Întâlnire cu Congresmanul Matt Gaetz și conservatori din Florida – găzduită de familia Dragoș și Gabriela Sprînceană în locuința lor

În seara zilei de sâmbătă 25 iulie a.c. Congresmanul Matt Gaetz, reprezentant al districtului nr. 1 din Florida în Camera Reprezentanților din Washington D.C., a avut o întâlnire într-un cadru mai restrâns cu susținători de-ai săi conservatori din zona afluentă a orașului Boca Raton, în apropiere de Miami. Ținându-se cont de recomandările impuse atât la nivel de județ în Broward County cât și statal, gazdele au asigurat măsuri speciale pentru o astfel de întâlnire, inclusiv testarea temperaturii fiecărui participant și chiar testul pentru virusul Covid-19 ce a fost administrat la intrare.

Cu toate că districtul al cărui reprezentant este d-l Gaetz în Congresul SUA nu include această zonă, oameni de afaceri conservatori și fani ai acestuia au dorit să-și arate susținerea pentru veridicitatea, tenacitatea și îndrăzneala cu care congresmanul se luptă pe terenul politic pentru a-l susține pe președintele Donald Trump și cauzele conservatorilor creștini americani, atât pe plan politic cât și (în special) mediatic.

a declarat gazda evenimentului Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit acum un an în Boca Raton după 17 ani de trai în comunitatea românească din Chicago.

„Vin dintr-o țară fost comunistă și știu prea bine ce înseamnă socialismul. Atât eu cât și mulți alți apropiați ai mei, fie tot români sau est-europeni, vom face tot ce ne stă în putință pentru a stăvili avansul ideologic de stânga ce poate distruge tot ce a ajuns să fie Statele Unite ale Americii. Avem atât de multe alte exemple, nu doar România sau estul Europei ci chiar aici în apropiere: Cuba și Venezuela, țări ce ne servesc drept exemplu a ce înseamnă această otravă ideologică pentru omenire și stabilitatea în societate.

Ce poate să-și dorească mai mult un american decât libertatea de a fi și a face ce vrea el, legal desigur, pentru a deveni cel mai bun.

Am venit în țara aceasta acum 18 ani și nu am avut nimic. Am luat-o de la zero, de la o lingură și o furculiță, am muncit pe brânci, am mers la școală între timp, și azi pot spune că America este într-adevăr țara tuturor posibilităților.

Mă simt responsabil să mă implic, pe măsura posibilităților, în susținerea președintelui Trump și al partidului Republican pentru a păstra valorile ce ne-au fost transmise de către părinții fondatori prin Constituția acestei țări.”