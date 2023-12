Interzicerea avortului salvează cu adevărat bebelușii de la moarte. Iată cum

Un studiu academic tocmai a confirmat că legile pro-viață sunt cu adevărat pro-viață, potrivit LifeNews.

Noile date arată în mod clar că numeroasele legi pro-viață adoptate la nivel de stat de la decizia Dobbs salvează anual viețile a aproximativ 32.000 de copii nenăscuți din întreaga Americă. De asemenea, acestea cresc rata natalității din state cu o medie de 2,3%.

Studiul, intitulat “The Effects of the Dobbs Decision on Fertility” (Efectele deciziei Dobbs asupra fertilității), a fost publicat luna aceasta de institutul german de cercetare IZA Institute of Labor Economics.

Potrivit The Daily Signal, „cercetarea a fost realizată de economiștii de la Georgia Institute of Technology și de la Middlebury College din Vermont”, care „au comparat rata natalității între statele care restricționează și cele care permit avortul”.

„Decizia Curții Supreme a SUA în cazul Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization a declanșat cea mai profundă transformare a peisajului accesului la avort din ultimii 50 de ani”, au scris cercetătorii.

„Rezultatele indică faptul că statele în care avortul a fost interzis au înregistrat o creștere medie a nașterilor de 2,3% în raport cu statele în care avortul nu a fost restricționat”.

Creșterea ratei natalității a fost „deosebit de mare în cazul femeilor hispanice (4,7%) și al femeilor cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani (3,3%)”, au continuat ei. „Creșterile estimate au fost mai mari în state precum Mississippi (4,4 la sută) și Texas (5,1 la sută), unde geografia interdicțiilor face ca turismul interstatal să fie mai costisitor”.

Cercetătorii au indicat că toate acestea au însemnat „aproximativ 32.000 de nașteri anuale suplimentare ca urmare a interzicerii avortului”.

În plus, cercetătorii au estimat „că aproximativ o cincime până la o pătrime din femeile care au solicitat avorturi nu le-au primit din cauza” legilor pro-viață la nivel de stat.

Prin urmare, statisticile recent publicate contrazic punctele de discuție ale stângii din epoca Roe, care afirmau că, dacă legile pro-viață ar putea fi adoptate, acestea nu ar reduce rata avorturilor.

„Ar trebui să celebrăm aceste mii de vieți prețioase și de neînlocuit care sunt astăzi printre noi”, a declarat Melanie Israel de la The Heritage Foundation ca reacție la acest studiu. „Legile pro-viață salvează vieți, iar factorii de decizie politică de la fiecare nivel de guvernare ar trebui să continue să se bazeze pe impulsul de a proteja femeile și copiii nenăscuți de violența avortului”.

Tribuna.US