de ani pentru femei și 26 pentru bărbați. Azi, media a crescut la 30 și 32 de ani – cea mai ridicată din istoria americană. Rata natalității este la un minim istoric.

„Statisticile nu pot exprima frustrarea și singurătatea atâtor tineri americani care plutesc prin viață fără direcție… și nici nu pot reda furia pe care aceștia o simt când li se spune că această stare este normală”, scrie autorul.

Într-o analiză care îmbină istorie, filosofie politică și un apel moral, Roberts susține că ideologiile care au slăbit familia au rădăcini vechi – de la viziunea iluministă asupra căsătoriei ca simplu contract civil, până la teoriile sociale ale secolului XX care au promovat avortul, educația secularizată sau redefinirea genului. El evocă figuri precum Margaret Sanger sau John Dewey drept responsabili ai unei reconfigurări periculoase a valorilor americane.

Soluția? O reconstrucție din interior, nu doar prin politici publice, ci prin exemplul personal: „O mișcare care dorește salvarea națiunii și restaurarea familiei trebuie să fie formată din oameni a căror viață privată confirmă, nu contrazice, ceea ce susțin public”.

Totodată, orice strategie viitoare ar trebui ghidată de o virtute clasică: prudența.

„Prudența nu este precauție pasivă. Este abilitatea de a guverna acțiunea prin lumina rațiunii – de a discerne, în circumstanțe concrete, mijloacele cele mai potrivite pentru a atinge binele”.

În final, testul esențial pentru orice politică sau reformă, propune Roberts, este unul simplu:

„Va întări aceasta familia americană?”

